Apple otworzy Siri na zewnętrzne AI? Przełomowa zmiana może nadejść już wkrótce

Apple szykuje zmianę w rozwoju swojego ekosystemu sztucznej inteligencji. Najnowsze doniesienia wskazują, że firma z Cupertino rozważa otwarcie asystenta głosowego Siri na zewnętrzne chatboty AI. To potencjalnie zmiana filozofii, która może wpłynąć nie tylko na sposób korzystania z iPhone’ów.

Do tej pory Apple konsekwentnie stawiało na zamknięty, silnie kontrolowany ekosystem. Siri, mimo wielu aktualizacji, pozostawała rozwiązaniem opartym głównie na autorskich technologiach firmy. Jednak dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji – napędzany przez konkurencję – sprawia, że Apple zaczyna dostosowywać swoje podejście. Według przecieków, w nadchodzących wersjach systemu iOS użytkownicy mogą zyskać możliwość korzystania z różnych modeli AI bezpośrednio przez Siri.

Już dziś Apple eksperymentuje z integracją zewnętrznych rozwiązań, czego przykładem jest współpraca z OpenAI i integracja z ChatGPT. Jednak obecne wdrożenie ma charakter ograniczony i działa bardziej jako dodatkowa funkcja niż fundament systemu. W przyszłości może się to diametralnie zmienić – Siri ma stać się swego rodzaju „bramą” do różnych usług AI, także tych tworzonych przez konkurencję.

Wśród potencjalnych partnerów wymienia się takie rozwiązania jak Google Gemini czy Claude. Jeśli te informacje się potwierdzą, użytkownicy iPhone’ów będą mogli wybierać, który model AI najlepiej odpowiada ich potrzebom. To zupełnie nowe podejście – zamiast jednego, uniwersalnego asystenta, Apple może zaoferować elastyczny system oparty na wielu wyspecjalizowanych narzędziach.

Kluczowym elementem tej zmiany ma być oddanie kontroli użytkownikowi. W praktyce może to oznaczać możliwość przypisywania różnych chatbotów do konkretnych zadań. Jeden model AI mógłby odpowiadać za tworzenie treści, inny za analizę danych, a jeszcze inny za szybkie odpowiedzi na pytania czy tłumaczenia. Siri pełniłaby w tym układzie rolę inteligentnego pośrednika, który kieruje zapytania do odpowiedniego narzędzia.

Zmiana ta wpisuje się w szerszą zmianę Siri, która od lat była krytykowana za ograniczone możliwości w porównaniu do konkurencji. Apple chce przekształcić ją w nowoczesnego, konwersacyjnego asystenta, zdolnego do prowadzenia bardziej naturalnych i złożonych interakcji. Otwarcie na zewnętrzne modele AI może być najszybszym sposobem na nadrobienie dystansu do liderów rynku.

Nie bez znaczenia jest również aspekt biznesowy. Apple może wykorzystać tę zmianę do rozbudowy swojego segmentu usług. Integracja z różnymi chatbotami może wiązać się z modelami subskrypcyjnymi, dostępnymi bezpośrednio w ekosystemie Apple. W praktyce oznaczałoby to, że użytkownicy mogliby wykupić dostęp do wybranych modeli AI w podobny sposób, jak dziś subskrybują muzykę czy przestrzeń w chmurze.

Warto jednak podkreślić, że mówimy na razie o nieoficjalnych informacjach. Jeśli jednak plany się potwierdzą, ich prezentacja może nastąpić podczas konferencji WWDC 2026, gdzie Apple tradycyjnie pokazuje najważniejsze zmiany w swoich systemach operacyjnych.

Jedno jest pewne – jeśli Apple rzeczywiście zdecyduje się na otwarcie Siri na zewnętrzne AI, będzie to jeden z najbardziej nieoczekiwanych ruchów w historii firmy. Paradoksalnie jednak, to właśnie taka zmiana może sprawić, że iPhone stanie się jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję na rynku.