Maxcom mRing MR200 – recenzja budżetowego smart ringa

Rynek urządzeń wearables przez lata zdominowany był przez smartwatche oraz opaski sportowe. Jednak coraz więcej użytkowników zaczyna szukać rozwiązań bardziej dyskretnych, lżejszych i mniej angażujących wizualnie. Smart ringi wpisują się w ten trend idealnie – oferują monitoring zdrowia i aktywności w formie, która przypomina klasyczną biżuterię.

To urządzenie stawia na minimalizm – zarówno pod względem designu, jak i sposobu użytkowania. Nie znajdziemy tu ekranu ani rozbudowanego interfejsu na samym pierścieniu. Jak jednak smart ring sprawuje się w praktyce? Czy wart jest uwagi? Zapraszam do lektury pełnej wersji recenzji nowego smart pierścionka.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Opakowanie Maxcom mRing MR200 utrzymane jest w minimalistycznym stylu. Producent nie przesadza z dodatkami – w środku znajdziemy dokładnie to, co potrzebne do rozpoczęcia użytkowania. Otrzymujemy sam pierścień, etui ładujące pełniące funkcję powerbanku. Nie mogło również zabraknąć instrukcji obsługi i całego zestawu papierologii.

Etui ładowania to ważny element zestawu. Pełni ono nie tylko rolę ochronną, ale również umożliwia uzupełnianie energii wbudowanej baterii. To rozwiązanie praktyczne – ring można doładować w podróży, bez konieczności podłączania go bezpośrednio do kabla, choć sam proces ładowania nie jest w żaden sposób wizualnie przedstawiany (nie mamy wyświetlacza, dodatkowych ikonek itd.), więc nie wiemy jak długo jeszcze będzie się urządzenie ładowało.

Specyfikacja techniczna:

Materiał: ceramika + stal nierdzewna

17 mAh Klasa szczelności: IP68

IP68 Waga: 4,5 g

IP68 Waga: 4,5 g

powerbank w etui Rozmiary: 6–13

powerbank w etui Rozmiary: 6–13

Funkcjonalnie ring oferuje:

krokomierz,

pomiar dystansu,

liczenie spalonych kalorii,

monitor snu,

pomiar temperatury ciała,

monitor tętna,

saturację krwi (SpO₂),

tryby sportowe: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze.

Patrząc na specyfikację, widać wyraźnie, że producent nie ograniczył się jedynie do podstawowych funkcji fitness, opcji jest całkiem sporo

Jakość wykonania oraz design

Jednym z największych atutów mRing MR200 jest jego wykonanie. Połączenie ceramiki i stali nierdzewnej sprawia, że pierścień wygląda nowocześnie i elegancko. Czerń jest głęboka i jednolita, a wykończenie powierzchni sprawia wrażenie dopracowanego. Ring nie wygląda jak plastikowy gadżet – bliżej mu do minimalistycznej biżuterii technologicznej.

Ceramika nadaje mu odporność na zarysowania i przyjemną w dotyku fakturę, natomiast stal nierdzewna wzmacnia konstrukcję. To istotne, ponieważ pierścień narażony jest na częsty kontakt z twardymi powierzchniami – klawiaturą, blatem biurka czy kierownicą samochodu.

Waga 4,5 g sprawia, że urządzenie praktycznie znika na palcu. Po kilku minutach można zapomnieć, że ma się je na sobie. Waga jest naprawdę niewielka, ale z drugiej strony grubość i ogólna szerokość jest już zauważalna. Jest to kwestia przyzwyczajenia, ale podczas wykonywania codziennych czynności jest już odczuwalne. Sam nosiłem go na prawej i lewej ręce, ale finalnie wygodniejsze wydaje się rozwiązanie z lewą. Znacznie mniej przeszkadzało noszenie ringu przy codziennych aktywnościach. To ogromna przewaga nad zegarkami, które – nawet lekkie – wciąż są wyczuwalne na nadgarstku, szczególnie podczas snu. Dzięki klasie szczelności IP68 pierścień jest odporny na kurz i zanurzenie w wodzie. Można bez obaw myć ręce czy korzystać z niego podczas intensywnych treningów.

Ciekawym rozwiązaniem jest niewielki dotykowy pasek, pole, które znajduje się na zewnętrznej części obudowy smart pierścionka, dzięki któremu po odpowiedniej aktywacji i ustawieniu w aplikacji możemy wykonywać akcje jak pauzowanie muzyki, robienie zdjęć czy zmienianie głośności urządzenie. Rozwiązanie działa sprawnie i jest naprawdę przydatne, choć szkoda, że nie da się aktywować kilku opcji równocześnie w zależności od aplikacji z której aktualnie korzystamy. Brakuje mi też jakiś prostych wibracji, które informowałyby o rozładowaniu baterii pierścionka czy powiadomieniach w telefonie.

Bateria

W tak małym urządzeniu kluczowe jest zarządzanie energią. Akumulator o pojemności 17 mAh pozwala na pracę przez około 3-4 dni. To przeciętny wynik i powiem szczerze, że liczyłem na co najmniej 5 dni działania na jednym ładowaniu. Czas pracy zależy oczywiście od intensywności pomiarów – częste sprawdzanie saturacji czy tętna może skrócić działanie do około trzech dni, ale przy standardowym użytkowaniu bez problemu osiągniemy powyższe wyniki.

Proces ładowania jest prosty – wystarczy umieścić ring w dedykowanym etui. Samo etui działa jak miniaturowy powerbank, co znacząco zwiększa mobilność urządzenia. Nie trzeba pamiętać o kablach podczas krótkiego wyjazdu, choć sam proces ładowania nie jest przesadnie szybki, trzeba poczekać około 3-4 godziny na pełne naładowanie. Nie mamy też informacji kiedy ring się naładuje, co czasem wprowadza pewien zamęt.

Funkcje zdrowotne

To właśnie funkcje zdrowotne czynią z mRing MR200 coś więcej niż elektroniczną biżuterię. Urządzenie monitoruje kluczowe parametry organizmu przez całą dobę.

Monitor tętna działa w sposób ciągły, pozwalając śledzić zarówno spoczynkowe wartości, jak i reakcję organizmu na wysiłek.

Saturacja krwi (SpO₂) to funkcja szczególnie przydatna dla osób dbających o wydolność oddechową.

HRV (zmienność rytmu serca) daje wgląd w poziom regeneracji i stresu.

Bardzo interesującą funkcją jest pomiar temperatury ciała – to element, który coraz częściej pojawia się w zaawansowanych urządzeniach zdrowotnych. Może pomóc wychwycić subtelne zmiany organizmu, np. w trakcie infekcji czy przemęczenia.

Monitor snu analizuje długość i jakość odpoczynku, pokazując fazy snu oraz czas regeneracji. Ze względu na niewielką wagę, ring sprawdza się tu lepiej niż wiele zegarków.

Tryby sportowe – chodzenie, bieganie i jazda na rowerze – obejmują najpopularniejsze aktywności. Choć brak wbudowanego GPS oznacza konieczność korzystania z telefonu do dokładnego śledzenia trasy, dla większości użytkowników nie będzie to problemem. Chociaż nieraz zdarzało się, że rozbieżności pomiędzy zegarkiem (korzystam na co dzień z Galaxy Watcha) były naprawdę duże w szczególności jeśli chodzi o ilość przebytych kroków. W przypadku snu o dziwo takie problemy pojawiały się znacznie rzadziej.

Oprogramowanie

Pierścień współpracuje z aplikacją mobilną, która stanowi centrum zarządzania danymi. Interfejs jest przejrzysty i intuicyjny – wszystkie najważniejsze informacje prezentowane są w formie czytelnych wykresów. Aplikacja to AIZO RING i jest dostępna w języku polskim i darmowa w sklepie Google Play. Co do tłumaczenia jest mocno niedopracowane i widać, że był robione na kolanie, mam nadzieję, że przy okazji kolejnych aktualizacji całość zostanie pod tym względem poprawiona.

Użytkownik może:

analizować trendy tygodniowe i miesięczne,

sprawdzać jakość snu,

kontrolować poziom stresu na podstawie HRV,

monitorować aktywność dzienną.

Aplikacja skupia się na prostocie i funkcjonalności, choć pod względem graficznym nie jest to może najładniejsza apka, kłuje w oczy część rozwiązań, ale ważne, że jest i ogólnie działa stabilnie.

Screenshot_20260306_005202_AIZO RING

Screenshot_20260306_005208_AIZO RING

Screenshot_20260306_005202_AIZO RING

Screenshot_20260306_005208_AIZO RING

Screenshot_20260306_005231_AIZO RING

Screenshot_20260306_005239_AIZO RING

Screenshot_20260306_005249_AIZO RING

Screenshot_20260306_005254_AIZO RING

Screenshot_20260306_005301_AIZO RING

Screenshot_20260306_005306_AIZO RING

Screenshot_20260306_005311_AIZO RING

Screenshot_20260306_005316_AIZO RING

Screenshot_20260306_005334_AIZO RING

Screenshot_20260306_005345_AIZO RING

Screenshot_20260306_005349_AIZO RING

Screenshot_20260306_005402_AIZO RING

Screenshot_20260306_005405_AIZO RING

Screenshot_20260306_005414_AIZO RING

Screenshot_20260306_005426_AIZO RING

Screenshot_20260306_005429_AIZO RING

Łączność

mRing MR200 komunikuje się ze smartfonem poprzez Bluetooth. Po pierwszym sparowaniu połączenie jest stabilne i automatyczne. Synchronizacja danych odbywa się szybko, zwykle w momencie otwarcia aplikacji. Nie znajdziemy tu Wi-Fi ani NFC – to urządzenie skupione wyłącznie na zdrowiu i aktywności. Szkoda, że producent nie zdecydował się na implementację NFC, które wykorzystać można byłoby do płatności, wówczas dostalibyśmy urządzenie kompletne.

Podsumowanie

Maxcom mRing MR200 to ciekawa i dopracowana propozycja w segmencie smart ringów. Łączy minimalistyczny design, wysoką jakość wykonania oraz szeroki zakres funkcji zdrowotnych w niezwykle lekkiej.