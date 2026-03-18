Assassin’s Creed Black Flag Resynced oficjalnie

Jedna z najbardziej kultowych odsłon serii Assassin’s Creed może wkrótce powrócić w zupełnie nowej odsłonie. Według najnowszych informacji Ubisoft pracuje nad remake’iem pirackiej przygody z 2013 roku, który ma nosić tytuł Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Projekt ma być odświeżoną wersją gry Assassin’s Creed IV: Black Flag i prawdopodobnie zaoferuje znaczące ulepszenia technologiczne oraz zmiany w rozgrywce dostosowane do współczesnych platform.

Powrót pirackiej legendy

Oryginalne Assassin’s Creed IV: Black Flag zadebiutowało w 2013 roku i szybko stało się jedną z najlepiej ocenianych części całej serii tworzonej przez Ubisoft. Produkcja wyróżniała się zupełnie innym klimatem niż wcześniejsze odsłony cyklu. Zamiast typowo miejskich lokacji gracze trafiali na Karaiby z początku XVIII wieku, gdzie dominowały pirackie przygody, bitwy morskie i eksploracja rozległego otwartego świata.

Głównym bohaterem gry był Edward Kenway – pirat, który stopniowo zostaje wciągnięty w konflikt między asasynami a templariuszami. W trakcie rozgrywki gracze dowodzili statkiem Jackdaw, brali udział w morskich potyczkach, abordażach i eksplorowali liczne wyspy rozsiane po całym archipelagu. Mechanika żeglugi oraz bitwy okrętów były jednym z największych atutów gry i do dziś uznawane są za jedne z najlepszych w historii serii.

Czym ma być „Resynced”?

Nowa wersja gry ma nosić nazwę Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Sam tytuł nawiązuje do charakterystycznego dla serii motywu synchronizacji wspomnień w Animusie, który jest centralnym elementem fabularnym całego uniwersum Assassin’s Creed. W praktyce sugeruje to pełne odświeżenie gry, a nie jedynie prosty remaster. Choć oficjalne szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, branżowe źródła sugerują, że projekt powstaje z myślą o nowoczesnych platformach, takich jak PlayStation 5, Xbox Series X i komputerach PC. Można więc spodziewać się znaczącej poprawy jakości grafiki, nowych animacji oraz prawdopodobnie przebudowanego systemu rozgrywki.

Wiele wskazuje również na to, że twórcy mogą rozbudować elementy morskie, które były najważniejszym filarem oryginału. Bitwy okrętów, eksploracja oceanu oraz zarządzanie załogą statku mogłyby zostać rozwinięte w sposób odpowiadający standardom współczesnych gier AAA.

Dlaczego właśnie Black Flag?

Wybór tej części serii nie jest przypadkowy. Assassin’s Creed IV: Black Flag przez lata zdobyło ogromną popularność i do dziś jest uznawane za jedną z najlepszych odsłon całej marki. Gra była chwalona zarówno za klimat pirackiej przygody, jak i za swobodę eksploracji oraz wyjątkowo dynamiczny system walk morskich.

Co ważne, elementy zaprezentowane w Black Flag stały się później fundamentem dla innych projektów Ubisoftu, w tym gry pirackiej Skull and Bones, która koncentrowała się niemal wyłącznie na bitwach morskich.

Odświeżenie tej części może więc być dla wydawcy stosunkowo bezpiecznym ruchem – marka jest rozpoznawalna, a sama gra cieszy się ogromnym sentymentem wśród fanów.

Oficjalna zapowiedź może być blisko

Na razie Ubisoft nie przedstawił pełnej prezentacji gry, jednak w branży pojawiają się sygnały, że oficjalna zapowiedź może nastąpić w niedalekiej przyszłości. Jeśli informacje się potwierdzą, pierwsze materiały prezentujące Assassin’s Creed Black Flag Resynced mogą pojawić się jeszcze w najbliższych miesiącach.

Remake pirackiej przygody byłby kolejnym krokiem w strategii firmy polegającej na rozwijaniu uniwersum Assassin’s Creed zarówno poprzez nowe odsłony serii, jak i powrót do najbardziej kultowych części w odświeżonej formie.

Jeśli projekt rzeczywiście trafi na rynek, gracze mogą ponownie wyruszyć na Karaiby u boku Edward Kenway – tym razem w znacznie nowocześniejszej oprawie i prawdopodobnie z wieloma nowymi elementami rozgrywki.