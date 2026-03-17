Vivo X300 Pro – recenzja flagowca, który łączy fotograficzną doskonałość z potężną mocą

Vivo X300 Pro to smartfon, który od pierwszego kontaktu budzi szacunek. Chiński producent konsekwentnie udowadnia, że potrafi tworzyć urządzenia konkurujące z najlepszymi flagowcami na rynku, a seria X od lat stanowi wizytówkę marki w najwyższej półce cenowej. Najnowszy model kontynuuje tę tradycję, oferując topową specyfikację, zaawansowany system fotograficzny opracowany we współpracy z ZEISS oraz nowoczesny design. Czy Vivo X300 Pro zasługuje na miano jednego z najlepszych smartfonów ostatnich miesięcy? Zapraszam do lektury pełnej recenzji smartfona.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko Vivo X300 Pro prezentuje się elegancko i minimalistycznie. Podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji urządzeń tak i tutaj mamy całość zachowaną w ciemnej, eleganckiej kolorystce. Jakie mamy elementy zestawu? W środku znajdziemy samo urządzenie, przewód USB-C i oczywiście zestaw papierologii. Nie mamy tutaj ani ładowarki, ani prostego etui, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić w przypadku smartfonów.

Specyfikacja techniczna robi wrażenie już na papierze. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9500. Do dyspozycji otrzymujemy 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB szybkiej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.1. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala oferuje rozdzielczość 2800 x 1260 pikseli oraz adaptacyjne odświeżanie 120 Hz dzięki technologii LTPO.

Prawdziwą gwiazdą specyfikacji jest jednak potrójny aparat główny: sensor Sony LYT-828 50 Mpx (1/1.28″) z przysłoną f/1.57 i stabilizacją CIPA 5.5, teleobiektyw 200 Mpx (1/1.4″, f/2.67) oraz ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpix. Przednia kamera to – 50 Mpx z autofokusem i szerokim kątem widzenia 92°. Akumulator o pojemności 5440 mAh wspiera szybkie ładowanie przewodowe 90 W i bezprzewodowe 40 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką OriginOS 6. Pod względem specyfikacji to zdecydowanie najwyższa półka i nie ma do czego się przyczepić.

Jakość wykonania oraz design

Vivo X300 Pro to smartfon, który od pierwszego wejrzenia widać, że jest rozwiązaniem z najwyższej półki. Producent zadbał o każdy detal – od precyzyjnie wykończonych krawędzi aluminiowej ramki po matową, szklaną tylną pokrywę, która skutecznie opiera się odciskom palców. Charakterystycznym elementem designu jest ogromna okrągła wyspa aparatów z wyraźnym logo ZEISS.

Wymiary 161,98 x 75,48 x 7,99 mm sprawiają, że telefon dobrze leży w dłoni, choć waga 228 gramów daje wyraźnie znać o swojej obecności. Choć z drugiej strony warto wspomnieć, że waga została bardzo dobrze rozłożona. Certyfikaty IP68 i IP69 gwarantują pełną odporność na wodę i pył, co w tej klasie cenowej powinno być standardem, a Vivo nie zawodzi. Jakość spasowania wszystkich elementów stoi na najwyższym poziomie – żadnych skrzypnięć, luzów czy nierównych szczelin. Moduł aparatu wystaje od tylnej pokrywy, co jest nieuniknione przy takiej optyce. Producent jednak zadbał o to, by wysepka była elegancko wykończona i stanowiła integralną część designu, a nie jego wadę. Pod względem jakości wykonania i samego designu nie mam większych uwag, całość wygląda bardzo dobrze, a przy tym jakościowo to zdecydowanie najwyższa półka.

Ekran

Wyświetlacz to jeden z najmocniejszych atutów Vivo X300 Pro. Panel AMOLED o przekątnej 6,78 cala z rozdzielczością 2800 x 1260 pikseli zapewnia dobrą ostrość obrazu z gęstością pikseli przekraczającą 450 ppi. Technologia LTPO pozwala na inteligentne dostosowywanie częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz w zależności od wyświetlanej treści, co przekłada się na płynność animacji i oszczędność energii.

Jasność maksymalna sięgająca 5000 nitów (w trybie HDR) sprawia, że ekran pozostaje czytelny nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Jest to oczywiście szczytowy punkt. Kolory są żywe, a jednocześnie naturalne – producent oferuje kilka trybów wyświetlania, od intensywnego po profesjonalny. HDR10+ oraz Dolby Vision sprawiają, że oglądanie filmów to prawdziwa przyjemność. Nie mogło też zabraknąć sporej ilości różnej maści ustawień i możliwości personalizacji. Mamy również Always on Display, a w tej półce cenowej nie jest to żadne zaskoczenie. W przypadku ekranu nie mam uwag, całość to najwyższa możliwa półka.

Bateria

Akumulator o pojemności 5440 mAh to solidna wartość, która w praktyce przekłada się na bardzo dobre czasy pracy. Przy umiarkowanym użytkowaniu (przeglądanie social mediów, streaming muzyki, sporadyczne gry) telefon bez problemu wytrzymuje cały dzień z zapasem energii na wieczór. Przy intensywniejszej eksploatacji – z wieloma sesjami fotograficznymi, grami i strumieniowaniem wideo – można liczyć na pełny dzień pracy, choć już bez większego marginesu.

Prawdziwym atutem jest jednak szybkość ładowania. Mając 90 W ładowarkę można naprawdę szybko naładować telefon, już w 30 minut mamy w pełni naładowany smartfon. Przydatna sprawa Ładowanie bezprzewodowe 40 W to także imponujący wynik – choć oczywiście wolniejsze od przewodowego, wciąż należy do najszybszych na rynku. Brak ładowania zwrotnego może być drobnym rozczarowaniem dla niektórych użytkowników.

Aparat

System fotograficzny Vivo X300 Pro zasługuje na osobny rozdział, crème de la crème smartfona. Współpraca z ZEISS zaowocowała nie tylko doskonałą jakością optyki (wszystkie obiektywy mają powłokę antyrefleksyjną ZEISS T* Coating), ale również zaawancowanymi algorytmami przetwarzania obrazu oraz unikalnymi profilami kolorystycznymi, które nawiązują do legendarnych obiektywów niemieckiego producenta.

Główny sensor Sony LYT-828

Główny sensor Sony LYT-828 50 Mpix to prawdziwy mistrz uniwersalności i serce całego systemu fotograficznego. Robi wyśmienite zdjęcia w każdych warunkach – od pełnego słońca po wieczorne ujęcia miejskie. Duża matryca 1/1.28″ w połączeniu ze jasną przysłoną f/1.57 gwarantuje świetne wyniki nawet przy słabym oświetleniu. Piksele o wymiarach 1.22 μm zbierają dużo światła, co przekłada się na niski poziom szumów i wysoką dynamikę obrazu.

Stabilizacja optyczna to obecnie jeden z najskuteczniejszych systemów dostępnych w smartfonach. W praktyce oznacza to możliwość robienia ostrych zdjęć z ręki przy czasach naświetlania nawet do 1/4 sekundy, co w tradycyjnej fotografii byłoby nie do pomyślenia bez statywu. Algorytmy HDR działają naturalnie, bez charakterystycznego dla wielu smartfonów przesycenia i sztucznego wyglądu. Kolory są wierne rzeczywistości z zachowaniem subtelnych niuansów i przejść tonalnych. Ostrość w całym kadrze jest znakomita – obiektyw ZEISS ma bardzo wysoką rozdzielczość optyczną, a korekcja zniekształceń i aberracji chromatycznych działa praktycznie niewidocznie.

W trybie 50 Mpix otrzymujemy maksymalną szczegółowość, idealną do późniejszego kadrowania lub drukowania w dużych formatach. Tryb domyślny łączy cztery piksele w jeden (pixel binning), tworząc obrazy 12.5 Mpix o jeszcze lepszej jakości przy słabym świetle i niższym poziomie szumów. Ta elastyczność pozwala dostosować aparat do konkretnej sytuacji. System rozpoznaje osoby, zwierzęta, pojazdy i inne obiekty, śledząc je nawet gdy poruszają się w kadrze.

Absolutnym bohaterem jest jednak teleobiektyw 200 Mpix. To jeden z najlepszych zoom’ów, jakie dotychczas miałem okazję testować w smartfonie. Ogromna matryca 1/1.4″ to rozmiar, jakiego nie powstydziłby się aparat APS-C, a w połączeniu z rozdzielczością 200 megapikseli otrzymujemy narzędzie o świetnych możliwościach.

Ogniskowa odpowiadająca 85mm w pełnej klatce (3x zoom optyczny względem głównego sensora) to klasyczna długość portretowa. Tutaj teleobiektyw błyszczy – kompresja perspektywy, naturalne proporcje twarzy, piękne rozmycie tła dzięki przysłonie f/2.67 i dużej matrycy. To właśnie tym obiektywem robiłem najlepsze portrety, często nie do odróżnienia od tych wykonanych dedykowanym aparatem z jasnym teleobiektywem.

Ale prawdziwa magia zaczyna się przy większych powiększeniach. Dzięki ekstremalnie wysokiej rozdzielczości matrycy, cyfrowy zoom 5x, 10x, a nawet 20x zachowuje użyteczną jakość. Przy 10-krotnym przybliżeniu wciąż otrzymujemy zdjęcia nadające się do publikacji – szczegóły są zachowane, szumy minimalne, a stabilizacja pozwala na pewne trzymanie nawet przy tak długiej ogniskowej. To otwiera zupełnie nowe możliwości: fotografia dzikich zwierząt, sportowa, koncertowa – wszystko staje się dostępne bez noszenia wielokilogramowego sprzętu.

Powłoka ZEISS T* Coating skutecznie minimalizuje refleksy i ghosting nawet przy fotografowaniu pod światło. W tradycyjnych aparatach teleobiektywy są szczególnie podatne na flary. Kontrast pozostaje wysoki, a kolory nie blakną nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Stabilizacja optyczna w teleobiektywie zasługuje na osobne uznanie. Przy 10-krotnym powiększeniu nawet najmniejsze drgania są wyraźnie widoczne w wizjerze, ale zaawansowany system OIS kompensuje ruchy. W praktyce oznacza to możliwość robienia ostrych zdjęć z ręki przy czasach migawki, które normalnie wymagałyby monopodia lub statywu. Film z tego obiektywu również wygląda świetnie .

Ultraszeroki kąt 50 Mpx

Ultraszerokokątny obiektyw 50 Mpx z sensorem JN1 (1/2.76″) i przysłoną f/2.0 to trzeci element układanki. W przeciwieństwie do wielu producentów, którzy traktują ultraszeroki kąt po macoszemu, Vivo zadbało o jego jakość na równi z pozostałymi obiektywami. Rozdzielczość 50 Mpx to dwukrotność tego, co oferuje większość konkurencji, a obecność autofokusu otwiera dodatkowe możliwości.

Kąt widzenia około 120 stopni pozwala uchwycić rozległe pejzaże, ciasne wnętrza czy grupowe zdjęcia bez problemu. Korekcja zniekształceń baryłkowych działa doskonale – linie proste pozostają prostymi, a efekt „rybiego oka” jest minimalny.

Dzięki autofokusowi ten obiektyw świetnie sprawdza się również w fotografii makro. Minimalna odległość ostrzenia to zaledwie 2.5 cm, co pozwala na uchwycenie detali kwiatów, owadów czy drobnych przedmiotów z fantastyczną szczegółowością. Jakość makrofotografii z tego obiektywu przewyższa to, co oferują dedykowane obiektywy makro w innych smartfonach – tu mamy pełne 50 Mpix, szeroką przysłonę i świetne algorytmy przetwarzania obrazu.

Przy słabym świetle ultraszeroki kąt radzi sobie przyzwoicie, choć oczywiście nie dorównuje głównym sensorom. Przysłona f/2.0 jest jasna jak na ultraszeroki kąt, a piksele o wymiarach 0.64 μm w trybie pixel binning łączą się w większe 1.28 μm elementy, poprawiając czułość. Szumy są kontrolowane, a szczegóły zachowane nawet w cieniach.

Przednia kamera 50 Mpix

Przednia kamera 50 Mpix to rzadkość – większość konkurencji zadowala się sensorem 12-32 Mpix – i faktycznie robi różnicę w jakości selfie. Sensor JN1 z autofokusem i szerokim kątem widzenia 92° zapewnia ostre, szczegółowe zdjęcia z zachowaniem naturalnych proporcji twarzy. Autofokus eliminuje problem rozmazanych selfie, który często dotyka aparaty ze stałym ostrzeniem, szczególnie przy krótkich dystansach.

Szeroki kąt widzenia pozwala zmieścić w kadrze kilka osób bez użycia selfie sticka. Algorytmy upiększające działają subtelnie – można je dostosować lub całkowicie wyłączyć dla naturalnego efektu. Tryb portretowy z przedniego aparatu działa świetnie, z precyzyjną detekcją krawędzi i naturalnym rozmyciem tła.

Tryb nocny i fotografia przy słabym świetle

Tryb nocny działa znakomicie na wszystkich obiektywach, choć oczywiście najlepsze rezultaty osiągniemy z głównym sensorem i teleobiektywem. System wykonuje serię zdjęć z różnymi czasami naświetlania i łączy je w jeden obraz o szerokiej dynamice i niskim poziomie szumów. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych rozwiązań, nocne zdjęcia z Vivo X300 Pro wyglądają naturalnie – choć zdarzały mi się zdjęcia nieco na siłę rozjaśnione.

Szczególnie imponujące są nocne zdjęcia z teleobiektywu. Tutaj ogromna matryca i skuteczna stabilizacja robią różnicę – możemy fotografować sceny miejskie, iluminacje czy nawet gwiazdy z użyteczną jakością. Czas naświetlania sięga nawet kilku sekund, a stabilizacja sprawia, że wszystko pozostaje ostre.

Wideo 8K i funkcje filmowe

Możliwości wideo Vivo X300 Pro są równie imponujące. Nagrywanie w 8K przy 30 fps z głównego sensora i teleobiektywu zapewnia świetną szczegółowość. 4K 120 fps pozwala na tworzenie płynnych slow-motion w wysokiej rozdzielczości. Stabilizacja wideo z wykorzystaniem OIS i EIS działa bez zarzutów – nawet przy chodzeniu nagrania wyglądają, jakby zostały zrealizowane z gimbala.

Podsumowanie możliwości fotograficznych

System fotograficzny Vivo X300 Pro to prawdopodobnie najbardziej zaawansowane rozwiązanie dostępne obecnie w smartfonie. Współpraca z ZEISS to nie tylko marketing – widać ją w jakości optyki, przemyślanych algorytmach i profesjonalnych profilach kolorystycznych. To aparat dla entuzjastów fotografii, którzy docenią zarówno automatykę działającą inteligentnie, jak i manualne kontrole pozwalające na wyciśnięcie ze smartfona znacznie więcej. Jednocześnie jest na tyle intuicyjny, że osoby bez fotograficznego doświadczenia bez problemu uzyskają świetne rezultaty w trybie auto.

Oprogramowanie

Vivo X300 Pro działa pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką OriginOS 6. To system, który może być jednocześnie atutem i słabością tego smartfona – wszystko zależy od tego, czy wcześniej korzystaliście z podobnych rozwiązań. OriginOS oferuje masę funkcji, głęboką personalizację i unikalny interfejs, ale wymaga też czasu na oswojenie.

Nakładka jest płynna, dobrze zoptymalizowana i oferuje szereg przydatnych funkcji nieobecnych w czystym Androidzie – od zaawansowanego zarządzania energią po inteligentne gesty nawigacyjne. Producent obiecuje trzy lata aktualizacji systemu i cztery lata poprawek bezpieczeństwa, co w segmencie premium powinno być standardem. Niestety, nadal obecne jest sporo preinstalowanych aplikacji, których nie da się odinstalować – to bolączka większości chińskich producentów.

Funkcje fotograficzne zintegrowane z systemem zasługują na pochwałę – od AI-wspomaganego wyboru najlepszego kadru po inteligentne sugestie ustawień w zależności od sceny. System rozpoznawania obiektów działa sprawnie i faktycznie pomaga w codziennym użytkowaniu.

Zabezpieczenia biometryczne

Vivo X300 Pro oferuje dwa sposoby biometrycznego odblokowywania: ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem oraz rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem przedniej kamery. Czytnik ultradźwiękowy działa znacznie lepiej niż optyczne rozwiązania konkurencji.

Pozycjonowanie czytnika jest komfortowe – ani za wysoko, ani za nisko, łatwo trafiamy kciukiem w odpowiednie miejsce nawet w ciemności. Rozpoznawanie twarzy również działa sprawnie, choć oczywiście nie oferuje takiego poziomu bezpieczeństwa jak systemy 3D (Face ID u Apple). W praktyce oba rozwiązania doskonale się uzupełniają i możemy wybierać w zależności od sytuacji.

Multimedia

Głośniki stereo w Vivo X300 Pro brzmią zaskakująco dobrze jak na smartfon. Maksymalna głośność jest wysoka, dźwięk przejrzysty. Balans między głośnikiem górnym i dolnym jest dobrze wyważony, choć ten pierwszy jest zauważalnie mocniejszy. Brak klasycznego gniazda słuchawkowego może rozczarować niektórych audiofilów, ale większość użytkowników i tak korzysta dziś z bezprzewodowych rozwiązań.

Bluetooth 6.0 zapewnia stabilne połączenie i bardzo dobrą jakość dźwięku przy współpracy z odpowiednimi słuchawkami. Obecność kodeków wysokiej jakości (LDAC, aptX HD) docenią wymagający użytkownicy. Wspomniane już wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+ sprawia, że oglądanie filmów na tym ekranie to prawdziwa przyjemność – kolory są żywe, dynamika obrazu imponująca.

Wydajność oraz gry

MediaTek Dimensity 9500 w parze z dedykowanym układem graficznym oraz 16 GB RAM to kombinacja, która zapewnia wręcz maksymalną wydajność. W benchmarkach smartfon plasuje się w absolutnej czołówce, ale najważniejsza jest płynność w codziennym użytkowaniu – i tutaj Vivo nie zawodzi. Aplikacje otwierają się natychmiastowo, multitasking działa bez zarzutu, a nawet najbardziej wymagające zadania wykonywane są bez najmniejszego śladu spowolnienia.

W grach smartfon radzi sobie bez zarzutów. Najnowsze tytuły AAA działają płynnie na maksymalnych ustawieniach graficznych. Genshin Impact, Call of Duty Mobile czy Diablo Immortal – wszystko przy stabilnych 120 klatkach na sekundę (gdzie gra na to pozwala). System chłodzenia działa efektywnie – obudowa się nagrzewa podczas długich sesji gamingowych, ale nigdy do poziomu dyskomfortu.

Łączność

Vivo X300 Pro oferuje pełen zestaw opcji łączności. Modem 5G współpracuje ze wszystkimi aktualnymi pasmami dostępnymi w Polsce i Europie, zapewniając szybkie połączenie internetowe tam, gdzie zasięg pozwala. Dual SIM plus eSIM to praktyczne rozwiązanie dla osób korzystających z wielu numerów. WiFi 6 zapewnia stabilne i szybkie połączenie w domu i biurze.

GPS działa precyzyjnie – smartfon szybko łapie sygnał i dokładnie wyznacza pozycję dzięki współpracy z wieloma systemami satelitarnymi (GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GPS). NFC umożliwia płatności zbliżeniowe, a Bluetooth 6.0 gwarantuje nowoczesną łączność bezprzewodową z szeroką gamą akcesoriów. Port USB-C 3.2 to standard – szybki transfer danych i oczywiście wspomniane wcześniej błyskawiczne ładowanie.

Podsumowanie

Vivo X300 Pro to smartfon, który w niemal każdej kategorii plasuje się w absolutnej czołówce rynku. Doskonały ekran, brutalna wydajność, fantastyczny system fotograficzny opracowany z ZEISS, solidna bateria z szybkim ładowaniem – to wszystko składa się na urządzenie, które śmiało może konkurować z flagowcami Samsunga, Apple czy Google.

Największym atutem jest bez wątpienia aparat – jeśli fotografia mobilna jest dla was priorytetem, Vivo X300 Pro powinno znaleźć się na krótkiej liście kandydatów. Teleobiektyw 200 Mpix to rozwiązanie, które realnie wyróżnia ten smartfon na tle konkurencji i otwiera nowe możliwości fotograficzne, o których jeszcze niedawno można było tylko marzyć w kontekście smartfona. Dodajcie do tego topową wydajność, przepiękny ekran i znajdziecie urządzenie praktycznie bez słabości.

Jeśli miałbym wskazać mankamenty, to byłyby to: dość wysoka waga (228 g), nakładka OriginOS wymagająca przyzwyczajenia oraz brak ładowania zwrotnego. To jednak drobiazgi w kontekście ogromnej liczby zalet.

Vivo X300 Pro to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy szukają kompletnego flagowca bez kompromisów. Jeśli cena nie stanowi bariery nie do przejścia, ten smartfon zasługuje na szczere polecenie. To urządzenie, które może być jedynym aparatem fotograficznym dla wielu entuzjastów, a jednocześnie nie wymaga żadnych kompromisów w innych aspektach użytkowania smartfona.