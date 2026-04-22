Apple iPhone 18 Pro i Apple iPhone 18 Pro Max w nowych kolorach. Wycieki zdradzają „gwiazdę” tegorocznej generacji

Do premiery nowych iPhone’ów pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale przecieki dotyczące serii Apple iPhone 18 Pro już teraz zdradzają jedną z kluczowych zmian – odświeżoną paletę kolorystyczną. Jak wynika z najnowszych doniesień branżowych, Apple ponownie postawi na wyrazisty wariant, który ma przyciągnąć największą uwagę użytkowników.

Cztery kolory w przygotowaniu

Według informacji pochodzących ze źródeł związanych z łańcuchem dostaw, modele Apple iPhone 18 Pro oraz Apple iPhone 18 Pro Max mogą pojawić się w czterech wersjach kolorystycznych:

Light Blue (jasny niebieski)

Dark Gray (ciemnoszary)

Silver (srebrny)

Dark Cherry (ciemna wiśnia / głęboka czerwień)

Apple ma wykorzystywać konkretne oznaczenia Pantone dla tych wariantów, co sugeruje, że kolory są już na zaawansowanym etapie projektowania.

Dark Cherry – nowy „hero color”

Najwięcej emocji budzi odcień Dark Cherry, czyli głęboka, winna czerwień. To właśnie on ma pełnić rolę tzw. „hero color”, czyli najbardziej charakterystycznej wersji kolorystycznej danej generacji.

Apple stosuje tę strategię od lat – co roku jeden kolor wyróżnia się na tle pozostałych i napędza zainteresowanie nowym modelem. W poprzedniej generacji był to Cosmic Orange znany z Apple iPhone 17 Pro, który okazał się dużym sukcesem sprzedażowym. Dark Cherry ma być bardziej stonowany, elegancki i „premium”, ale jednocześnie na tyle charakterystyczny, by wyróżniać się na tle konkurencji.

Apple stawia na balans

Z przecieków wynika, że Apple chce zachować równowagę między jasnymi i ciemnymi wariantami – dwa bardziej stonowane i dwa bardziej wyraziste kolory. To podejście ma zwiększyć atrakcyjność oferty dla różnych grup użytkowników – od osób preferujących klasykę po tych, którzy szukają czegoś bardziej unikalnego.

Premiera już jesienią

Jeśli Apple utrzyma dotychczasowy harmonogram, seria Apple iPhone 18 Pro zadebiutuje we wrześniu 2026 roku. Wraz z nią możemy zobaczyć także inne nowości, w tym potencjalnie pierwszego składanego iPhone’a.

Podsumowanie

Wycieki sugerują, że Apple nie zamierza rewolucjonizować designu, ale chce odświeżyć wygląd urządzeń poprzez nowe kolory. Największą gwiazdą ma być Dark Cherry – elegancki, głęboki odcień czerwieni, który może powtórzyć sukces poprzednich „flagowych” wariantów. Na ostateczne potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać, ale już teraz widać, że kolorystyka ponownie odegra kluczową rolę w strategii Apple na 2026 rok.