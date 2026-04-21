Kamery bezpieczeństwa zasilane energią słoneczną stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem dla osób, które chcą monitorować swoją posesję bez konieczności prowadzenia okablowania. EZVIZ — marka należąca do grupy Hikvision — od lat dostarcza produkty łączące przystępną cenę z solidną funkcjonalnością. Tym razem marka postawiła poprzeczkę wyjątkowo wysoko, prezentując model EB8 Pro 4G w zestawie z panelem słonecznym 8W. Zestaw kierowany jest do użytkowników, którym zależy na niezależności od sieci elektrycznej i stałym dostępie do internetu — zarówno przez Wi-Fi, jak i przez sieć komórkową 4G LTE. Czy ta kamera spełnia pokładane w niej nadzieje? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Po otwarciu solidnie zapakowanego kartonowego pudełka odnajdujemy kamerę EB8 Pro 4G, panel słoneczny 8W, szablon do wiercenia, regulowany uchwyt montażowy, dwa zestawy śrub, kabel zasilający oraz zestaw papierologii. Zestaw jest kompletny — do uruchomienia wystarczy posiadać kartę microSD oraz kartę SIM, jeśli planujemy korzystać z łączności 4G.

Kamera wyposażona jest w matrycę 1/2.8″ o rozdzielczości 8 megapikseli, obiektyw 4mm z przysłoną f1.2 i kątem widzenia 104 stopni po przekątnej. Obsługuje nagrywanie w rozdzielczości 4K (3840 × 2160) przy 15 klatkach na sekundę oraz kompresję H.265 i H.264. Mechanizm PTZ pozwala na obrót poziomy do 340 stopni i pionowy do 75 stopni. Zasięg nocnego widzenia wynosi 15 metrów, a minimalny poziom oświetlenia to 0,01 Lux. Akumulator ma pojemność 10 400 mAh, a karta microSD może mieć pojemność do 512 GB. Kamera obsługuje Wi-Fi 802.11b/g/n/ax w paśmie 2,4 GHz oraz modem 4G LTE z obsługą pasm stosowanych w Europie. Stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne, a zakres temperatur pracy wynosi od -20°C do +50°C.

Panel słoneczny o mocy 8W wyposażony jest w ogniwa monokrystaliczne o sprawności powyżej 22 procent. Napięcie wyjściowe wynosi 5,4V, prąd 1,48A, a złącze to Type-C z kablem o długości 3 metrów. Panel posiada certyfikat IP65 i pracuje w temperaturach od -20°C do +60°C.

Jakość wykonania i design

Pierwszy kontakt z kamerą pozostawia pozytywne wrażenie. Obudowa wykonana jest z matowego tworzywa, które jest odporne na zarysowania i nie zbiera odcisków palców. Masa 810 gramów świadczy o solidnej konstrukcji, a zaokrąglone kształty i stonowana kolorystyka w odcieniach bieli sprawiają, że kamera wygląda dyskretnie zarówno na elewacji domu, jak i na słupie ogrodzeniowym.

Mechanizm obrotowy zasługuje na szczególną uwagę — obrót poziomy do 340 stopni i pochylenie do 75 stopni w pionie pozwala niemal w pełni pokryć wybrany obszar bez zmiany miejsca montażu. Ruch jest płynny, precyzyjny i cichy. Stopień ochrony IP65 gwarantuje pełną sprawność w deszczu i śniegu.

Panel słoneczny jest smukły i łatwy w montażu. Pod względem montażu nie mam uwag, wszystkie niezbędne elementy są w zestawie i nie wymaga on żadnej tajemnej wiedzy.

Jakość nagrań

Matryca 1/2.8″ o rozdzielczości 8 megapikseli i jasny obiektyw f/1.2 to połączenie, które w teorii powinno zapewniać bardzo dobry obraz — i praktyka to potwierdza. Nagrania w trybie 4K są szczegółowe; tablice rejestracyjne, twarze i napisy są czytelne nawet po cyfrowym przybliżeniu. W dzień kolory są naturalne, a szeroki kąt 104 stopni pozwala objąć dużą przestrzeń jednym ujęciem.

Wbudowany filtr IR przełącza się automatycznie po zmroku, przechodząc do trybu czarno-białego z zasięgiem nocnego widzenia do 15 metrów. Diody IR działają dyskretnie — kamera nie emituje widocznego czerwonego blasku, co jest sporym plusem przy montażu przy wejściu głównym. Kompresja H.265 pozwala zaoszczędzić miejsce na karcie przy zachowaniu wysokiej jakości, a redukcja szumów 3D DNR skutecznie minimalizuje ziarnistość w trudnych warunkach oświetleniowych.

Dwukierunkowy dźwięk działa poprawnie — wbudowany mikrofon wychwytuje mowę z odległości kilku metrów, a głośnik pozwala na przesłanie komunikatu przez aplikację. Jakość audio jest wystarczająca do codziennej komunikacji, choć nie dorównuje dedykowanym wideodomofon.

Oprogramowanie

Kamera współpracuje z aplikacją EZVIZ dostępną na iOS i Androida. Konfiguracja wstępna przebiega sprawnie — aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces parowania. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny nawet dla osób, które wcześniej nie korzystały z kamer tego rodzaju.

W aplikacji dostępny jest podgląd na żywo, historia zdarzeń, sterowanie PTZ oraz zarządzanie przechowywaniem. Detekcja AI obejmuje rozpoznawanie sylwetek ludzkich, pojazdów oraz dzikich zwierząt — system skutecznie redukuje liczbę fałszywych alarmów wywołanych przez kołyszące się gałęzie czy zmieniające się cienie. Powiadomienia push docierają w ciągu kilku sekund od wykrycia zdarzenia. Kamera obsługuje zarówno lokalną kartę microSD, jak i chmurę EZVIZ Cloud, choć ta druga opcja wymaga wykupienia subskrypcji.

Bateria i ładowanie

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 10 400 mAh to jeden z mocniejszych punktów zestawu. W trybie uśpionym z aktywną detekcją ruchu producent deklaruje autonomię sięgającą kilku miesięcy — w praktyce zależy ona od częstotliwości aktywacji, temperatury otoczenia i jakości sygnału sieciowego.

Panel słoneczny 8W jest w stanie w sprzyjających warunkach uzupełniać energię szybciej, niż kamera ją zużywa w trybie normalnej pracy. Oznacza to w praktyce, że przy odpowiednim ustawieniu panelu kamera może działać całkowicie autonomicznie przez cały rok — nawet w polskim klimacie w miesiącach letnich i wiosennych. Zimą lub przy pochmurnej pogodzie bateria stopniowo się rozładowuje, jednak duży akumulator stanowi solidny bufor. W ekstremalnych warunkach warto mieć pod ręką zasilacz DC 5V/2A, aby doładować kamerę tradycyjnie, choć tutaj zasilacz nie jest dodawany do zestawu.

Łączność

EZVIZ EB8 Pro 4G wyróżnia się podwójną łącznością: Wi-Fi 802.11b/g/n/ax w paśmie 2,4 GHz oraz wbudowanym modemem 4G LTE. Obsługa Wi-Fi 6 przy przepływności do 114 Mbps gwarantuje stabilne połączenie. Moduł 4G LTE obsługuje liczne pasma częstotliwości stosowane w Europie, co oznacza pełną kompatybilność z polskimi sieciami komórkowymi. Kamera automatycznie przełącza się na 4G w przypadku utraty sygnału Wi-Fi — to bezcenna funkcja dla obiektów montowanych z dala od budynku. Jedynym mankamentem jest brak obsługi pasma 5 GHz Wi-Fi, co przy dużej liczbie urządzeń w sieci 2,4 GHz może skutkować przeciążeniem.

Podsumowanie

EZVIZ EB8 Pro 4G w zestawie z panelem słonecznym 8W to jeden z najbardziej kompletnych zestawów do samodzielnego monitoringu na rynku. Dobra jakość obrazu 4K, inteligentna detekcja AI, obrotowy mechanizm PTZ, autonomia zasilania oraz podwójna łączność Wi-Fi 6 i 4G LTE — to połączenie trudno znaleźć w podobnej klasie cenowej.

Do wad można zaliczyć brak obsługi pasma 5 GHz, konieczność dokupienia zasilacza, ograniczenie do 15 klatek na sekundę w trybie 4K. Są to jednak kompromisy, które w większości przypadków nie wpływają znacząco na codzienne użytkowanie.

Kamera skierowana jest przede wszystkim do użytkowników, którym zależy na profesjonalnym monitoringu w miejscach bez dostępu do prądu i stabilnego Wi-Fi — domki letniskowe, stodoły, bramy wjazdowe, place budowy.