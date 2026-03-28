Resident Evil Requiem hitem sprzedażowym

Nowa odsłona kultowej serii od Capcom szturmem podbiła rynek i już teraz zapisuje się jako jedno z największych wydarzeń w branży gier wideo w 2026 roku. Resident Evil Requiem nie tylko przyciągnął miliony graczy na całym świecie, ale również osiągnął wynik, o którym większość premier może jedynie pomarzyć – został najlepiej sprzedającą się grą roku.

Spektakularny debiut, który przeszedł do historii

Premiera nowej części serii Resident Evil miała miejsce pod koniec lutego 2026 roku i już w pierwszych godzinach było jasne, że mamy do czynienia z ogromnym sukcesem. Tytuł błyskawicznie wskoczył na szczyty zestawień sprzedaży, obejmujących zarówno rynek konsolowy, jak i PC. Co szczególnie imponujące, gra osiągnęła pozycję lidera praktycznie natychmiast, mimo że do zestawień trafiła tylko końcówka miesiąca.

Tak mocne otwarcie pokazuje, jak wielką siłę ma dziś marka Resident Evil oraz jak skutecznie Capcom potrafi budować napięcie wokół swoich premier. Kampania marketingowa, liczne przecieki oraz rosnące oczekiwania fanów sprawiły, że premiera była jednym z najważniejszych wydarzeń początku roku.

Miliony sprzedanych kopii w błyskawicznym tempie

Jednym z najbardziej wymownych dowodów sukcesu jest tempo sprzedaży. Resident Evil Requiem w zaledwie kilka dni od debiutu przekroczył próg kilku milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. To wynik, który w przypadku wielu produkcji osiągany jest dopiero po miesiącach obecności na rynku.

Tak dynamiczna sprzedaż przełożyła się na rekord w ramach całej serii. Nowa odsłona stała się najszybciej sprzedającą się częścią w historii cyklu, wyprzedzając nawet tak udane tytuły jak Resident Evil Village. Co więcej, różnica względem poprzednika jest wyraźna – analizy wskazują, że start Requiem był nawet o kilkadziesiąt procent lepszy.

Sukces na wszystkich platformach

Na uwagę zasługuje fakt, że gra osiągnęła świetne wyniki niezależnie od platformy. Zarówno użytkownicy konsol, jak i gracze PC tłumnie ruszyli po nową produkcję Capcomu. Taka równowaga sprzedaży potwierdza, że marka Resident Evil ma dziś globalny zasięg i trafia do bardzo szerokiego grona odbiorców.

To również sygnał dla całej branży, że klasyczne marki – odpowiednio rozwijane i odświeżane – wciąż mają ogromny potencjał komercyjny. Capcom od kilku lat konsekwentnie udowadnia, że potrafi łączyć nostalgię z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Powrót do korzeni i nowa jakość

Resident Evil Requiem to dziewiąta główna odsłona serii, która stawia na połączenie klasycznego survival horroru z bardziej dynamiczną akcją. Twórcy zdecydowali się na wyraźne rozwinięcie znanych mechanik, jednocześnie dbając o klimat grozy, który od zawsze był znakiem rozpoznawczym cyklu.

W grze pojawia się nowa bohaterka, Grace Ashcroft, a także powraca dobrze znany fanom Leon S. Kennedy. Taki miks świeżości i nostalgii okazał się strzałem w dziesiątkę – zarówno nowi gracze, jak i wieloletni fani znaleźli tu coś dla siebie.

Ogromne znaczenie ma również oprawa techniczna. Produkcja wykorzystuje rozwiniętą wersję silnika RE Engine, co przekłada się na bardzo wysoki poziom grafiki, szczegółowość otoczenia oraz realistyczne animacje. Dzięki temu gra nie tylko straszy, ale również zachwyca wizualnie.

2026 rokiem Resident Evil?

Wszystko wskazuje na to, że Resident Evil Requiem może utrzymać pozycję lidera sprzedaży przez dłuższy czas. Tak mocny start daje solidne fundamenty, by zakończyć rok jako jeden z największych hitów – nie tylko w kategorii horrorów, ale całej branży gier. Choć jeśli dojdzie do premiery GTA 6 może taka produkcja nie będzie miała szans.