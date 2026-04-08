Śródziemie zamiast Gwiezdnych Wojen. Kultowa planszówka wraca w nowej odsłonie

Na rynku gier planszowych szykuje się interesujący powrót do przeszłości. Studio Restoration Games zapowiedziało odświeżoną wersję kultowej gry Star Wars: The Queen’s Gambit. Tym razem jednak gracze nie trafią do odległej galaktyki, lecz do świata wykreowanego przez The Lord of the Rings. Nowy tytuł nosi nazwę The Lord of the Rings: The King’s Gambit.

Za projekt odpowiadają doświadczeni twórcy, w tym Rob Daviau, współautor oryginalnej gry z 2000 roku. Sama koncepcja pozostaje wierna pierwowzorowi – to wciąż rozbudowana, wielowątkowa planszówka strategiczna, w której rozgrywka toczy się jednocześnie na kilku frontach.

Nowa odsłona przenosi jednak całość do Śródziemia. Gracze wezmą udział w epickich wydarzeniach znanych z „Władcy Pierścieni” – od bitew na Polach Pelennoru, przez obronę Minas Tirith, aż po niebezpieczną wyprawę Froda i Sama do Mordoru.

Za wydanie gry odpowiadać będą dwie firmy. Restoration Games zajmie się limitowaną edycją deluxe, która ma trafić na platformy crowdfundingowe jeszcze w 2026 roku. Z kolei Space Cowboys przygotuje wersję sklepową, planowaną na 2027 rok i dystrybuowaną globalnie przez Asmodee Group. Warto podkreślić, że pierwowzór przez lata zyskał status gry kultowej i kolekcjonerskiej, m.in. ze względu na swoją skalę i nietypową strukturę rozgrywki. Nowa wersja ma nie tylko odtworzyć te elementy, ale też wzbogacić je o nowoczesne komponenty – w tym trójwymiarowe elementy planszy, takie jak Minas Tirith czy Mordor.

Na ten moment nie potwierdzono jeszcze oficjalnej polskiej edycji, jednak globalna dystrybucja sugeruje, że tytuł ma szansę pojawić się także na naszym rynku. Dla fanów zarówno klasycznych planszówek, jak i świata Tolkiena może to być jedna z najciekawszych premier nadchodzących lat.