Motorola Signature – recenzja

Motorola to marka, która przez lata pełniła rolę solidnego gracza w średnim segmencie rynku smartfonów. Telefony z logo stylizowanego M kojarzyły się z przystępną ceną, czystym Androidem i przyzwoitą baterią, ale raczej nie z prestiżem czy najwyższą półką technologiczną. Wszystko to zmieniło się wraz z premierą Motoroli Signature – modelu, który firma zaprojektowała z myślą o bezpośredniej rywalizacji z najdroższymi i najlepiej wyposażonymi smartfonami na świecie. To urządzenie, które ma udowodnić, że Motorola jest gotowa na powrót do najwyższej półki.

Motorola Signature trafia na rynek w momencie, gdy konkurencja jest wyjątkowo zacięta. Samsung Galaxy S26 Ultra, Apple iPhone 17 Pro Max, Google Pixel 10 Pro – to tylko kilka urządzeń, z którymi Signature musi się zmierzyć. Motorola nie idzie jednak na skróty. Zamiast próbować wyróżnić się jedną konkretną cechą, postanowiła zbudować telefon kompletny – taki, który w każdej kategorii może spojrzeć rywalowi prosto w oczy. Czy to jej się udało? Na to pytanie odpowie niniejsza recenzja. Jak sprawuje się w praktyce? Czy wart jest swojej ceny?

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zanim przejdziemy do samego urządzenia, warto zatrzymać się przy tym, co znajdziemy w opakowaniu. Pudełko Motoroli Signature jest matowe, eleganckie i utrzymane w ciemnej, eleganckiej kolorystyce. Już sam unboxing dostarcza przyjemnych wrażeń i sugeruje, że mamy do czynienia z produktem z wyższej półki.

W zestawie znajdziemy: sam smartfon, kabel USB Typu-C oraz etui ochronne. Standardowo już dla smartfonów nie uświadczymy w zestawie ładowarki ani innych dodatków, chociażby w postaci prostych słuchawek. Jednak do takiego stanu rzeczy zdążyliśmy się już przyzwyczaić i nie jest to w żaden sposób duży minus.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, Motorola Signature to prawdziwa lista życzeń każdego entuzjasty technologii. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 jest to prostsza wersja (bez dopisku Elite) układu. Wspierany przez 16 GB pamięci RAM operacyjnej i 512 GB pamięci wewnętrznej, tworzy duet, który bez trudu poradzi sobie z każdym zadaniem. Ekran to panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2780 na 1264 piksele i zagęszczeniu 450 ppi, dodatkowo odświeżany z częstotliwością 165 Hz. Główny zestaw fotograficzny składa się z trzech obiektywów – każdy o rozdzielczości 50 megapikseli – obejmując główny, ultraszerokokątny i teleobiektyw. Aparat przedni również oferuje 50 megapikseli. Baterię stanowi ogniwo węglowo-krzemowe o pojemności 5200 mAh, obsługujące ładowanie przewodowe do 90 W i bezprzewodowe do 50 W, wraz z możliwością zwrotnego ładowania bezprzewodowego. Łączność obejmuje 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 6.0 i pełny pakiet nawigacji satelitarnej. Telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 16 i oferuje odporność IP68, IP69 oraz certyfikat militarny MIL-STD-810H. Wymiary to 162 na 76,4 na 7 milimetrów przy wadze 186 gramów. Jak sami widzicie specyfikacji nie ma co się przyczepić, to zdecydowanie najwyższa półka z kilkoma drobnymi kompromisami.

Jakość wykonania oraz design

Pierwsze sekundy z Motorolą Signature w dłoni robią naprawdę duże wrażenie. Telefon jest cienki – tylko 7 milimetrów grubości – a jednocześnie sprawia wrażenie solidnego i dobrze spasowanego urządzenia. Nic tu nie skrzypi, żaden element nie jest luźny, a spasowanie wszystkich części jest wzorowe.

Karbonowy kolor testowanego egzemplarza to jeden z tych odcieni, które wyglądają lepiej w rzeczywistości niż na zdjęciach. Tylny panel wykonany z kompozytu ma delikatną, satynową fakturę, która nie zbiera odcisków palców i sprawia, że telefon wygląda.

Przednia szyba to Corning Gorilla Glass Victus 2 – szkło znane z wyjątkowej odporności na zarysowania i upadki. W połączeniu z certyfikatami IP68 i IP69 oraz standardem militarnym MIL-STD-810H daje to obraz urządzenia, które nie boi się trudnych warunków. IP68 oznacza odporność na zanurzenie w wodzie na głębokość do 1,5 metra przez 30 minut, natomiast IP69 to odporność na strumienie wody pod wysokim ciśnieniem – certyfikat ten jest rzadkością wśród smartfonów konsumenckich i sprawia, że Signature można bez obaw używać podczas deszczu, w kuchni czy nawet przy myciu samochodu. MIL-STD-810H to z kolei militarny standard wytrzymałości, testujący urządzenie w ekstremalnych warunkach temperaturowych, przy wibracjach, pyłku i uderzeniach.

Waga 186 gramów sprawia, że Signature jest lekki jak na flagowca z tak dużym ekranem i pojemną baterią. Dla porównania, wiele konkurencyjnych urządzeń tej klasy waży ponad 220 gramów, co po kilku godzinach noszenia w ręce zaczyna być odczuwalne. Motorola zadbała tutaj o równowagę, która w codziennym użytkowaniu jest bardzo doceniana.

Ekran

Panel AMOLED w Motoroli Signature to jeden z tych ekranów, przy których trudno wrócić do czegokolwiek gorszego. 6,78 cala przekątnej, rozdzielczość 2780 na 1264 piksele i zagęszczenie 450 ppi to cyfry, które na papierze wyglądają imponująco – ale to dopiero w rzeczywistości widać, jak doskonale przekładają się na codzienne użytkowanie. Tekst jest ostry jak brzytwa, ikony przejrzyste, a zdjęcia wyglądają jak okno na świat.

Częstotliwość odświeżania 165 Hz wyróżnia ten ekran nawet wśród topowych flagowców. Większość konkurentów zatrzymuje się na 120 Hz, które i tak uważane jest za standard w segmencie premium. Dodatkowe 45 Hz robi realną różnicę szczególnie podczas gier, w innych przypadkach te 45 Hz nie jest widoczne.

Technologia AMOLED zapewnia bardzo dobrt kontrast, bo piksele produkujące czerń są po prostu wyłączone. Efekt widać gołym okiem – ciemne sceny filmów, nocny tryb interfejsu i czarne tła aplikacji wyglądają absolutnie naturalnie, bez szarego poświaty charakterystycznego dla paneli LCD. Kolory są żywe, ale nie przesadnie nasycone – tryb domyślny jest skalibrowany z myślą o naturalnej reprodukcji barw, choć użytkownicy preferujący bardziej soczyste kolory mogą bez trudu zmienić profil kolorystyczny w ustawieniach. Opcji związanych z personalizacją wyświetlacza jest całkiem sporo i zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie i będzie mógł bez problemów przystosować swój telefon. Mamy oczywiście Always on Display i wiele innych funkcji, ale z drugiej strony Motorola nie zdecydowała się na zaimplementowanie czegoś nowego, czegoś co by wyróżniło ten model spośród tłumu innych flagowych rozwiązań. Jasność maksymalna ekranu jest wystarczająca, by bez trudu korzystać z telefonu nawet w pełnym słońcu.

Bateria

Motorola Signature korzysta z technologii baterii węglowo-krzemowej. To istotna nowość – tradycyjne ogniwa litowo-jonowe osiągnęły granicę swojej gęstości energetycznej i kolejne generacje smartfonów mogły liczyć na coraz mniejszy postęp w tym obszarze. Elektrody węglowo-krzemowe pozwalają na zmagazynowanie znacznie większej ilości energii przy tej samej objętości ogniwa, co bezpośrednio przekłada się na wydłużenie czasu pracy bez konieczności zwiększania grubości urządzenia.

5200 mAh w smukłej obudowie o grubości 7 mm to wynik, który kilka lat temu byłby niemożliwy do osiągnięcia. W praktyce Motorola Signature bez problemu przeżywa cały dzień intensywnego użytkowania. Po takim dniu telefon nadal ma kilkanaście procent baterii, co daje komfortowy margines bezpieczeństwa. Wynik półtora dnia działania na jednym ładowaniu jest możliwy to raczej z konkretnymi ograniczeniami.

Ładowanie przewodowe o mocy do 90 W za pośrednictwem technologii Turbo Power to kolejny mocny punkt. Naładowanie telefonu od zera do pełna zajmuje około 45 minut – to wynik, który sprawia, że nawet przy napiętym harmonogramie dnia można szybko uzupełnić energię. Szkoda, że odpowiedniej ładowarki nie znajdziemy w zestawie i by móc się cieszyć z tak szybkiego ładowania jesteśmy zmuszeni zaopatrzyć się samodzielnie dodatkowo w ładowarkę.

Ładowanie bezprzewodowe do 50 W to kolejny dobry wynik jak na standard bezprzewodowy – wiele telefonów oferuje zaledwie 15 czy 25 W. Funkcja zwrotnego ładowania bezprzewodowego pozwala natomiast na użycie Motoroli Signature jako przenośnej ładowarki dla słuchawek czy smartwatcha – wygodna opcja dla użytkowników urządzeń Motoroli lub innych produktów obsługujących standard Qi.

Aparaty

Zestaw fotograficzny Motoroli Signature to trzy aparaty tylne i jeden przedni – każdy o rozdzielczości 50 megapikseli – tworzą zestaw, którego symetria nie jest przypadkowa.

Główny aparat z przysłoną f/1.6 zbiera wyjątkowo dużo światła. W dziennych warunkach zdjęcia są szczegółowe, z naturalną reprodukcją kolorów i dobrym zarządzaniem kontrastem. Szczególnie pozytywnie wyróżniają się ujęcia nocne – algorytmy przetwarzania obrazu radzą sobie dobrze z trudnymi scenami o niskim oświetleniu, zachowując detale tam, gdzie inne telefony widzą tylko jednolity szum cyfrowy. Optyczna stabilizacja obrazu eliminuje mikrodrgania dłoni, co ma szczególne znaczenie przy dłuższych czasach naświetlania.

Obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2.0 pozwala na fotografowanie rozległych krajobrazów, wnętrz architektonicznych i grupowych zdjęć. Kąt widzenia jest szeroki, ale producent zadbał o minimalizację zniekształceń geometrycznych przy krawędziach kadru – problem, który w wielu telefonach tej klasy pozostaje nierozwiązany. Jakość zdjęć z ultraszerokiego kąta jest zbliżona do głównego aparatu, co jest atutem Signature.

Teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym i przysłoną f/2.0. Trzykrotny zoom optyczny daje wyraźne, ostre zdjęcia bez cyfrowej utraty jakości, a dalsze zbliżenia możliwe są dzięki cyfrowemu zoomowi sięgającemu aż 100 razy. Zoom 100x to oczywiście funkcja bardziej ciekawostkowa niż praktyczna – przy tak dużym powiększeniu cyfrowym zdjęcia tracą na szczegółowości – ale zoom optyczny 3x i pośrednie wartości hybrydowe do około 10x dają bardzo dobre rezultaty.

Nagrywanie w rozdzielczości 8K pozwala tworzyć materiały o bardzo dobrej szczegółowości, które doskonale sprawdzą się do kadrowania i wycinania fragmentów bez utraty jakości. Tryb slow motion w jakości 4K przy 120 klatkach na sekundę i Full HD przy 240 klatkach na sekundę trzeba również zapisać na plus. Aparat selfie 50 megapikseli z przysłoną f/2.0 zapewnia ostre, szczegółowe selfie zarówno w trybie standardowym, jak i portretowym z efektem bokeh.

Oprogramowanie

Motorola Signature pracuje pod kontrolą systemu Android 16, czyli najnowszej wersji mobilnego systemu Google’a dostępnej w momencie premiery telefonu. Podejście firmy do oprogramowania jest zbliżone do filozofii stockowego Androida – nakładka producenta jest minimalna, interfejs czysty, a aplikacji systemowych niewiele. To atut, szczególnie dla użytkowników, którzy cenią sobie porządek i szybkie działanie systemu.

Motorola dorzuca własne funkcje w postaci autorskich gestów znanych jako Moto Actions. Obrót nadgarstkiem dwukrotnie w powietrzu uruchamia aparat bez potrzeby odblokowywania telefonu, posiekanie powietrzem aktywuje latarkę, a dotknięcie tylnego panelu uruchamia wybrane przez użytkownika aplikacje. Brzmi to jak fanaberia, ale w praktyce gesty działają zaskakująco celnie i po krótkim czasie stają się naturalnym odruchem. Nie są nachalne – kto ich nie chce, po prostu ich wyłączy – a kto je polubi, szybko zrozumie, że trudno bez nich żyć.

Motorola deklaruje wieloletnią politykę aktualizacji – użytkownicy Signature mogą liczyć na regularne łatki bezpieczeństwa przez wiele lat oraz co najmniej siedem dużych aktualizacji systemu Android. To ważny argument przy zakupie flagowca za znaczną kwotę.

Screenshot_20260315-124019_Ustawienia

Screenshot_20260315-124025_Ustawienia

Screenshot_20260315-124030_Ustawienia

Screenshot_20260315-124040_Ustawienia

Screenshot_20260315-124049_Aktualizacja oprogramowania firmy Motorola

Screenshot_20260315-124054_Ustawienia

Screenshot_20260315-124057_Konserwacja baterii

Screenshot_20260315-124100_Ustawienia

Screenshot_20260315-124105_Ustawienia

Screenshot_20260315-124108_Ustawienia

Screenshot_20260315-124112_Ustawienia

Screenshot_20260315-124117_Ustawienia

Screenshot_20260315-124119_Ustawienia

Screenshot_20260315-124131_Ustawienia Motorola

Screenshot_20260315-124142_Ustawienia

Screenshot_20260315-124151_Ustawienia

Screenshot_20260315-124159_Ustawienia

Screenshot_20260315-124203_Moto AI

Zabezpieczenia biometryczne

Motorola Signature oferuje dwie metody biometrycznej identyfikacji użytkownika: podekranowy czytnik linii papilarnych i skaner twarzy. Oba rozwiązania działają szybko i skutecznie, uzupełniając się nawzajem w różnych warunkach oświetlenia i sytuacjach.

Czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem pracuje w oparciu o technologię optyczną. Czas odblokowania jest bardzo szybki. Obszar czytnika jest wyraźnie oznaczony na ekranie i intuicyjny w użyciu. W przeciwieństwie do wielu smartfonów lokalizacja czytnika jest odpowiednio wysoko, przez co nie trzeba robić gimnastyki.

Skaner twarzy korzysta z kamery przedniej 50 megapikseli i oprogramowania wspieranego przez sztuczną inteligencję. Działa szybko i pewnie w dobrze oświetlonych pomieszczeniach oraz na zewnątrz. W całkowitej ciemności, gdy kamera nie widzi wystarczająco dużo szczegółów twarzy, to działanie jest już ograniczone. Mimo wszystko skaner twarzy traktowałbym jako ciekawostkę, a dużo bezpieczniejsze rozwiązanie jest czytnik linii papilarnych.

Multimedia

Motorola Signature to urządzenie stworzone dla miłośników multimediów. Połączenie ekranu AMOLED 165 Hz z wbudowanymi głośnikami stereo i możliwościami aparatu sprawia, że jest to kompletne centrum rozrywki mieszczące się w kieszeni.

Wbudowane głośniki stereo grają głośno, wyraźnie i z zaskakującą jak na smartfon głębią. Dźwięk jest przestrzenny, dobrze zbilansowany między niskimi a wysokimi tonami i nie drze w uszach nawet przy maksymalnej głośności. Oglądanie filmów i seriali, słuchanie muzyki, rozmowy wideo – we wszystkich tych scenariuszach głośniki radzą sobie znakomicie. Motorola oczywiście nie zastąpi nimi porządnego zestawu audio, ale w kontekście codziennego użytkowania smartfona głośniki Signature należą do bardzo dobrej.

Brak gniazda słuchawkowego 3,5 mm to kompromis, z którym użytkownicy flagowych smartfonów muszą się pogodzić – od lat jest to standard w topowym segmencie. Port USB-C obsługuje jednak adaptery i słuchawki przewodowe, a Bluetooth 6.0 zapewnia stabilne połączenie z bezprzewodowymi słuchawkami obsługującymi nowoczesne kodeki audio. Latencja połączenia Bluetooth jest niższa niż w poprzednich wersjach standardu, co ma szczególne znaczenie podczas grania i oglądania wideo.

Wydajność oraz gry

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 to jeden z najnowszych i najmocniejszych układów mobilnych. W sumie w pojedynku z nim wygrywa tylko wersja z dopiskiem „Elite”. Mimo wszystko otrzymujemy bardzo dobrą wydajność, którą bez problemów można potwierdzić korzystając

W codziennym użytkowaniu Signature jest absolutnie bezproblemowy. Wielozadaniowość działa wzorowo – przełączanie między kilkunastoma otwartymi aplikacjami jest natychmiastowe, a 16 GB RAM sprawia, że telefon pamięta stan dziesiątek aplikacji jednocześnie, bez konieczności ich przeładowywania. Edycja zdjęć i filmów w profesjonalnych aplikacjach mobilnych, konferencje wideo w wysokiej rozdzielczości, praca na dokumentach – to wszystko Signature obsługuje bez żadnego wysiłku.

Gry mobilne to obszar, w którym Snapdragon 8 Gen 5 błyszczy. Układ graficzny Adreno nowej generacji oferuje wydajność, która w wielu scenariuszach dorównuje dedykowanym konsolom przenośnym. Wymagające graficznie tytuły – Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Asphalt 12 – działają przy maksymalnych ustawieniach jakości z stabilną liczbą klatek na poziomie 60, 90 lub nawet 120 na sekundę w zależności od obsługi danej gry. Ekran 165 Hz podkreśla każdy ruch i reakcję – różnica między 60 a 120 Hz podczas gry jest natychmiast odczuwalna i sprawia, że rywalizacja online nabiera nowego wymiaru.

Zarządzanie temperaturą jest dobre, choć nie idealne. Po długich, intensywnych sesjach gamingowych – powyżej godziny przy maksymalnych ustawieniach – tylna część obudowy nagrzewa się do poziomu lekko ciepłego w dotyku. To nie jest dyskomfort ani zagrożenie dla podzespołów, ale użytkownicy wrażliwi na temperaturę urządzenia mogą to odczuć. Producent zadbał o odpowiedni system odprowadzania ciepła, dzięki czemu wydajność procesora nie spada znacząco nawet podczas długich sesji.

Screenshot_20260315-134046_Geekbench 6

Łączność

Motorola Signature to pod względem łączności urządzenie kompletne, bez żadnych kompromisów. Modem 5G zapewnia dostęp do sieci nowej generacji.

Moduł Wi-Fi obsługuje najnowsze standardy bezprzewodowe, co przekłada się na stabilne i szybkie połączenia domowe i biurowe. NFC umożliwia płatności zbliżeniowe – konfiguracja z aplikacją Google Pay lub innym portfelem cyfrowym zajmuje kilka minut, a następnie płatności kartą telefonem są intuicyjne i bezpieczne. Bluetooth 6.0 to najnowsza wersja popularnego standardu bezprzewodowego, oferująca niższe opóźnienia, lepszy zasięg i większą stabilność połączenia niż poprzednie generacje. Oznacza to lepszą jakość dźwięku ze słuchawkami bezprzewodowymi, pewniejsze połączenia z urządzeniami smart home i mniej zerwanych sesji audio.

Nawigacja satelitarna działa poprzez jednoczesne korzystanie z czterech systemów: GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS i LTEPP. Dual SIM w konfiguracji nano-SIM i eSIM to rozwiązanie idealne dla podróżujących i tych, którzy używają dwóch numerów – prywatnego i służbowego. eSIM eliminuje konieczność fizycznej wymiany karty przy zmianie operatora za granicą, a obsługa obu kart jednocześnie umożliwia odbieranie połączeń na oba numery bez konieczności noszenia dwóch telefonów.

Podsumowanie

Motorola Signature to smartfon, który spełnia obietnicę zawartą w nazwie. To urządzenie z podpisem – wyraziste, przemyślane i konsekwentne w każdym detalu. Motorola po raz pierwszy od wielu lat stworzyła telefon, który jest mocną pozycją w kategorii flagowców. Jednak czy jest to urządzenie w pełni

Najważniejsze atuty urządzenia to ekran AMOLED 165 Hz, potrójny system aparatów 50 Mpix, bateria węglowo-krzemowej, smukła i lekka obudowa z wyjątkową odpornością na czynniki zewnętrzne oraz czysty Android 16 z minimalnymi, ale użytecznymi dodatkami producenta.