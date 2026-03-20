POCO X8 Pro oraz POCO X8 Pro Max hitami mocnej średniej półki?

Marka POCO przygotowuje się do premiery kolejnej generacji swoich popularnych smartfonów z serii X. Najnowsze przecieki sugerują, że już wkrótce na rynku pojawią się dwa nowe modele – POCO X8 Pro oraz POCO X8 Pro Max. Informacje pochodzą z branżowych źródeł i wskazują, że globalna premiera urządzeń może nastąpić jeszcze w marcu, co oznaczałoby stosunkowo szybkie wprowadzenie nowej generacji po poprzednich modelach z tej serii.

Premiera może nastąpić w połowie marca

Według najnowszych doniesień producent planuje zaprezentować nowe smartfony w trzecim tygodniu marca. W przeciekach pojawia się konkretna data – 17 marca – jako możliwy dzień oficjalnej prezentacji. Choć firma nie potwierdziła jeszcze tych informacji, wszystko wskazuje na to, że przygotowania do premiery są już na bardzo zaawansowanym etapie.

Pośrednio może to potwierdzać fakt, że nazwy nowych urządzeń zaczęły pojawiać się w materiałach dotyczących europejskiej dystrybucji. Tego typu sytuacje bardzo często zdarzają się na krótko przed oficjalnym ogłoszeniem nowych produktów. W praktyce oznacza to, że premiera jest prawdopodobnie już zaplanowana, a producent finalizuje ostatnie szczegóły związane z wprowadzeniem urządzeń na globalne rynki.

Dwa modele w jednej serii

Podobnie jak w wielu innych liniach smartfonów, także w tym przypadku producent postawi na dwa warianty urządzeń. Podstawowy model, czyli POCO X8 Pro, ma być mocnym przedstawicielem średniej półki cenowej. Z kolei bardziej zaawansowany POCO X8 Pro Max prawdopodobnie zaoferuje jeszcze wyższą wydajność oraz większy ekran.

Strategia polegająca na wprowadzaniu kilku wariantów jednego smartfona pozwala producentom lepiej dopasować ofertę do różnych grup użytkowników. W praktyce oznacza to, że osoby szukające wydajnego telefonu w dobrej cenie mogą zdecydować się na model Pro, natomiast bardziej wymagający użytkownicy – na wersję Pro Max.

Wiele wskazuje na to, że nowe urządzenia będą globalnymi odpowiednikami smartfonów z chińskiej serii Redmi Turbo. Marka POCO od lat korzysta z takiej strategii, wprowadzając na rynki międzynarodowe zmodyfikowane wersje urządzeń sprzedawanych w Chinach pod inną nazwą.

Nowe procesory MediaTek

Jednym z najważniejszych elementów nowych smartfonów mają być zupełnie nowe układy firmy MediaTek. W modelu POCO X8 Pro prawdopodobnie znajdzie się procesor z serii Dimensity 8000, który ma zapewnić bardzo dobrą wydajność w codziennym użytkowaniu oraz w grach mobilnych.

Jeszcze ciekawiej zapowiada się jednak wersja POCO X8 Pro Max. Ten model ma zostać wyposażony w znacznie mocniejszy układ z rodziny Dimensity 9000. Dzięki temu smartfon może zaoferować wydajność zbliżoną do wielu flagowych urządzeń dostępnych obecnie na rynku.

Zastosowanie nowych procesorów może być jedną z najważniejszych zmian w stosunku do poprzedniej generacji. Producent stawia na układy, które oferują dobry balans pomiędzy wydajnością a energooszczędnością, co w praktyce przekłada się na płynne działanie systemu i długi czas pracy na baterii.

Ekrany OLED z wysokim odświeżaniem

Nowe smartfony mają zostać wyposażone w wyświetlacze wykonane w technologii OLED. W przypadku modelu POCO X8 Pro przekątna ekranu może wynosić około 6,6 cala, natomiast w wersji POCO X8 Pro Max ekran ma być jeszcze większy i może przekroczyć 6,8 cala. Oba wyświetlacze mają oferować częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz.

Bardzo duże baterie

Jednym z najbardziej interesujących elementów nowych urządzeń mogą okazać się baterie. Według przecieków producenci planują zastosować bardzo duże ogniwa, które znacząco przekroczą pojemność znaną z wielu obecnych smartfonów.

Model POCO X8 Pro może otrzymać baterię o pojemności ponad 6500 mAh. Jeszcze większy akumulator ma znaleźć się w modelu POCO X8 Pro Max, gdzie mówi się nawet o baterii sięgającej około 8500 mAh.

Tak duże ogniwa w połączeniu z energooszczędnymi procesorami mogą przełożyć się na bardzo długi czas pracy urządzeń. Dodatkowo smartfony mają obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe o wysokiej mocy, dzięki czemu uzupełnianie energii nie powinno zajmować dużo czasu.

Aparaty i konstrukcja

Pod względem fotograficznym nowe smartfony najprawdopodobniej otrzymają zestaw aparatów z głównym sensorem o rozdzielczości 50 megapikseli. Producent może postawić na znane już rozwiązania stosowane w innych urządzeniach z tej półki cenowej, które oferują dobrą jakość zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych.

Z przodu smartfonów znajdzie się kamera do selfie umieszczona w niewielkim otworze w ekranie. Całość ma zostać zamknięta w nowoczesnej obudowie z płaskimi ramkami oraz charakterystyczną wyspą aparatów.

Design nowych urządzeń ma być zgodny z aktualnymi trendami w świecie smartfonów – minimalistyczny, nowoczesny i stosunkowo elegancki jak na urządzenia ze średniej półki.

Kolejny hit w segmencie średniej półki?

Seria POCO X od lat cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników szukających wydajnych smartfonów w rozsądnej cenie. Modele z tej linii często oferują podzespoły spotykane w droższych urządzeniach, dzięki czemu stanowią bardzo atrakcyjną propozycję w swoim segmencie.

Jeśli wszystkie dotychczasowe przecieki się potwierdzą, POCO X8 Pro oraz POCO X8 Pro Max mogą okazać się jednymi z najciekawszych smartfonów w swojej kategorii cenowej w 2026 roku. Premiera zapowiadana na połowę marca powinna ujawnić pełną specyfikację urządzeń i pokazać, czy producent ponownie przygotował sprzęt, który mocno namiesza w segmencie wydajnych smartfonów w przystępnej cenie.

Źródło: gsmarena.com