Maxcom Pay UltraSlim — najcieńszy pierścień płatniczy na rynku

Płatności zbliżeniowe ewoluują w zawrotnym tempie. Karty zastąpiły gotówkę, smartfony zastąpiły karty, a teraz nadchodzi kolej na biżuterię. Brzmi jak futuryzm — a jednak pierścień płatniczy jest już dostępny w sklepie za niecałe pięćset złotych. Maxcom, polska marka znana głównie z telefonów i akcesoriów telekomunikacyjnych, postanowiła wejść na rynek wearables z produktem, który na pierwszy rzut oka nie zdradza żadnej technologicznej ambicji. Po prostu wygląda jak klasyczny, czarny pierścionek.

Model Pay UltraSlim wyróżnia się przede wszystkim jedną cechą: szerokością zaledwie 3,2 mm, co czyni go najcieńszym pierścieniem płatniczym dostępnym na rynku. Ale czy smukłość to wystarczający argument zakupowy? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko Maxcom Pay UltraSlim utrzymane jest w czarno-złotej kolorystyce, co doskonale koresponduje z charakterem produktu. W środku znajdziemy sam pierścień, skróconą instrukcję obsługi oraz kod QR prowadzący do aplikacji Fidesmo Pay. Nie ma tu żadnego kabla ładującego — bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma też adaptera, etui ani dedykowanego stojaka. Wszystko, co potrzebne, mieści się na palcu.

Specyfikacja techniczna jest celowo skromna. Pierścień wykonany jest z ceramiki z połyskiem, dostępny wyłącznie w kolorze czarnym, w 11 rozmiarach (odpowiadających jubilerskim rozmiarom 8–36). Szerokość modelu UltraSlim wynosi 3,2 mm, podczas gdy standardowa wersja mierzy 7 mm. Urządzenie nie posiada baterii — chip NFC zasilany jest polem elektromagnetycznym terminala płatniczego. Pierścień posiada certyfikat wodoodporności IP68 oraz ATM1, a konfiguracja odbywa się przez aplikację Fidesmo Pay dostępną na Androida i iOS. Obsługiwane są karty Visa i Mastercard.

Warto zaznaczyć, że Maxcom Pay UltraSlim to nie jest smart ring w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie mierzy kroków, nie monitoruje tętna, nie wyświetla powiadomień. To pierścień płatniczy — i nic więcej.

Jakość wykonania oraz design

Pierwsze wrażenie po wyjęciu z pudełka jest pozytywne. Ceramiczny pierścień z czarnym połyskiem leży w dłoni jak kawałek drogiej biżuterii. Nic tu nie trzeszczy, nie ugina się, nie sprawia wrażenia taniego gadżetu z wystawki dyskontowego sklepu. Materiał jest gładki, przyjemny w dotyku i — zgodnie z zapewnieniami producenta — odporny na zarysowania. Po kilku tygodniach codziennego użytkowania powierzchnia faktycznie nie zdradza śladów zużycia.

Szerokość 3,2 mm to naprawdę rewolucyjna zmiana w tej kategorii produktów. Standardowe pierścienie płatnicze są masywne i przy delikatnej dłoni wyglądają jak element cosplayowego kostiumu. UltraSlim ten problem eliminuje — jest tak cienki, że spokojnie można go nosić obok klasycznych obrączek czy delikatnych pierścionków bez efektu dysonansu. Przez większość czasu po prostu o nim zapominasz, co jest bodaj największym plusem urządzenia ubieralnego.

Jedyną estetyczną wadą jest brak opcji kolorystycznych. Dostępna jest wyłącznie wersja czarna. Złoto, srebrny chrom czy biel — na razie tylko w sferze życzeń.

Bateria

Tu nie ma czego recenzować — i to jest właśnie największa zaleta. Maxcom Pay UltraSlim nie posiada baterii. Chip NFC zasilany jest polem elektromagnetycznym generowanym przez terminal płatniczy w momencie zbliżenia pierścienia. To identyczny mechanizm, który działa w tradycyjnych kartach zbliżeniowych od lat.

Konsekwencja jest prosta: pierścień jest gotowy do pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez żadnej ingerencji ze strony użytkownika. Żadnego codziennego dokładania do ładowarki, żadnej paniki na lotnisku, gdy smartwatch pokazuje 3% baterii. To spokój ducha, którego nie można przecenić.

W dobie permanentnego ładowania wszystkiego — od słuchawek po elektryczny rower — pierścień, który nigdy nie wymaga ładowania, to luksus zrozumiały dopiero po tygodniu użytkowania. Jedynym „ograniczeniem” wynikającym z braku baterii jest to, że urządzenie nie może realizować żadnych aktywnych funkcji, takie jak liczenie kroków, pomiar tętna itd.

Oprogramowanie

Do sparowania pierścienia z kartą płatniczą niezbędna jest aplikacja Fidesmo Pay, dostępna zarówno na Androida, jak i iOS. Proces konfiguracji jest intuicyjny: otwieramy aplikację, wybieramy opcję „Fidesmo wearable”, postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie i — gotowe. Cały proces zajmuje kilka minut i nie wymaga żadnej wiedzy technicznej.

Aplikacja umożliwia zarządzanie wieloma urządzeniami jednocześnie — każde może mieć przypisaną inną kartę. To praktyczne rozwiązanie dla kogoś, kto posiada na przykład pierścień i pasek NFC do zegarka. Możliwa jest też szybka dezaktywacja funkcji płatniczej bez konieczności zastrzegania samej karty bankowej — wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji.

Należy jednak pamiętać o kluczowym ograniczeniu: jedno urządzenie obsługuje jedną kartę. Pierścień nie działa jak wirtualny portfel z możliwością przełączania między kartami. Kto potrzebuje tego rodzaju elastyczności, musi sięgnąć po rozwiązanie innego producenta lub skorzystać z aplikacji Curve, która pozwala agregować wiele kart pod jednym instrumentem płatniczym.

Płatności

To jest serce całego produktu i tu Maxcom Pay UltraSlim błyszczy bez zastrzeżeń. Płatność przebiega identycznie jak kartą zbliżeniową: zbliżamy dłoń do terminala, przy płatnościach powyżej obowiązującego limitu wpisujemy PIN i transakcja zostaje zatwierdzona. Czas realizacji jest błyskawiczny — terminale nie mają najmniejszego problemu z odczytem chipu, niezależnie od tego, czy to nowy terminal w galerii handlowej, czy starszy model w warzywniaku za rogiem.

Bezpieczeństwo transakcji jest zgodne z wymogami organizacji Visa i Mastercard. Dane płatnicze nie są przechowywane bezpośrednio w pierścieniu — korzysta on z tokenizacji, czyli zastępczych numerów generowanych przez serwer. W razie zgubienia lub kradzieży blokada w aplikacji Fidesmo nie wymaga kontaktu z bankiem, co jest sporą wygodą.

Lista obsługiwanych polskich banków jest całkiem długa i obejmuje PKO BP, Pekao, mBank, Alior Bank, BPS, BNP Paribas, Credit Agricole, VeloBank oraz Millennium. Dodatkowe możliwości dają fintechy, takie jak Curve i Revolut. Dla klientów banków spoza listy rozwiązaniem jest właśnie Curve, który agreguje niemal każdą kartę debetową lub kredytową Visa i Mastercard. Pierścień działa na dowolnym terminalu zbliżeniowym na świecie — bez ograniczeń geograficznych.

Łączność

Maxcom Pay UltraSlim komunikuje się ze wyłącznie przez NFC. Brak Bluetooth, Wi-Fi, GPS czy jakiejkolwiek innej formy łączności to nie przeoczenie inżynierów, lecz konsekwencja przyjętej filozofii produktu. Pasywny chip NFC jest aktywowany wyłącznie przez pole terminala płatniczego, co oznacza, że pierścień nie emituje żadnego sygnału w trybie spoczynku.

Z perspektywy bezpieczeństwa jest to wyraźna zaleta. Ryzyko przechwycenia danych przez złośliwe skanery jest minimalne ze względu na bardzo krótki zasięg wymagany do aktywacji transakcji. Nie istnieje tu żadne połączenie ze smartfonem w czasie rzeczywistym, żadne parowanie przez Bluetooth, które można podsłuchać.

Jedynym momentem, gdy pierścień komunikuje się ze smartfonem, jest konfiguracja przez aplikację Fidesmo Pay — i wtedy też odbywa się to przez NFC, na minimalnej odległości, pod pełną kontrolą użytkownika.

Podsumowanie

Maxcom Pay UltraSlim jest produktem bardzo dobrze skrojonym dla konkretnego odbiorcy. Jeśli szukasz czegoś, co zastąpi portfel podczas biegania, wyeliminuje konieczność wyciągania telefonu przy każdej kasie i wygląda na tyle subtelnie, by nosić go na co dzień jako biżuterię — to jest to strzał w dziesiątkę.

Cena 499 zł może budzić mieszane odczucia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pierścień realizuje jedną funkcję. Z drugiej strony tę jedną funkcję wykonuje bez żadnych kompromisów, bez bariery w postaci codziennego ładowania, bez limitu żywotności baterii i z certyfikatem IP68. To produkt, który po prostu działa — zawsze, wszędzie i bez pytania o pozwolenie.

Główne zastrzeżenia to brak wariantów kolorystycznych oraz zasada jednej karty na urządzenie. Kto potrzebuje więcej elastyczności lub monitorowania zdrowia, powinien rozejrzeć się za pełnoprawnym smart ringiem — jednak musi się liczyć z ceną nawet czterokrotnie wyższą i koniecznością codziennego ładowania.