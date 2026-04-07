Gry bez prądu – nowy kierunek na naszym blogu

Od dłuższego czasu dojrzewała we mnie myśl, żeby rozszerzyć tematykę bloga o coś, co – choć pozornie odległe od technologii – świetnie ją uzupełnia. Dlatego dziś mogę oficjalnie powiedzieć: ruszam z nową kategorią „gry bez prądu”.

Świat gier planszowych rozwija się w niesamowitym tempie. Z roku na rok pojawia się coraz więcej dopracowanych, różnorodnych i po prostu świetnych tytułów, które potrafią dostarczyć emocji na równi z najlepszymi grami wideo. Co więcej, to forma rozrywki, która pozwala na chwilę oderwać się od ekranów i spędzić czas w bardziej bezpośredni sposób – przy stole, z innymi ludźmi.

W nowej kategorii chcę dzielić się z Wami tym, co w tym świecie najciekawsze. Na blogu będą pojawiać się:

newsy o nadchodzących premierach i wydarzeniach,

rozbudowane recenzje gier planszowych,

zestawienia i polecenia dla różnych typów graczy,

oraz bardziej przekrojowe teksty o samej branży.

Nie traktuję tego jako zmiany kierunku, ale raczej jego naturalne rozszerzenie. Technologia i rozrywka zawsze były ze sobą powiązane, a gry – niezależnie od formy – są ich wspólnym mianownikiem. „Gry bez prądu” to dla mnie sposób, żeby pokazać tę drugą stronę grania.

Jeśli więc lubicie planszówki albo dopiero chcecie je odkryć – zapraszam do śledzenia nowej kategorii. Start już wkrótce 🚀