Dreame Aqua10 Ultra Track Complete – recenzja

Roboty sprzątające przeszły w ostatnich latach ogromną ewolucję. Urządzenia, które jeszcze niedawno były stosunkowo prostymi odkurzaczami poruszającymi się po mieszkaniu według losowego schematu, dziś stały się zaawansowanymi systemami sprzątającymi wykorzystującymi sztuczną inteligencję, precyzyjne czujniki oraz rozbudowane stacje dokujące. Współczesne konstrukcje mają za zadanie nie tylko zbierać kurz z podłogi, ale również myć ją, omijać przeszkody, analizować przestrzeń i działać w sposób maksymalnie autonomiczny.

Jednym z modeli, który najlepiej pokazuje kierunek rozwoju tej kategorii sprzętu, jest Dreame Aqua10 Ultra Track Complete. To robot sprzątający zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy oczekują nie tylko wysokiej skuteczności odkurzania, ale również kompleksowego systemu mopowania, inteligentnej nawigacji oraz minimalnej konieczności ingerencji w codzienną obsługę urządzenia. W tej recenzji przyjrzę się bliżej wszystkim najważniejszym aspektom najnowszego odkurzacza od Dreame – od jakości wykonania, przez skuteczność sprzątania, aż po możliwości oprogramowania i integrację z systemami inteligentnego domu. Jak sprawuje się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pierwszy kontakt z urządzeniem zaczyna się oczywiście od rozpakowania zestawu. W przypadku tego modelu już na tym etapie widać, że producent przywiązał dużą wagę do jakości prezentacji produktu. Opakowanie jest duże, solidne i dobrze zabezpieczone, a wszystkie elementy znajdują się w odpowiednio dopasowanych przegrodach, które chronią sprzęt przed uszkodzeniem podczas transportu.

Po otwarciu pudełka użytkownik znajdzie przede wszystkim robota sprzątającego oraz rozbudowaną stację dokującą, która pełni rolę centrum obsługi urządzenia. W zestawie znajdują się także zbiorniki na wodę czystą i brudną, zestaw rolek mopujących, przewód zasilający oraz papierologia. Jednak dopisek Complete zobowiązuje, bowiem prócz standardowego zestawu znajdziemy całkiem spory zestaw materiałów eksploatacyjnych między innymi podwójną szczotkę główną (czyli jeden kompletny moduł składający się z dwóch elementów), dwie szczotki boczne, trzy filtry, trzy materiałowe nakładki mopujące, trzy worki na zanieczyszczenia, litrowy płyn do mycia podłóg oraz dwa mniejsze preparaty o pojemności 200 ml przeznaczone do neutralizowania zapachów po zwierzęcych nieczystościach. Całość naprawdę robi wrażenie i nie wymaga od nas przez dłuższy czas żadnych dodatkowych nakładów finansowych.

Stacja dokująca jest bardzo istotnym elementem całego systemu sprzątania. To właśnie ona odpowiada za opróżnianie zbiornika na kurz, czyszczenie mopów oraz zarządzanie wodą wykorzystywaną do mycia podłogi. Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie opróżniać pojemnika czy płukać mopów po każdym cyklu sprzątania.

Jeśli chodzi o parametry techniczne, urządzenie prezentuje się bardzo dobrze. Robot został wyposażony w akumulator o pojemności 6400 mAh, który pozwala na bardzo długi czas pracy. Moc ssania wynosi 25 000 Pa. Pojemność zbiornika na kurz wynosi 3,2 litra. Z kolei zbiorniki na wodę w samej stacji dokującej oferują 4 litry pojemności dla wody czystej oraz 3,5 litra dla wody brudnej.

Robot korzysta z systemu nawigacji VersaLift DToF oraz zaawansowanej technologii OmniSight™ AI Navigation wykorzystującej kamery i algorytmy sztucznej inteligencji do rozpoznawania przeszkód.

Jakość wykonania oraz design

Pod względem jakości wykonania Dreame Aqua10 Ultra Track Complete prezentuje bardzo wysoki poziom. Już po wzięciu robota do ręki można odnieść wrażenie solidności konstrukcji oraz dbałości o detale.

Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzyw sztucznych o matowym wykończeniu. Materiał ten dobrze radzi sobie z maskowaniem odcisków palców oraz drobnych zarysowań, które mogą pojawić się podczas codziennego użytkowania. Całość sprawia wrażenie bardzo dobrze spasowanej – nie ma tu luźnych elementów ani skrzypiących części.

Projekt urządzenia jest minimalistyczny i nowoczesny. Robot zachowuje klasyczny, okrągły kształt, jednak zastosowane rozwiązania konstrukcyjne wyróżniają go na tle wielu konkurencyjnych modeli. Na górnej części obudowy znajduje się moduł odpowiedzialny za skanowanie otoczenia, który współpracuje z systemem nawigacji VersaLift DToF. Co ważne sama wieżyczka podczas sprzątania może zostać schowana, dzięki czemu odkurzacz może wjechać pod praktycznie wszystkie meble i zakamarki.

Dużym atutem jest także technologia ProLeap, która pozwala robotowi pokonywać przeszkody o wysokości nawet 6 centymetrów. W praktyce oznacza to, że urządzenie może bez problemu przejeżdżać przez progi między pomieszczeniami czy niewielkie stopnie.

Pod względem samej jakości wykonania i designu nie mam najmniejszych uwag, całość wygląda naprawdę dobrze.

Bateria

Jednym z kluczowych elementów każdego robota sprzątającego jest bateria. To właśnie od jej pojemności zależy, jak dużą powierzchnię urządzenie będzie w stanie posprzątać podczas jednego cyklu pracy.

W przypadku tego modelu producent zastosował akumulator o pojemności 6400 mAh, który zapewnia bardzo długi czas działania. W trybie cichym robot może pracować nawet przez około 200 minut. Jest to wynik, który pozwala na dokładne sprzątnięcie bardzo dużych mieszkań lub domów jednorodzinnych.

W trybie maksymalnej mocy czas pracy skraca się do około 100 minut, jednak w zamian użytkownik otrzymuje maksymalną skuteczność odkurzania. W praktyce oznacza to możliwość dostosowania pracy robota do aktualnych potrzeb – od cichego sprzątania w tle po intensywne odkurzanie dywanów.

Robot potrafi także samodzielnie zarządzać poziomem energii. Gdy bateria zaczyna się wyczerpywać, urządzenie automatycznie wraca do stacji dokującej w celu naładowania. Po uzupełnieniu energii robot wraca do miejsca, w którym przerwał sprzątanie, i kontynuuje pracę. Sam proces ładowania od zera odkurzacza jest mocno czasochłonny, ale do takiego stanu rzeczy zdążyliśmy się już przyzwyczaić.

Jakość sprzątania

Najważniejszym elementem działania robota jest oczywiście skuteczność sprzątania. W tym przypadku producent zastosował jednostkę ssącą o bardzo wysokiej mocy –25 000 Pa. W praktyce oznacza to, że robot radzi sobie z większością typowych zabrudzeń spotykanych w domach.

Na twardych podłogach robot bardzo skutecznie usuwa kurz, piasek oraz drobne okruchy. Szczotki boczne pomagają w zbieraniu zanieczyszczeń z krawędzi pomieszczeń oraz wzdłuż ścian. Na dywanach wysoka moc ssania pozwala na wyciąganie kurzu z głębszych warstw włókien. Dzięki temu robot może pełnić rolę pełnoprawnego odkurzacza do codziennego sprzątania.

Dużą zaletą jest również system mopowania TrackSync. W przeciwieństwie do klasycznych robotów wykorzystujących statyczne nakładki mopujące, tutaj zastosowano obracające się rolki mopujące. Rozwiązanie to pozwala na bardziej skuteczne usuwanie zabrudzeń z powierzchni podłogi. Rolki są dodatkowo automatycznie czyszczone (zarówno ciepłą wodą jak i UV) w stacji dokującej, a na końcu . Dzięki temu mop pozostaje czysty, a robot nie rozprowadza zabrudzeń po podłodze. Opcji związanych z mopowaniem personalizacją jest naprawdę sporo i z całą pewnością każdy znajdzie odpowiednie ustawienie pod siebie.

Oprogramowanie

Sterowanie robotem odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej Dreame home. Program oferuje szeroki zestaw funkcji umożliwiających dostosowanie pracy robota do indywidualnych potrzeb.

Po pierwszym uruchomieniu robot tworzy mapę mieszkania. Na tej podstawie użytkownik może zarządzać poszczególnymi pomieszczeniami, wyznaczać strefy sprzątania oraz ustawiać harmonogram pracy. Aplikacja pozwala również regulować moc ssania, ilość wody wykorzystywanej do mopowania oraz ustawiać strefy zakazane, w których robot nie powinien się poruszać.

Interfejs aplikacji jest przejrzysty i intuicyjny, co sprawia, że obsługa robota nie sprawia większych trudności nawet osobom, które wcześniej nie korzystały z urządzeń typu smart home. Opcji personalizacji jest ogrom począwszy od ustawień suszenia stacji dokującej, przez sposób pokonywania przeszkód przez robota. Dużo ciekawych rozwiązań, które często nie są tylko zbędnymi „ficzerami”, ale finalnie wpływają pozytywnie na samo korzystanie z urządzenia na co dzień. Warto wspomnieć, że aplikacja jest dostępna za darmo w sklepie Google Play jak i Apple App Store w polskiej wersji językowej. Proces konfiguracji jest naprawdę prosty i szybki, w ciągu kilku minut możemy korzystać ze wszystkich dobrodziejstw Dreame Aqua10 Ultra Track Complete.

Łączność

Robot oferuje łączność Wi-Fi i może być zintegrowany z popularnymi systemami inteligentnego domu. Dzięki temu użytkownik może sterować urządzeniem nie tylko z poziomu aplikacji mobilnej, ale również przy pomocy komend głosowych. Dzięki temu możliwe jest uruchomienie sprzątania czy odesłanie robota do stacji dokującej przy pomocy prostych poleceń głosowych.

Podsumowanie

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete to robot sprzątający, który pokazuje, jak bardzo zaawansowana stała się ta kategoria urządzeń. Producent postawił tutaj na maksymalną automatyzację sprzątania, bardzo wysoką moc ssania oraz rozbudowany system mopowania.

W codziennym użytkowaniu robot sprawdza się bardzo dobrze. Oferuje wysoką skuteczność sprzątania, długi czas pracy na baterii oraz wygodną obsługę poprzez aplikację mobilną.

Największymi zaletami urządzenia są wysoka moc ssania, zaawansowana nawigacja AI, skuteczny system mopowania oraz możliwość pokonywania wysokich progów. Do wad można zaliczyć głównie duże rozmiary stacji dokującej oraz cenę, która nie należy do najniższych .

Jeżeli jednak ktoś szuka jednego z najbardziej zaawansowanych robotów sprzątających dostępnych obecnie na rynku, model ten zdecydowanie należy do ścisłej czołówki.