Wszystkie modele iPhone 18 z ważnym ulepszeniem aparatu. Apple szykuje dużą zmianę?

W sieci pojawiły się nowe doniesienia dotyczące serii iPhone 18, które sugerują jedną z bardziej zauważalnych zmian wspólnych dla całej linii – od podstawowych modeli aż po warianty Pro oraz nadchodzącego iPhone’a Air 2. Tym razem chodzi o aparat przedni, który według przecieków ma przejść wyraźną ewolucję i stać się jednym z kluczowych elementów nowych smartfonów Apple.

Zgodnie z najnowszymi informacjami, wszystkie modele z rodziny iPhone 18 mają otrzymać nową kamerę do selfie o rozdzielczości 24 Mpx. To istotny krok naprzód względem obecnych generacji, które oferują niższą rozdzielczość frontowego sensora. W praktyce oznacza to nie tylko bardziej szczegółowe zdjęcia, ale również potencjalnie lepszą jakość wideorozmów oraz nagrań w mediach społecznościowych.

Nowy sensor ma korzystać z ulepszonej optyki oraz zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazu. W przeciekach pojawiają się sugestie, że Apple planuje poprawić szczególnie odwzorowanie detali, zakres dynamiczny oraz jakość zdjęć w słabszym oświetleniu. To ważne, ponieważ przedni aparat coraz częściej wykorzystywany jest nie tylko do selfie, ale również do nagrań wideo, transmisji na żywo czy rozmów w wysokiej jakości.

Co istotne, ulepszenie nie będzie ograniczone wyłącznie do modeli Pro. Według doniesień trafi ono także do tańszych wariantów oraz do iPhone’a Air 2, który ma być następcą cienkiego i lekkiego modelu zaprezentowanego wcześniej przez Apple. To pokazuje, że firma chce wyrównać poziom podstawowych funkcji między urządzeniami i jednocześnie zwiększyć atrakcyjność całej serii.

W kontekście innych zmian, iPhone 18 zapowiada się jako generacja skupiona głównie na rozwoju technologii wewnętrznych, a nie radykalnych zmianach wizualnych. Nie oznacza to jednak braku innowacji – wręcz przeciwnie. Apple wydaje się konsekwentnie rozwijać konkretne obszary, takie jak fotografia, wydajność czy energooszczędność, zamiast wprowadzać jednorazowe, rewolucyjne zmiany konstrukcyjne. Ulepszony aparat do selfie może być jednym z tych elementów, które w codziennym użytkowaniu okażą się bardziej odczuwalne niż nawet duże zmiany w designie.

Na ten moment wszystkie informacje pozostają w sferze przecieków, jednak ich spójność sugeruje, że Apple rzeczywiście planuje ujednolicić jakość przednich aparatów w całej linii iPhone 18. Jeśli doniesienia się potwierdzą, użytkownicy mogą liczyć na wyraźny skok jakości zdjęć i wideo wykonywanych przednią kamerą – niezależnie od wybranego modelu.