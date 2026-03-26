Nubia Neo 3 5G – test smartfona dla graczy w przystępnej cenie

Nubia Neo 3 5G to kolejna propozycja chińskiego producenta skierowana do użytkowników poszukujących smartfona z gamingowym zacięciem, ale bez konieczności wydawania fortuny. Model ten łączy w sobie charakterystyczny dla serii Neo designem. Czy ten budżetowiec potrafi zaoferować coś więcej niż tylko ciekawą stylistykę? Zapraszam do lektury pełnej recenzji tego budżetowego smartfona gamingowego.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko Nubii Neo 3 5G prezentuje się standardowo dla marki Nubia. Nie mamy tutaj żadnych większych zaskoczeń, nie jeśli chodzi o sam design pudełka jak i jego zawartość. W środku znajdziemy sam smartfon, kabel USB-C do ładowania, folię ochronną na wyświetlacz oraz silikonowe etui ochronne. Producent dołożył również igłę do tacki SIM oraz podstawową dokumentację. W sumie do pełni szczęścia brakuje jedynie prostych słuchawek, ale te są spotykane już niezwykle rzadko wraz z telefonem.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, urządzenie prezentuje się następująco:

Wyświetlacz : 6,8″ AMOLED o rozdzielczości 2030 x 900 pikseli

: 6,8″ AMOLED o rozdzielczości 2030 x 900 pikseli Procesor : Unisoc T8300 (ośmiordzeniowy)

: Unisoc T8300 (ośmiordzeniowy) Pamięć RAM : 8 GB

: 8 GB Pamięć wbudowana : 256 GB

: 256 GB Aparaty : główny 50 Mpx, przedni 16 Mpx

: główny 50 Mpx, przedni 16 Mpx Bateria : 5200 mAh

: 5200 mAh System : Android 15

: Android 15 Łączność : 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB-C

: 5G, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.4, USB-C Karty SIM: Dual Nano SIM

Jak na telefon gamingowy nie jest to przesadnie mocna specyfikacja, ale również trzeba zaznaczyć, że jest to telefon z niższej półki cenowej.

Jakość wykonania oraz design

Nubia Neo 3 5G kontynuuje charakterystyczny dla serii design, który od razu przywodzi na myśl smartfony gamingowe. Tył oczywiście nawiązuje do estetyki konsol do gier – znajdziemy tam charakterystyczną grafikę robota. To rozwiązanie z pewnością przypadnie do gustu młodszym użytkownikom i entuzjastom mobilnego grania.

Konstrukcja opiera się na plastikowej ramce i pleckach z błyszczącym panelem tylnym. Nie jest to jakość premium, ale przy tej cenie trudno oczekiwać metalu i szkła. Telefon dobrze leży w dłoni mimo sporych gabarytów wynikających z przekątnej 6,8 cala. Jakość spasowania elementów stoi na przyzwoitym poziomie, choć przy mocniejszym ścisku wyczuwalne są drobne uginanie się obudowy. Od frontu otrzymujemy całkiem spory wyświetlacz z niewielkim otworem na przedni aparat. Na lewej krawędzi z kolei znajdziemy tackę na kartę SIM, a nieco niżej podwójny klawisz fizyczny służący regulacji głośności. Na dolnej krawędzi znajdziemy z kolei mikrofon, wyjście USB typu C, a obok główny głośnik multimedialny. Vis a vis producent zaimplementował tylko mikrofon. Prawa krawędź jest najbogatsza z całej czwórki. Mamy klawisz power, ale także przy górnej i dolnej części mamy dodatkowe dwa dotykowe panele, które mogą przydatne w części gier. Plecki telefonu to z kolei niezbyt duża wyspa na aparaty z dwoma obiektywami i diodą doświetlającą LED. Ciekawym rozwiązaniem są elementy podświetlane diodami RGB, które nadają urządzeniu gamingowgo charakteru.

Ekran

Panel AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 2030 x 900 pikseli. Choć rozdzielczość nie jest flagowa, to w codziennym użytkowaniu obraz jest wystarczająco ostry i szczegółowy. Technologia AMOLED gwarantuje głęboką czerń, żywe kolory i dobre kąty widzenia.

Maksymalna jasność wystarcza do komfortowego korzystania z telefonu w większości warunków, choć w bardzo intensywnym słońcu może być niewystarczająca. Odświeżanie na poziomie 120 Hz zapewnia płynność animacji, co docenią szczególnie gracze. Ekran obsługuje HDR, co poprawia wrażenia podczas oglądania odpowiednich treści wideo. Pod względem ustawień nie mamy tutaj szczególnie dużej ilości rozwiązań, podstawowe ustawienia, wyświetlacza.

Bateria

Akumulator o pojemności 5200 mAh można zaliczyć do plusów Nubii Neo 3 5G, ale niezbyt dużych. W typowym, mieszanym użytkowaniu obejmującym przeglądanie internetu, media społecznościowe, odtwarzanie muzyki i około godzinę grania, telefon bez problemu przetrwa cały dzień. Przy mniej intensywnym wykorzystaniu można liczyć na półtora dnia pracy. Jednak gdy chcemy korzystać z więcej z gier to trzeba się liczyć, że telefon będziemy ładowali nawet do dwóch razy w ciągu dnia.

Szybkie ładowanie o mocy 33W specjalnie szału nie robi. Pozwala naładować telefon od zera do stu procent w niecałe półtorej godziny. To nie są wartości flagowców z ładowaniem 100W+, ale jak na budżetowca wynik przyzwoity. Brak ładowania bezprzewodowego nikogo w tej półce cenowej nie powinien dziwić. Warto dodać, że procesor Unisoc T8300 jest dość energooszczędny, co pozytywnie wpływa na żywotność baterii.

Aparat

Aparaty fotograficzne nie są najmocniejszą stroną Nubii Neo 3 5G, co zresztą jest normą w gamingowych smartfonach budżetowych. Główny sensor 50 Mpx radzi sobie przyzwoicie w dobrym świetle – zdjęcia są akceptowalne pod względem detali i odwzorowania kolorów, choć daleko im do jakości aparatów w smartfonach stricte fotograficznych.

Po zmroku jakość drastycznie spada. Tryb nocny stara się ratować sytuację, ale efekty pozostawiają sporo do życzenia – zdjęcia są miękkie, z widocznym szumem i często nieprawidłowym balansem bieli. Brak teleobiektywu i ultraszerokiego kąta ogranicza wszechstronność fotograficzną. Przedni aparat 16 Mpx wystarcza do wideorozmów i okazjonalnych selfie, ale nie oczekujmy tutaj cudów. Nagrywanie wideo realizowane jest maksymalnie w rozdzielczości Full HD – brak 4K może rozczarować, ale jakość nagrań przy dobrej widoczności jest zadowalająca.

Podsumowując: aparat to narzędzie do dokumentowania chwil, nie do tworzenia albumów fotograficznych i jest to naprawdę słabym elementem tego smartfona.

Oprogramowanie

Android 15 w wersji oferowanej przez Nubię to dość mocno zmodyfikowany system z autorską nakładką. Nie jest to najświeższa wersja Androida, standardowo powinna być już zainstalowana 16, nie mówiąc że lada chwila pojawi się już 17. Interfejs jest intuicyjny, choć może przytłoczyć ilością opcji personalizacji, szczególnie tych związanych z gamingowymi funkcjami. Znajdziemy tutaj dedykowane centrum gier, które pozwala optymalizować wydajność, blokować powiadomienia podczas rozgrywki czy nagrywać gameplay.

System działa generalnie płynnie, choć zdarzają się sporadyczne zacięcia interfejsu. Nubia dołożyła kilka własnych aplikacji, na szczęście większość z nich można odinstalować. Obecność bloatware’u jest umiarkowana – to nie poziom niektórych chińskich producentów, ale kilka niepotrzebnych aplikacji się znajdzie.

Zabezpieczenia biometryczne

Telefon oferuje dwa sposoby biometrycznego odblokowywania: czytnik linii papilarnych zintegrowany z klawisze power.

Czytnik zintegrowany z przyciskiem power szybko i pewnie – w około 80-90% przypadków odblokowuje telefon za pierwszym podejściem. Sposób konfiguracji w żadnym wypadku nie odstaje od tego do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Rozpoznawanie twarzy to funkcja dodatkowa, użyteczna szczególnie gdy mamy mokre lub zabrudzone palce. Jest szybkie, choć oczywiście jako rozwiązanie 2D nie oferuje takiego poziomu bezpieczeństwa jak skanery 3D znane z droższych modeli. Działa również w słabszym oświetleniu dzięki podświetleniu ekranu.

Multimedia

Nubia Neo 3 5G spisuje się dobrze jako urządzenie multimedialne. Duży ekran AMOLED z żywymi kolorami i głęboką czernią sprawia, że oglądanie filmów i seriali to przyjemność. Obsługa HDR dodatkowo podnosi jakość obrazu w kompatybilnych materiałach z platform streamingowych.

Głośniki stereo zapewniają przyzwoitą jakość dźwięku jak na budżetowy smartfon. Brzmienie jest głośne, z akceptowalnym rozdzieleniem, choć basów oczywiście nie uświadczymy. Do filmów i gier w domowym zaciszu wystarczy, natomiast prawdziwi audiofile będą musieli sięgnąć po słuchawki. Brak gniazda jack 3,5 mm to obecnie standard, choć wciąż niektórzy użytkownicy tego rozwiązania żałują.

Wydajność oraz gry

Procesor Unisoc T8300 w połączeniu z 8 GB RAM zapewnia płynną pracę w codziennych zastosowaniach. Przeglądanie internetu, media społecznościowe, komunikatory, odtwarzanie muzyki – wszystko to działa bez zarzutu. Multitasking również nie sprawia problemów, a system zarządza pamięcią RAM w sposób inteligentny.

W grach sytuacja wygląda różnie w zależności od tytułu. Lżejsze produkcje jak PUBG Mobile, Mobile Legends czy Call of Duty Mobile działają płynnie przy niskich i średnich ustawieniach graficznych. W bardziej wymagających grach trzeba liczyć się z obniżeniem detali, a tytuły pokroju Genshin Impact mogą czasem zaskoczyć spadkami klatek w intensywnych scenach.

Unisoc T8300 to układ budżetowy, więc nie należy oczekiwać wydajności na poziomie Snapdragona z serii 7 czy 8. Niemniej w swojej półce cenowej radzi sobie przyzwoicie. Gaming Mode pomaga w optymalizacji wydajności, a podświetlenie RGB dodaje gamingowego klimatu, choć realnie na rozgrywkę nie ma wpływu. Telefon potrafi się nagrzewać przy dłuższych sesjach gamingowych, ale temperatury utrzymują się w rozsądnych granicach – nie mówimy o palącym się urządzeniu.

Łączność

Nubia Neo 3 5G oferuje pełen pakiet łączności. Wsparcie dla sieci 5G to oczywisty atut, pozwalający na szybki internet mobilny tam, gdzie taka sieć jest dostępna. Dual SIM (2x Nano SIM) umożliwia korzystanie z dwóch numerów jednocześnie, co docenią osoby rozdzielające służbowe i prywatne połączenia.

Wi-Fi działa stabilnie, zasięg nie budzi zastrzeżeń. Bluetooth, zapewniająca dobrą jakość połączenia z akcesoriami bezprzewodowymi i niższe opóźnienia. Obecność NFC pozwala na płatności zbliżeniowe – funkcja obecnie praktycznie obowiązkowa.

Port USB-C obsługuje przesył danych i ładowanie. GPS działa dokładnie, lokalizacja jest szybka i pewna. Brak problemów z jakością połączeń głosowych czy stabilnością sygnału – anteny wykonują swoją pracę bez zarzutu.

Podsumowanie

Nubia Neo 3 5G to smartfon, który zdecydowanie wie, do kogo jest skierowany. Charakterystyczny gamingowy design, duży ekran AMOLED, i obecność 5G to jego główne atuty. Telefon sprawdzi się w rękach młodszych użytkowników zainteresowanych mobilnym graniem, którzy chcą wyróżnić się stylistyką urządzenia bez wydawania wysokich kwot.

Do zalet należy zaliczyć: przyzwoitą wydajność w grach przy średnich ustawieniach, jasny i kolorowy ekran AMOLED, aktualny system Android 15, kompletną łączność oraz stosunkowo dużą ilość pamięci wbudowaną (256 GB).

Wady to przede wszystkim: przeciętny aparat fotograficzny, plastikowa konstrukcja, brak pewności co do długości wsparcia aktualizacjami oraz procesor, który nie należy do najmocniejszych w swojej klasie.

Czy warto? Jeśli priorytetem jest design gamingowy, duży ekran i długi czas pracy, a aparat i premium jakość wykonania nie są na pierwszym miejscu – Nubia Neo 3 5G może być strzałem w dziesiątkę w swojej półce cenowej. To telefon dla konkretnej grupy odbiorców, który w swoim przeznaczeniu sprawdza się dobrze, choć uniwersalnością nie grzeszy.