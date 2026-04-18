Wielki wyciek Metro 4. Ujawniono anulowaną wersję gry i ambitne plany twórców

Wokół serii Metro ponownie zrobiło się bardzo gorąco. Najnowszy przeciek, który pojawił się w sieci, nie tylko rozbudził nadzieje fanów na rychłą zapowiedź kolejnej odsłony, ale również ujawnił kulisy projektu, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Mowa o anulowanej wersji gry określanej jako Metro 4 – produkcji, która według ujawnionych materiałów znacząco różniła się od tego, czego mogliśmy spodziewać się po kontynuacji historii znanej z poprzednich części.

Gigantyczny wyciek danych

Zaczęło się od publikacji archiwum, które według doniesień zawierało ponad 120 GB danych związanych z projektem. Tego typu wycieki należą do rzadkości – nie tylko ze względu na swoją skalę, ale również szczegółowość materiałów. Wśród plików miały znaleźć się nie tylko fragmenty kodu czy pojedyncze assety, ale pełnoprawne elementy gry: mapy, modele postaci, dialogi, a nawet fragmenty rozgrywki.

Materiały szybko zaczęły krążyć w sieci, głównie za sprawą użytkowników forów i platform społecznościowych. Szczególną rolę odegrał tutaj Reddit, gdzie pojawiły się pierwsze analizy i próby odtworzenia zawartości plików. Wątek został jednak szybko usunięty, co tylko podsyciło spekulacje i zainteresowanie tematem.

Zupełnie inne Metro

Najciekawsze informacje dotyczą jednak samej wizji gry. Z przecieków wynika, że anulowana wersja Metro 4 była projektem znacznie bardziej ambitnym i jednocześnie bardziej ryzykownym niż poprzednie odsłony serii.

Przede wszystkim zmienić miał się główny bohater. Zamiast dobrze znanego Artyoma, centralną postacią historii miał zostać Hunter – postać znana fanom uniwersum, ale dotychczas pozostająca raczej w cieniu. Taka decyzja sugeruje próbę odświeżenia narracji i odejścia od utartego schematu fabularnego.

Równie istotna była zmiana struktury świata gry. Twórcy planowali pełnoprawny, otwarty świat, obejmujący zarówno klaustrofobiczne tunele metra, jak i rozległe, zniszczone powierzchnie. To znaczące odejście od półotwartej struktury znanej z poprzednich części, gdzie eksploracja była bardziej kontrolowana i liniowa.

Nowe mechaniki i większa swoboda

Z ujawnionych materiałów wynika także, że gameplay miał zostać znacząco rozbudowany. System craftingu miał oferować znacznie więcej możliwości niż wcześniej, pozwalając graczom tworzyć różne warianty amunicji i dostosowywać wyposażenie do własnego stylu gry.

Ważnym elementem miał być również ulepszany kombinezon ochronny typu NBC, który odgrywałby kluczową rolę podczas eksploracji skażonych terenów. To sugeruje większy nacisk na elementy survivalowe, zarządzanie zasobami oraz planowanie wypraw poza bezpieczne strefy.

Interesującą zmianą była także ekonomia gry. Kultowy system „nabojów jako waluty”, który stał się jednym z symboli serii, miał zostać zastąpiony bardziej realistycznym handlem barterowym. Taki krok mógł znacząco wpłynąć na klimat i sposób interakcji ze światem gry.

Artyom na drugim planie

Jednym z najbardziej zaskakujących elementów przecieku jest marginalizacja Artyoma. Postać, która przez lata była fundamentem narracji serii, miała zostać odsunięta na dalszy plan. Choć nie oznacza to całkowitego jej usunięcia, zmiana ta mogła być kontrowersyjna dla fanów przywiązanych do dotychczasowego bohatera.

Z drugiej strony, takie podejście mogło otworzyć drzwi do nowych historii i świeżego spojrzenia na znane uniwersum.

Projekt, który nie przetrwał

Według dostępnych informacji, ta wersja Metro 4 została anulowana około 2022 roku. Powody takiej decyzji nie są do końca jasne, ale można przypuszczać, że skala projektu oraz kierunek zmian mogły okazać się zbyt ryzykowne lub trudne do zrealizowania w założonym czasie.

Nie oznacza to jednak końca prac nad serią. Wręcz przeciwnie – wiadomo, że nowa odsłona Metro jest rozwijana od kilku lat i osiągnęła już stosunkowo zaawansowany etap produkcji. Możliwe więc, że część pomysłów z anulowanego projektu została przeniesiona do obecnej wersji gry.

Zapowiedź coraz bliżej

Cały przeciek zbiegł się w czasie z rosnącą liczbą doniesień o nadchodzącej zapowiedzi nowej części Metro. Insiderzy sugerują, że może do niej dojść już wkrótce, co tylko zwiększa zainteresowanie tematem.

Jeśli te informacje się potwierdzą, najbliższe dni mogą okazać się kluczowe dla fanów serii, którzy od lat czekają na kontynuację po wydarzeniach z Metro Exodus.

Na razie tylko przeciek

Jak w przypadku każdego nieoficjalnego źródła, również i tutaj należy zachować ostrożność. Choć skala i szczegółowość materiałów sugerują ich autentyczność, dotyczą one projektu, który został porzucony i niekoniecznie odzwierciedla kierunek, w jakim zmierza obecnie rozwijana gra.

Mimo to przeciek daje fascynujący wgląd w proces twórczy i pokazuje, jak bardzo ambitne były plany związane z rozwojem serii. Jednocześnie przypomina, że nawet duże i uznane marki przechodzą przez liczne zmiany, zanim trafią do rąk graczy.

Jedno jest pewne – marka Metro znów znalazła się w centrum uwagi, a kolejne informacje mogą pojawić się szybciej, niż się spodziewamy.