Recenzja OPPO Reno 15 Pro – kompaktowy flagowiec z potężnym aparatem

OPPO Reno 15 Pro to najnowsza propozycja chińskiego producenta, która ma ambicje zawojować segment średniej-wyższej półki. Smartfon wyróżnia się przede wszystkim zestawem aparatów z głównym sensorem 200 Mpix oraz kompaktowymi wymiarami, które stają się rzadkością w erze coraz większych ekranów. Czy OPPO udało się stworzyć urządzenie, które połączy świetne możliwości fotograficzne z wysoką wydajnością i eleganckim designem? Jak sprawuje się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko OPPO Reno 15 Pro jest stosunkowo minimalistyczne, ale zawiera wszystko, co niezbędne do rozpoczęcia użytkowania smartfona. W zestawie znajdziemy oczywiście sam smartfon, kabel USB typu C oraz podstawowy zestaw paierologii. Brak etui w zestawie może rozczarować niektórych użytkowników, zwłaszcza w tym segmencie cenowym, gdzie konkurencja często dorzuca te akcesoria jako bonus. Choć moim zdaniem znacznie bardziej problematyczny jest brak odpowiednio mocnej ładowarki, ale to już zupełnie inna kwestia.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 8450, który wykonany został w 4-nanometrowym procesie technologicznym. To ośmiordzeniowa jednostka, która osiąga taktowanie do 3,0 GHz. Procesor wspierany jest przez układ graficzny Mali-G720, który choć nie należy do topowych rozwiązań, radzi sobie zaskakująco dobrze z wymagającymi tytułami mobilnymi. W kwestii pamięci producent nie poskąpił – mamy do dyspozycji 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5.

Do dyspozycji użytkownika oddano także 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Niestety, brak możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD może być minusem dla niektórych użytkowników, choć przy 512 GB wbudowanej pamięci trudno mówić o realnym problemie.

Telefon działa pod kontrolą najnowszego systemu Android 16 z autorską nakładką ColorOS 16 od OPPO. Smartfon obsługuje łączność 5G we wszystkich najważniejszych pasmach. Oprócz tego mamy oczywiście Wi-Fi 6E zapewniające szybkie i stabilne połączenie z siecią bezprzewodową, NFC do płatności zbliżeniowych oraz Bluetooth 5.4.

Bateria o pojemności 6200 mAh z szybkim ładowaniem SuperVOOC 80 W. To jedna z największych baterii w kompaktowym smartfonie na rynku. Całość zamknięto w obudowie z certyfikatem IP69, co oznacza najwyższy możliwy poziom ochrony przed pyłem i wodą.

Pod względem specyfikacji ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić, całość wygląda na papierze lepiej niż dobrze, a jak wypada w testach?

Jakość wykonania oraz design

To co pierwsze rzuca się w oczy w przypadku OPPO Reno 15 Pro to kompaktowość. Telefon nie jest przesadnie duży w porównaniu do większości flagowych rozwiązań. Przy wysokości 151,2 mm, szerokości 72,4 mm i grubości 8,1 mm, telefon bardzo dobrze leży w dłoni i można go obsługiwać jedną ręką bez najmniejszego problemu. To zaleta w erze smartfonów-cegiełek, które wymagają dwóch rąk do komfortowej obsługi. Waga 188 g sprawia, że urządzenie nie obciąża kieszeni i nawet przy dłuższym korzystaniu nie stanowi problemu.

Obudowa wykonana jest ze szkła Corning Gorilla Glass 7i od strony wyświetlacza, co gwarantuje odporność na zarysowania i pęknięcia. To najnowsza generacja szkła ochronnego Corning, która według producenta oferuje dwukrotnie lepszą ochronę przed upadkiem na twarde powierzchnie w porównaniu do poprzedniej generacji. Testowany wariant w kolorze niebieskim prezentuje się elegancko i przyciąga wzrok subtelnym połyskiem, który zmienia się w zależności od kąta padania światła.

Ramka wykonana jest z aluminium, co dodatkowo podnosi walory urządzenia. Metal jest przyjemny w dotyku, solidny i dodaje sztywności całej konstrukcji. Boki ramki lekko zaokrąglono, dzięki czemu telefon nie wbija się w dłoń podczas dłuższego trzymania. Przyciski umieszczono po prawej stronie oraz klawisz regulacji głośności. Wszystkie są dobrze wyprofilowane, oferują wyraźny i pewny skok, a ich umiejscowienie jest ergonomiczne i intuicyjne. Dolna krawędź to z kolei idąc od lewej tacka na kartę SIM, wyjście USB typu C oraz jeden z głośników. Via a vis z kolei mamy mikrofon i port podczerwieni. Plecki telefonu to nieco wystająca wyspa na zestaw aparatów.

Szczególnie imponuje certyfikat IP69, który oznacza pyłoszczelność i najwyższy możliwy stopień wodoodporności. Telefon przetrwa nie tylko deszcz czy zachlapanie, ale zanurzenie w wodzie na głębokości do 1,5 metra przez 30 minut.

Wykończenie jest na najwyższym poziomie. Nie ma tu mowy o luźno osadzonych przyciskach, chybotliwych tackach na karty SIM czy nierównych przejściach między różnymi materiałami. Tylny panel, choć szklany, został pokryty specjalnym powłoką, która nieco redukuje widoczność odcisków palców – nie jest to totalna eliminacja problemu, ale zdecydowana poprawa w porównaniu do gładkiego szkła. Ogólnie rzecz biorąc, design OPPO Reno 15 Pro to udane połączenie elegancji, ergonomii i funkcjonalności, które powinno przypaść do gustu szerokiemu gronu użytkowników.

Ekran

6,32-calowy panel OLED to jeden z najmocniejszych atutów OPPO Reno 15 Pro i jednocześnie element, który bezpośrednio odpowiada za komfort codziennego użytkowania. Rozdzielczość 2640 x 1216 pikseli w proporcjach zbliżonych do 20:9 przekłada się na zagęszczenie 460 ppi. Przy takiej gęstości pikseli niemożliwe jest dostrzeżenie pojedynczych punktów świetlnych gołym okiem, nawet przy bardzo bliskim oglądaniu.

Częstotliwość odświeżania 120 Hz sprawia, że obraz jest płynny. Różnica między tradycyjnym 60 Hz a 120 Hz jest natychmiast widoczna i po kilku dniach korzystania z szybszego odświeżania powrót do standardowych 60 Hz wydaje się niemal niemożliwy – wszystko wydaje się wtedy przycięte i opóźnione. System automatycznie dostosowuje częstotliwość odświeżania do wyświetlanych treści, obniżając ją do 60 Hz lub nawet 30 Hz przy statycznych obrazach, co pomaga oszczędzać baterię.

Jakość obrazu stoi na wysokim poziomie – kolory są żywe, nasycone, ale nie przesycone do tego stopnia, by wyglądać nienaturalnie. Głębia czerni typowa dla paneli OLED robi wrażenie – czarne obszary są naprawdę czarne, nie szare czy ciemnogranatowe, co dodatkowo poprawia kontrast i ogólną jakość obrazu.

Jasność maksymalna wynosi około 1200 nitów w trybie manualnym i do 1800 nitów szczytowa. Testowałem telefon w różnych warunkach oświetleniowych, od ciemnego pokoju po jasne południe, i w każdej sytuacji ekran był czytelny. Automatyczna regulacja jasności działa szybko i precyzyjnie, dostosowując się do warunków bez irytującego migotania czy opóźnień. Można ją oczywiście wyłączyć i regulować jasność ręcznie, jeśli wolimy mieć pełną kontrolę. Ekran jest również responsywny i precyzyjny.

Warto również wspomnieć o wbudowanym w ekran czytnika linii papilarnych, ale o tym więcej w osobnej sekcji. To zdecydowanie jeden z lepszych wyświetlaczy w tej klasie cenowej, który z powodzeniem może konkurować z panelami stosowanymi w droższych flagowcach. Jedynym drobnym minusem jest lekko widoczne wypukłe wycięcie w górnej części ekranu pod aparat przedni, choć po kilku dniach użytkowania przestaje się go w ogóle zauważać.

Bateria

Ogniwo o pojemności 6200 mAh, która w połączeniu z energooszczędnym procesorem MediaTek Dimensity 8450 i optymalizacjami systemu Android 16 zapewnia spokojnie 1,5-2 dni intensywnego użytkowania. Przy umiarkowanym korzystaniu, obejmującym głównie przeglądanie mediów społecznościowych, czytanie wiadomości, słuchanie muzyki i kilka krótkich rozmów telefonicznych, można liczyć nawet na trzy dni bez ładowania. To dobry wynik, szczególnie jak na kompaktowe wymiary urządzenia, które z reguły nie pozwalają na zmieszczenie tak dużych ogniw.

Technologia SuperVOOC z mocą 80 W to gratka dla zabieganych użytkowników, którzy nie mają czasu ani cierpliwości na długie oczekiwanie przy ładowarce. Pełne naładowanie baterii od 0% do 100% zajmuje około 45 minut. 15 minut przy ładowarce wystarcza, by uzyskać około 50% naładowania, co daje energię na kilka godzin intensywnego użytkowania.

Niestety brak ładowania bezprzewodowego może być minusem dla niektórych użytkowników, którzy przyzwyczaili się do wygody. Z drugiej strony, przy tak szybkim ładowaniu przewodowym 80 W, brak bezprzewodowego ładowania (które zwykle oferuje moc 10-15 W, rzadko przekraczając 30 W) nie jest wielką stratą. Tak jak wspomniałem wcześniej w zestawie nie uświadczymy ładowarki, więc jeśli chcemy skorzystać z pełnej mocy ładowania musimy zaopatrzyć się nią sami we własnym zakresie.

Aparat

Zestaw aparatów w OPPO Reno 15 Pro robi wrażenie już na papierze i jest niewątpliwie jedną z mocniejszych stron nowego smartfona od OPPO. Główny sensor 200 Mpx z przysłoną f/1.8, optyczną i cyfrową stabilizacją obrazu to prawdziwy flagowiec fotograficzny, który może konkurować z aparatami w urządzeniach kosztujących znacznie więcej.

Uzupełnia go ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpx z przysłoną f/2.0 i kątem widzenia 120 stopni. Trzecim ogniwem zestawu jest teleobiektyw 50 Mpx z przysłoną f/2.8 i 3,5-krotnym zoomem optycznym, co odpowiada ogniskowej około 85 mm w ekwiwalencie pełnej klatki. Z przodu znalazł się sensor 50 Mpx z przysłoną f/2.0.

W praktyce zdjęcia z głównego aparatu są po bardzo dobre. Szczegółowość, dynamika, odwzorowanie kolorów i balans bieli – wszystko na wysokim poziomie. Tryb nocny zasługuje na osobną pochwałę. Zdjęcia nocne są jasne, czytelne, z minimalizowanymi szumami i zachowanym naturalnym charakterem oświetlenia. Oczywiście cuda nie istnieją i w totalnej ciemności bez żadnego źródła światła nie otrzymamy klarownego obrazu, ale w typowych warunkach miejskich po zmroku, gdzie jest chociaż trochę sztucznego oświetlenia, wyniki są dobre.

Ultraszeroki kąt również nie zawodzi, choć widać tu delikatnie słabszą jakość przy słabszym świetle – to naturalne ograniczenie mniejszych sensorów. Niemniej w dzień zdjęcia z ultraszerokiego kąta są ostre, z dobrą kontrolą zniekształceń na krawędziach kadru (typowy problem aparatów ultraszerokokątnych).

Teleobiektyw sprawdza się do portretów i zbliżeń bez utraty jakości. 3,5-krotny zoom optyczny to wystarczająco dużo, by odciąć się od tła i uzyskać ładne rozmycie bokeh, nie rezygnując przy tym z ostrości i detali. System AF działa szybko i precyzyjnie, bez problemu łapiąc ostrość nawet na poruszające się obiekty.

OPPO zaimplementowało także zoom hybrydowy, który łączy zoom optyczny z inteligentnym przetwarzaniem cyfrowym, pozwalając na 10-krotne, a nawet 20-krotne przybliżenie z zachowaniem akceptowalnej jakości. Oczywiście im większe przybliżenie, tym niższa jakość, ale do około 10x wyniki są całkiem użyteczne, szczególnie przy dobrym świetle i stabilnej ręce.

Nagrywanie wideo w jakości UHD 4K przy 60 klatkach na sekundę jest płynne dzięki połączeniu optycznej i cyfrowej stabilizacji obrazu. OIS (optyczna stabilizacja) radzi sobie z drobnymi drganiami ręki, podczas gdy EIS (elektroniczna stabilizacja) dodatkowo wygładza obraz, eliminując większe ruchy.

Oprogramowanie

Android 16 w wersji OPPO z nakładką ColorOS 16 działa szybko, płynnie i stabilnie. To najnowsza odsłona systemu Google z dodatkowymi funkcjami i modyfikacjami interfejsu wprowadzonymi przez OPPO. Mamy również najświeższy pakiet bezpieczeństwa datowany na 1 lutego 2025. Co ważne producent zapewnia 5 lat wsparcia jeśli chodzi o główne aktualizacje Androida, a w przypadku łatek bezpieczeństwa jest to rok dłużej.

Producent postarał się o szereg przydatnych funkcji, takich jak zaawansowane zarządzanie baterii z możliwością ograniczania aktywności aplikacji w tle, tryby gry optymalizujące wydajność i minimalizujące zakłócenia podczas rozgrywki, rozbudowane opcje personalizacji interfejsu, w tym motywy, ikony, czcionki i układy ekranu głównego. ColorOS 16 wprowadza także ulepszone funkcje multitaskingu, takie jak pływające okna, dzielony ekran i szybkie przełączanie między aplikacjami gestem.

Niestety nakładka ColorOS nadal zawiera dużą ilość preinstalowanych aplikacji, które nie każdemu będą potrzebne. Mamy tu zarówno aplikacje Google (Gmail, Mapy, YouTube, Drive), jak i aplikacje OPPO (własny sklep z motywami, menadżer plików, notatnik, aplikacja zdrowotna i kilka innych). Większość z nich można odinstalować lub przynajmniej wyłączyć, jeśli nie zamierzamy z nich korzystać, ale proces oczyszczania systemu z bloatware’u wymaga kilku minut po pierwszym uruchomieniu telefonu. Nie mogło zabrakną również opcji związanych z AI.

Multimedia

Jakość audio w OPPO Reno 15 Pro jest poprawna, choć nie rewelacyjna, co stanowi jeden z niewielu punktów, w których smartfon może nieco odstawać od konkurencji. Głośnik dolny, umieszczony przy wyjściu USB-C, oferuje przyzwoitą głośność maksymalną sięgającą co wystarcza do komfortowego oglądania filmów w cichym pomieszczeniu czy prowadzenia rozmów głośnomówiących.

Przy podłączonych słuchawkach przez USB-C lub Bluetooth jakość jest zdecydowanie lepsza. OPPO Reno 15 Pro obsługuje kodeków audio wysokiej jakości, w tym LDAC, aptX HD i AAC, co przekłada się na lepszą jakość bezprzewodowego przesyłu dźwięku do kompatybilnych słuchawek. Dźwięk jest czysty, z dobrym separowaniem tonów, przyzwoitym basem (oczywiście zależnym od jakości słuchawek) i klarownymi wysokimi tonami.

Brak tradycyjnego gniazda jack 3,5 mm to standard w dzisiejszych smartfonach. W zestawie nie ma adaptera USB-C na jack, więc jeśli chcemy używać przewodowych słuchawek z minijackiem, musimy dokupić adapter osobno. Z drugiej strony, większość użytkowników korzysta już ze słuchawek bezprzewodowych, więc ten brak nie powinien być dużym problemem.

Wspomniany wcześniej ekran OLED z obsługą HDR10+ sprawia, że oglądanie filmów i seriali to czysta przyjemność. Kolory są żywe i nasycone, kontrasty mocne, a głębia czerni typowa dla OLED-ów podnosi ogólne wrażenie z oglądania treści. Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ i inne platformy streamingowe działają bez zarzutu, oferując pełną obsługę HDR i najwyższą dostępną rozdzielczość, ograniczoną oczywiście rozdzielczością ekranu smartfona.

Wydajność oraz gry

MediaTek Dimensity 8450 to solidny procesor średniej klasy wykonany w 4-nanometrowym procesie technologicznym, który w połączeniu z 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i układem graficznym Mali-G720 oferuje bardzo dobrą wydajność w codziennym użytkowania

W benchmarkach OPPO Reno 15 Pro osiąga wyniki porównywalne do innych smartfonów z tym procesorem. W praktyce różnica między benchmarkami a rzeczywistym użytkowaniem jest niewielka. Aplikacje uruchamiają się natychmiast, bez żadnych opóźnień. Wielozadaniowość nie stanowi problemu – możemy mieć otwartych kilkanaście aplikacji jednocześnie, przełączać się między nimi płynnie, a system nie będzie ich agresywnie zamykać w tle. Przeglądanie internetu, media społecznościowe, odtwarzanie muzyki i wideo, nawigacja GPS, wszystko działa szybko i responsywnie.

W grach OPPO Reno 15 Pro radzi sobie dobrze. Tytuły takie jak Genshin Impact, jeden z najbardziej wymagających graficznie tytułów mobilnych, działają płynnie na wysokich ustawieniach graficznych z rozdzielczością natywną, utrzymując stabilne 50-60 klatek na sekundę.

Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Fortnite, Asphalt 9 i inne popularne tytuły mobilne działają bez zarzutu na najwyższych możliwych ustawieniach. Ekran 120 Hz zapewnia responsywność. System GameSpace od OPPO optymalizuje wydajność podczas grania, priorytetyzując zasoby dla gry, blokując powiadomienia i oferując przydatne narzędzia jak nagrywanie rozgrywki czy monitora wydajności.

Procesor nagrzewa się zauważalnie podczas długich sesji gamingowych. Po godzinie intensywnej gry w Genshin Impact, obudowa była zauważalnie ciepła. Nie było to tak bardzo odczuwalne jeśli chodzi o samą wydajność w grze, ale w benchmarkach widać już zauważalny spadek mocy. Dla casualowych graczy ta wydajność będzie w zupełności wystarczająca. System działa płynnie, aplikacje reagują natychmiast, a multitasking nie jest problemem.

Łączność

Pod względem łączności OPPO Reno 15 Pro nie pozostawia wiele do życzenia i oferuje pełen zestaw nowoczesnych standardów komunikacyjnych. Obsługa 5G we wszystkich najważniejszych pasmach. Wi-Fi 6E (802.11ax) działa stabilnie i oferuje wysokie prędkości transmisji w sieciach bezprzewodowych. Moduł NFC działa poprawnie w płatnościach zbliżeniowych. Natomiast Bluetooth 5.4 to najnowsza wersja tego standardu, oferująca lepszą jakość transmisji audio, większy zasięg, mniejsze opóźnienia i niższe zużycie energii w porównaniu do poprzednich wersji. GPS wraz z obsługą Beidou, Galileo, GLONASS i QZSS zapewnia szybką i precyzyjną lokalizację.

Telefon obsługuje także Dual SIM w konfiguracji nano-SIM + nano-SIM lub nano-SIM + eSIM. W przypadku jakości rozmów nie mam zastrzeżeń, całość działa bez najmniejszych problemów. Zarówno mnie jak i rozmówcę słuchać bez przeszkód. Pod względem

Podsumowanie

OPPO Reno 15 Pro to smartfon, który udowadnia, że kompaktowe wymiary i wszechstronność mogą iść w parze z parametrami, które zazwyczaj rezerwowane jest dla znacznie droższych urządzeń. Wyróżnia się przede wszystkim zestawem aparatów z głównym sensorem 200 Mpx, który pozwala na robienie zdjęć na poziomie znacznie droższych smartfonów.

Solidna wydajność zapewniona przez procesor MediaTek Dimensity 8450 i 12 GB RAM jest więcej niż wystarczająca dla przeciętnego, a nawet wymagającego użytkownika. System działa płynnie, aplikacje uruchamiają się natychmiast, wielozadaniowość nie stanowi problemu, a w grach telefon radzi sobie zaskakująco dobrze. Świetny ekran OLED 120 Hz o przekątnej 6,32 cala to kolejny atut – obraz jest ostry, kolory żywe, czernie głębokie.

Pojemna bateria 6200 mAh z ultraszybkim ładowaniem SuperVOOC 80 W to kombinacja, która sprawdza się bardzo dobrze w codziennym użytkowaniu. Certyfikat IP69 to wisienka na torcie.

Do wad można zaliczyć brak ładowania bezprzewodowego. Obecność preinstalowanych aplikacji w nakładce ColorOS może irytować purystów preferujących czysty Android, choć większość bloatware’u można odinstalować lub wyłączyć.

Średniej klasy głośnik mono to kolejny minus – brak prawdziwych głośników stereo jest odczuwalny podczas oglądania filmów czy grania w gry bez słuchawek. Jakość audio z wbudowanego głośnika jest tylko poprawna.

Wydajność procesora MediaTek Dimensity 8450, choć bardzo dobra dla większości zastosowań, może nie zadowolić najbardziej wymagających graczy czy profesjonalistów. No i cena znacznie jej bliżej do flagowca, niż dobrego średniopółkowca.

Dla kogo jest OPPO Reno 15 Pro? Przede wszystkim dla osób poszukujących kompaktowego smartfona z bardzo dobrym zestawem aparatów, którzy nie chcą rezygnować z funkcji i wysokiej jakości wykonania. To również dobra propozycja dla osób ceniących kompaktowe wymiary – jeśli męczą cię gigantyczne smartfony, które ledwo mieszczą się w kieszeni i wymagają akrobacji do obsługi jedną ręką, OPPO Reno 15 Pro będzie odświeżającą zmianą.

Czy jest to idealny smartfon? Nie – ideały nie istnieją, a każde urządzenie to zestaw kompromisów i priorytetów. Ale OPPO Reno 15 Pro to bardzo dobre urządzenie, które w kluczowych obszarach – fotografii, czasie pracy baterii, jakości ekranu i kompaktowych wymiarach – oferuje doświadczenie na poziomie droższych flagowców.