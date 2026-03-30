Gigantyczne podwyżki cen PlayStation 5

Sony zaskakuje rynek i graczy na całym świecie. Japoński gigant zdecydował się na zdecydowane podniesienie cen swoich konsol, co w obecnych realiach branży gier wideo jest ruchem co najmniej nietypowym. W czasach, gdy przez dekady przyzwyczailiśmy się do stopniowego tanienia sprzętu wraz z jego starzeniem, decyzja Sony wyraźnie pokazuje, że rynek zmienia się na naszych oczach.

Wyraźne podwyżki dla całej rodziny PlayStation

Zmiany obejmują praktycznie całe portfolio aktualnej generacji. Drożeją zarówno podstawowe modele PlayStation 5, jak i pozbawiona napędu wersja PlayStation 5 Digital Edition. Co jednak szczególnie zwraca uwagę, znacząco rośnie także cena najmocniejszego wariantu, czyli PlayStation 5 Pro, który już wcześniej był sprzętem z wyższej półki.

Podwyżki sięgają około 100 euro w przypadku standardowych modeli, natomiast wariant Pro staje się jeszcze wyraźniej produktem z wyższej półki. W efekcie bariera wejścia do ekosystemu PlayStation ponownie rośnie – i to w momencie, gdy konsola powinna być już w bardziej przystępnej fazie swojego cyklu życia.

Druga podwyżka i odwrócony trend

Jeszcze kilka lat temu taki scenariusz wydawał się niemal niemożliwy. Konsolowy cykl życia był przewidywalny: wysoka cena na premierę, a następnie stopniowe obniżki. Tymczasem PlayStation 5 notuje już kolejną podwyżkę w stosunkowo krótkim czasie. To wyraźny sygnał, że klasyczny model biznesowy w branży gamingowej przestaje obowiązywać. Sprzęt nie tylko nie tanieje – w niektórych przypadkach realnie drożeje wraz z upływem czasu.

Co stoi za decyzją Sony?

Powody są złożone i mają charakter globalny. Sony wskazuje przede wszystkim na rosnące koszty produkcji, które w ostatnich latach znacząco wzrosły. Kluczową rolę odgrywają tutaj komponenty elektroniczne, w tym pamięci oraz układy półprzewodnikowe.

Ogromny wpływ ma także dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, który wywołał wzrost zapotrzebowania na zaawansowane chipy. W praktyce oznacza to, że producenci konsol muszą konkurować o te same zasoby co firmy rozwijające rozwiązania AI czy centra danych. Do tego dochodzą wciąż niestabilne łańcuchy dostaw oraz koszty logistyczne.

Gracze zapłacą więcej

Dla użytkowników oznacza to jedno – wejście w świat PlayStation staje się zauważalnie droższe. Dotyczy to nie tylko nowych klientów, ale także osób, które planowały przesiadkę na mocniejszy model, taki jak PlayStation 5 Pro. Podwyżki mogą również wpłynąć na dynamikę całego rynku. Wyższe ceny sprzętu często przekładają się na wolniejsze tempo sprzedaży, a to z kolei może mieć wpływ na decyzje wydawców i deweloperów.

Nowa era rynku konsol

Decyzja Sony może być początkiem większej zmiany. Jeśli inni producenci pójdą tą samą drogą, gracze będą musieli przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości – takiej, w której konsola nie jest już relatywnie tanim wejściem do świata gamingu. Jedno jest pewne: rynek gier wideo wchodzi w etap, w którym ekonomia i globalne trendy technologiczne zaczynają mieć równie duże znaczenie, co sama rozrywka.