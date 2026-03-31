MOVA Fresh 20 Sensus – inteligentna szczoteczka z kamerą endoskopową

Rynek elektrycznych szczoteczek do zębów od lat zdominowany jest przez kilku gigantów, jednak marka MOVA postanowiła zaproponować coś zdecydowanie wykraczającego poza standard. MOVA Fresh 20 Sensus to urządzenie, które łączy w sobie funkcje klasycznej szczoteczki sonicznej z wbudowanym detektorem wyposażonym w kamerę endoskopową, ekranem OLED oraz przewodnictwem kostnym do komunikatów głosowych. Brzmi jak science-fiction? Sprawdziłem, czy innowacje idą w parze z jakością szczotkowania i czy ten zestaw jest wart zakupu?

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak na standardy smart szczoteczek jest całkiem sporych rozmiarów. Zachowane w jasnej kolorystyce i wykonane z grubego kartonu. W zestawie znajdziemy samą szczoteczkę, oddzielny detektor, kabel USB-C do ładowania, wymienne końcówki oraz skróconą instrukcję obsługi. Całość zapakowana jest schludnie i estetycznie, co od razu buduje pozytywne pierwsze wrażenie. W sumie do pełni szczęścia brakuje etui do transportu szczoteczki podczas podróży.

Specyfikacja urządzenia prezentuje się następująco:

Częstotliwość wibracji: 22 800 na minutę

Pojemność baterii: 2000 mAh (szczoteczka) + 350 mAh (detektor)
Czas pracy: do 120 dni (2 razy dziennie po 2 minuty)

Tryby pracy: Smart, Czyszczenie, Wybielanie, Delikatny
Ładowanie: USB-C

IPX8 Czujnik nacisku: tak

Timer: tak – 2 minuty
Waga szczoteczki: 140 g

42 g Wielkość ekranu: 0,96 cala

Rozdzielczość kamery endoskopowej: 300 000 pikseli
Komunikaty głosowe: tak, w 7 językach (poprzez przewodnictwo kostne)

Zdalne sterowanie: aplikacja MOVAhome
Wymiary szczoteczki: 28,6 × 29,5 × 238 mm

Wymiary detektora: 20,2 × 19,5 × 202,4 mm

Liczby robią wrażenie, szczególnie pojemność akumulatora i deklarowany czas pracy.

Jakość wykonania oraz design

MOVA Fresh 20 Sensus prezentuje się elegancko i nowocześnie. Obudowa ze szczoteczki wykonana jest z tworzywa dobrej jakości, przyjemnie leżącego w dłoni, a wykończenie w kolorze białym lub czarnym sprawia, że urządzenie bez wstydu można zostawić na półce w łazience. Waga 140 g jest wyczuwalna, jednak nie na tyle duża, by szczotkowanie było męczące. Detektor (42 g) z kolei jest bardzo lekki i dyskretny.

Ekran OLED o przekątnej 0,96 cala osadzony w detektorze jest czytelny i reaguje sprawnie. Połączenie tych dwóch elementów tworzy spójną, przemyślaną całość. Certyfikat wodoodporności IPX8 oznacza, że urządzenie wytrzyma zanurzenie w wodzie, co w przypadku szczoteczki do zębów jest niezbędnym minimum.

Bateria

To jeden z największych atutów MOVA Fresh 20 Sensus. Pojemność 2000 mAh w szczoteczce przekłada się na deklarowane 120 dni pracy przy standardowym użytkowaniu (2 razy dziennie po 2 minuty). W praktyce wynik ten jest bardzo zbliżony do rzeczywistości, choć po ponad miesięcznych testach nie byłem w stanie rozładować urządzenia. Szczoteczka ładuje się przez USB-C, co w erze jednego kabla dla wszystkich urządzeń jest zdecydowanym plusem. Detektor dysponuje baterią 350 mAh, wystarczającą na wiele dni pracy bez konieczności częstego ładowania. Brak konieczności cotygodniowego podpinania do ładowarki to komfort, który doceni każdy.

Szczotkowanie

Częstotliwość 22 800 wibracji na minutę plasuje MOVA Fresh 20 Sensus w środkowym segmencie szczoteczek sonicznych. Szczotkowanie jest skuteczne, a dzięki certyfikatowi TÜV Rheinland efektywność czyszczenia potwierdzona jest przez niezależną jednostkę – to ważna informacja dla osób przywiązujących wagę do rzetelnych danych, a nie jedynie marketingowych deklaracji.

Cztery tryby pracy (Smart, Czyszczenie, Wybielanie, Delikatny) pozwalają dostosować intensywność do indywidualnych potrzeb. Tryb Smart współpracuje z aplikacją i kamerą, analizując technikę szczotkowania. Czujnik nacisku z kolei zapobiega zbyt agresywnemu dociskaniu głowicy do zębów – funkcja szczególnie przydatna dla osób z wrażliwymi dziąsłami. Timer 2-minutowy jest standardem w tej klasie urządzeń i działa bez zarzutu.

Oprogramowanie

Aplikacja MOVAhome to serce całego ekosystemu. Umożliwia zdalne sterowanie szczoteczką, podgląd obrazu z kamery endoskopowej w czasie rzeczywistym, analizę techniki szczotkowania oraz konfigurację komunikatów głosowych w jednym z 7 dostępnych języków. Interfejs jest intuicyjny, a sama aplikacja działa stabilnie.

Kamera nie dorównuje profesjonalnym narzędziom stomatologicznym, jednak w zupełności wystarcza do orientacyjnej oceny stanu zębów i dziąseł w domowych warunkach. To bez wątpienia najbardziej wyróżniający element całego produktu – możliwość samodzielnego obserwowania trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej może pomóc we wczesnym wykryciu niepokojących zmian i motywuje do dokładniejszego mycia.

Łączność

Komunikacja między szczoteczką a aplikacją odbywa się bezprzewodowo – po sparowaniu urządzenie działa płynnie i bez zarzutu. Zasięg jest wystarczający do użytkowania w typowej łazience. Komunikaty głosowe przekazywane są poprzez przewodnictwo kostne, co oznacza, że szczoteczka dosłownie „mówi” do użytkownika przez kości czaszki – bez słuchawek i bez konieczności przerywania szczotkowania. Rozwiązanie nowatorskie i praktyczne zarazem, choć przy pierwszym kontakcie może nieco zaskoczyć.

Podsumowanie

MOVA Fresh 20 Sensus to produkt dla użytkowników, którzy oczekują od szczoteczki czegoś więcej niż tylko wibracji. Kamera endoskopowa, przewodnictwo kostne, certyfikat, ogromna bateria i wygodne ładowanie USB-C – wszystko to tworzy ekosystem, który wyróżnia się na tle konkurencji. Nie jest to urządzenie dla każdego, jednak dla osób dbających o higienę jamy ustnej i ceniących nowoczesne technologie może okazać się strzałem w dziesiątkę.