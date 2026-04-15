Motorola razr 70 ujawniony na renderach. Nowe kolory i ulepszona specyfikacja wyciekły przed premierą

Motorola szykuje kolejną generację swoich składanych smartfonów. Do sieci trafiły właśnie nowe rendery modelu Motorola Razr 70, które ujawniają wygląd urządzenia oraz sugerują jego specyfikację techniczną. Wszystko wskazuje na to, że producent konsekwentnie rozwija sprawdzoną formułę, stawiając na dopracowanie detali zamiast rewolucji.

Znany design, ale z nowymi kolorami

Zgodnie z najnowszymi przeciekami, Motorola Razr 70 zachowa charakterystyczny wygląd znany z poprzednich generacji. Mamy więc do czynienia z kompaktowym, składanym smartfonem z dużym ekranem zewnętrznym oraz wyraźnie zaznaczonym modułem aparatów.

Największą zmianą wizualną są nowe warianty kolorystyczne opracowane we współpracy z Pantone. Wśród nich pojawiają się m.in. Sporting Green, Hematite oraz Violet Ice, które mają nadać urządzeniu bardziej świeżego i nowoczesnego charakteru.

Choć bryła urządzenia pozostaje bardzo podobna do poprzednika, nie jest to koniecznie wada – Motorola wypracowała już rozpoznawalny styl, który wyróżnia serię Razr na tle konkurencji.

Specyfikacja ujawniona w przeciekach wskazuje, że Razr 70 zaoferuje:

-6,9-calowy składany ekran OLED o rozdzielczości 2640 × 1080 pikseli

-3,63-calowy ekran zewnętrzny

To oznacza, że Motorola nie zamierza zmniejszać znaczenia ekranu zewnętrznego – wręcz przeciwnie, pozostaje on jednym z kluczowych elementów urządzenia, umożliwiając obsługę wielu funkcji bez konieczności rozkładania telefonu. Pod względem podzespołów razr 70 również zapowiada się solidnie. Według przecieków smartfon ma być dostępny w wielu wariantach pamięci od 8 GB do nawet 16 lub 18 GB RAM oraz od 128 GB do 1 TB pamięci wewnętrznej.

Sercem urządzenia ma być ośmiordzeniowy procesor osiągający taktowanie do około 2,75 GHz, co sugeruje zastosowanie jednego z nowszych układów Snapdragon. To stawia razr 70 w segmencie wyższej półki, choć nadal poniżej najbardziej zaawansowanych modeli Ultra.

Aparaty – wyraźny krok naprzód

Motorola planuje również ulepszenia w zakresie fotografii. W przeciekach pojawiają się informacje o:

-podwójnym aparacie głównym 50 Mpx + 50 Mpx

-aparacie do selfie o rozdzielczości 32 Mpx

Co istotne, jeden z sensorów może pełnić funkcję teleobiektywu, co byłoby zauważalnym ulepszeniem względem poprzednich generacji, które często oferowały mniej zaawansowane zestawy aparatów.

Bateria i ładowanie

Energię ma dostarczać akumulator o pojemności około 4500 mAh, co jak na składany smartfon jest wynikiem przyzwoitym. Urządzenie ma obsługiwać szybkie ładowanie o mocy około 33 W. Choć nie są to rekordowe wartości, powinny zapewnić komfortowe użytkowanie na co dzień.

Premiera już bardzo blisko

Wiele wskazuje na to, że Motorola nie będzie długo zwlekać z premierą. Jeśli firma utrzyma dotychczasowy harmonogram, razr 70 może zadebiutować jeszcze w kwietniu 2026 roku lub w najbliższych tygodniach. Model ten trafi na rynek równolegle z wariantem Ultra, który zaoferuje jeszcze mocniejsze podzespoły i bardziej premium wykończenie.

Motorola Razr 70 nie zapowiada się na rewolucję, ale raczej na dopracowaną ewolucję dobrze znanej koncepcji. Producent skupia się na poprawie kluczowych elementów – wydajności, aparatów – jednocześnie zachowując sprawdzony design.