Vivo X300 Ultra na zdjęciach hands-on. Flagowiec zdradza kluczowe szczegóły przed premierą

Do sieci trafiły kolejne przecieki dotyczące jednego z najbardziej wyczekiwanych smartfonów tego roku. Vivo X300 Ultra pojawił się na zdjęciach typu hands-on, które po raz pierwszy pokazują urządzenie nie tylko na renderach, ale w realnym użytkowaniu. Wraz z nimi ujawniono również nowe informacje na temat specyfikacji, w tym szczególnie istotny element – baterię.

Front bez kompromisów

Dotychczas producent skupiał się głównie na eksponowaniu tylnego panelu i rozbudowanego modułu aparatów. Tym razem jednak zobaczyliśmy front urządzenia, który zdradza sporo na temat kierunku projektowego.

Smartfon ma otrzymać płaski wyświetlacz otoczony bardzo cienkimi, symetrycznymi ramkami. W centralnej części ekranu znajdzie się niewielki otwór na aparat do selfie. Całość wpisuje się w aktualne trendy wśród flagowców – maksymalne wykorzystanie powierzchni roboczej oraz minimalistyczny design.

Co istotne, mimo płaskiego panelu przedniego, krawędzie obudowy mają być delikatnie zaokrąglone, co powinno pozytywnie wpłynąć na ergonomię. Przy dużych gabarytach urządzenia jest to szczególnie ważny aspekt, który może zdecydować o komforcie codziennego użytkowania.

Ogromna bateria – jeden z największych atutów

Największe wrażenie robi jednak pojemność akumulatora. Według najnowszych przecieków Vivo X300 Ultra ma zostać wyposażony w baterię o pojemności 6600 mAh.

Tak duże ogniwo może przełożyć się na bardzo długi czas pracy – zarówno podczas codziennego użytkowania, jak i bardziej wymagających scenariuszy, takich jak nagrywanie wideo w wysokiej rozdzielczości czy intensywne korzystanie z funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Wcześniejsze doniesienia sugerowały nawet jeszcze większą baterię, jednak już obecne parametry plasują ten model w ścisłej czołówce pod względem czasu pracy na jednym ładowaniu.

Topowa wydajność i wsparcie autorskich układów

Za wydajność urządzenia ma odpowiadać najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, czyli jednostka zaprojektowana z myślą o najbardziej zaawansowanych smartfonach 2026 roku. Można więc oczekiwać najwyższej wydajności zarówno w codziennych zadaniach, jak i w grach czy aplikacjach wykorzystujących AI.

Co więcej, Vivo nie rezygnuje z własnych rozwiązań. Smartfon ma zostać wyposażony w dedykowane układy do przetwarzania obrazu, które mają poprawić jakość zdjęć i nagrań wideo. To wyraźny sygnał, że producent nadal traktuje fotografię mobilną jako jeden z kluczowych elementów swojej strategii.

Design: ewolucja zamiast rewolucji

Zdjęcia hands-on potwierdzają również wygląd tylnego panelu. Charakterystyczna, duża, okrągła wyspa aparatów pozostaje centralnym punktem konstrukcji. To rozwiązanie, które stało się już znakiem rozpoznawczym flagowców Vivo.

Obudowa ma wyróżniać się dwukolorowym wykończeniem, nadającym urządzeniu bardziej ekskluzywny charakter. Widać jednak, że producent postawił raczej na dopracowanie detali niż całkowitą zmianę stylistyki. To podejście może przypaść do gustu użytkownikom, którzy cenią spójność i rozpoznawalny design.

Premiera coraz bliżej

Wszystko wskazuje na to, że oficjalna prezentacja smartfona odbędzie się już pod koniec marca. Skala i szczegółowość przecieków sugerują, że urządzenie jest już praktycznie gotowe do debiutu.

Podsumowanie

Najnowsze informacje pokazują, że Vivo X300 Ultra ma ambicję stać się jednym z najmocniejszych flagowców 2026 roku. Połączenie bardzo dużej baterii, topowej wydajności oraz zaawansowanego zaplecza fotograficznego może uczynić go niezwykle konkurencyjną propozycją w segmencie premium. Jeśli wszystkie doniesienia się potwierdzą, będzie to smartfon, który nie tylko dotrzyma kroku