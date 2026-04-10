Cyberpunk TCG z historycznym rekordem Kickstartera. Karcianka przebiła wszystkie gry planszowe

Kolekcjonerska gra karciana osadzona w świecie Cyberpunk 2077 osiągnęła spektakularny sukces, który już teraz można określić jako historyczny. Projekt Cyberpunk Trading Card Game nie tylko błyskawicznie przekroczył swój cel finansowy na Kickstarterze, ale również ustanowił absolutny rekord wśród wszystkich gier planszowych, jakie kiedykolwiek pojawiły się na tej platformie crowdfundingowej.

Kampania wystartowała z relatywnie skromnym, jak na tak duże uniwersum, celem finansowym. Już pierwsze minuty pokazały jednak, że zainteresowanie projektem znacząco przewyższa oczekiwania twórców. Wsparcie graczy napływało w błyskawicznym tempie, a próg finansowania został osiągnięty niemal natychmiast po uruchomieniu zbiórki. Tego typu dynamika jest zarezerwowana wyłącznie dla największych marek i najbardziej wyczekiwanych projektów.

Prawdziwa skala sukcesu stała się jednak widoczna dopiero w kolejnych godzinach i dniach. W ciągu pierwszej doby kampania zgromadziła miliony dolarów, a licznik wpłat nie zwalniał tempa. Ostatecznie projekt przekroczył poziom kilkunastu milionów dolarów, czym zdeklasował dotychczasowych rekordzistów Kickstartera w kategorii gier „bez prądu”. To wynik, który jeszcze kilka lat temu wydawał się praktycznie nieosiągalny dla tego segmentu rynku.

Za projektem stoi studio WeirdCo, które realizuje go we współpracy z CD Projekt RED. To właśnie połączenie doświadczenia twórców gier wideo z pasją do planszówek i karcianek okazało się kluczem do sukcesu. Uniwersum Night City, pełne korporacyjnych intryg, cybernetycznych ulepszeń i brutalnej walki o wpływy, idealnie nadaje się do przełożenia na mechaniki gry karcianej.

Cyberpunk Trading Card Game ma być klasyczną kolekcjonerską karcianką, w której gracze budują własne talie i rywalizują ze sobą, wykorzystując unikalne zdolności postaci, sprzęt oraz różnego rodzaju wydarzenia. Każdy gracz wciela się w lidera ekipy działającej w Night City, zarządzając zasobami, podejmując decyzje taktyczne i starając się przechytrzyć przeciwnika. Twórcy zapowiadają rozbudowany system rozwoju talii oraz liczne dodatki, które będą rozwijać grę po premierze.

Sukces kampanii pokazuje, jak ogromną siłę ma dziś marka Cyberpunk. Mimo burzliwej premiery gry wideo sprzed kilku lat, uniwersum stworzone przez CD Projekt RED wciąż przyciąga miliony fanów na całym świecie. Co więcej, przykład Cyberpunk TCG udowadnia, że popularne marki z rynku gier wideo coraz skuteczniej przenikają do świata planszówek i karcianek, przyciągając zarówno fanów cyfrowej rozgrywki, jak i miłośników tradycyjnych form spędzania czasu.

Nie bez znaczenia jest również rosnąca rola crowdfundingu. Kickstarter od lat pozostaje miejscem, w którym ambitne projekty mogą znaleźć finansowanie, ale Cyberpunk TCG pokazał, że platforma ta może być także narzędziem do bicia rekordów i budowania globalnego hype’u wokół produktu jeszcze przed jego premierą. Skala zaangażowania społeczności sugeruje, że gracze nie tylko chcą wspierać takie inicjatywy, ale również aktywnie uczestniczyć w ich rozwoju.

Warto też podkreślić, że do zakończenia kampanii wciąż pozostaje jeszcze sporo czasu. To sprawia, że rekord ustanowiony przez Cyberpunk Trading Card Game może być trudny do pobicia przez długie lata.