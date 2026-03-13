Samsung Galaxy Watch Ultra 2 z zupełnie nowym układem?

Samsung przygotowuje kolejną generację swojego najbardziej zaawansowanego smartwatcha. Według najnowszych informacji pojawiających się w branży technologicznej nadchodzący Samsung Galaxy Watch Ultra 2 może przynieść jedną z najważniejszych zmian sprzętowych w historii zegarków producenta. Wszystko wskazuje na to, że urządzenie otrzyma zupełnie nowy chipset, który ma zapewnić znacznie wyższą wydajność, lepszą efektywność energetyczną oraz wsparcie dla bardziej zaawansowanych funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Nowy chipset w nadchodzącym zegarku Samsunga

Dotychczas większość zegarków firmy była napędzana autorskimi układami z rodziny Exynos, projektowanymi specjalnie z myślą o urządzeniach ubieralnych. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że w przypadku Samsung Galaxy Watch Ultra 2 producent może zdecydować się na zmianę strategii i zastosować zupełnie nową platformę sprzętową.

Jeżeli te informacje się potwierdzą, będzie to krok w rozwoju serii Ultra. Nowy chipset ma zaoferować zauważalnie większą moc obliczeniową, co może przełożyć się na płynniejsze działanie systemu, szybsze uruchamianie aplikacji oraz bardziej responsywne animacje interfejsu. W przypadku smartwatchy, gdzie zasoby sprzętowe są bardzo ograniczone, każda generacyjna poprawa wydajności ma duże znaczenie dla komfortu codziennego użytkowania.

Wyraźny podział między modelami zegarków

Ciekawym elementem przecieków jest także informacja o możliwym rozdzieleniu platform sprzętowych pomiędzy poszczególnymi modelami nadchodzącej generacji zegarków Samsunga. Podstawowe modele, takie jak Samsung Galaxy Watch 9, mogą pozostać przy dotychczasowej linii procesorów Exynos.

Z kolei bardziej zaawansowany Samsung Galaxy Watch Ultra 2 miałby otrzymać nowy układ, który zapewni większą moc obliczeniową oraz dodatkowe możliwości technologiczne. Taki podział pozwoliłby producentowi jeszcze wyraźniej odróżnić model Ultra od standardowych zegarków i podkreślić jego flagowy charakter.

Seria Ultra jest bowiem kierowana przede wszystkim do najbardziej wymagających użytkowników – osób aktywnych fizycznie, sportowców oraz entuzjastów technologii, którzy oczekują maksymalnej wydajności i wytrzymałości sprzętu.

Większa wydajność i nowe funkcje AI

Nowy chipset w zegarku może otworzyć drogę do wprowadzenia zupełnie nowych funkcji. Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju urządzeń ubieralnych jest obecnie integracja sztucznej inteligencji bezpośrednio w urządzeniu, bez konieczności ciągłego korzystania z chmury.

Dzięki wydajniejszemu procesorowi smartwatch mógłby szybciej analizować dane zdrowotne i sportowe, generować bardziej szczegółowe raporty dotyczące aktywności fizycznej czy snu oraz oferować inteligentne podpowiedzi dotyczące treningów i regeneracji.

Możliwe są także bardziej zaawansowane funkcje analizy zdrowia, które będą wykorzystywać algorytmy uczenia maszynowego do przetwarzania danych z czujników tętna, poziomu natlenienia krwi czy monitorowania snu. W praktyce oznacza to, że zegarek mógłby jeszcze lepiej interpretować dane i dostarczać użytkownikowi bardziej spersonalizowanych wskazówek.

Potencjalna poprawa czasu pracy na baterii

Nowa generacja chipsetu może przynieść także znaczną poprawę efektywności energetycznej. W smartwatchach jest to jeden z najważniejszych aspektów, ponieważ ograniczona przestrzeń obudowy utrudnia stosowanie bardzo dużych baterii.

Bardziej energooszczędny procesor mógłby sprawić, że Samsung Galaxy Watch Ultra 2 będzie w stanie pracować dłużej na jednym ładowaniu, nawet pomimo zwiększonej wydajności. To szczególnie istotne w przypadku zegarków przeznaczonych do aktywności outdoorowych, gdzie dłuższy czas pracy ma ogromne znaczenie podczas treningów, wypraw czy wielodniowych aktywności.

Rozwój segmentu smartwatchy premium

Seria Ultra jest odpowiedzią Samsunga na rosnącą popularność bardzo wytrzymałych zegarków klasy premium. Urządzenia tego typu wyróżniają się solidną konstrukcją, często wykonaną z tytanu lub innych wytrzymałych materiałów, a także bardziej zaawansowanymi funkcjami sportowymi i outdoorowymi.

Pierwsza generacja zegarka z tej linii została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują sprzętu zdolnego do pracy w trudnych warunkach – podczas górskich wypraw, nurkowania czy intensywnego treningu. Druga generacja ma kontynuować tę filozofię, jednocześnie wprowadzając większą moc obliczeniową i nowoczesne technologie.

Kiedy możemy spodziewać się premiery

Na razie producent nie potwierdził oficjalnie szczegółów dotyczących specyfikacji nowego zegarka. Wiele wskazuje jednak na to, że Samsung Galaxy Watch Ultra 2 może zostać zaprezentowany w drugiej połowie roku, prawdopodobnie podczas letniego wydarzenia Galaxy Unpacked.

To właśnie na takich konferencjach Samsung zwykle prezentuje nowe generacje swoich urządzeń ubieralnych oraz składanych smartfonów. Jeśli scenariusz ten się powtórzy, zegarek może zadebiutować równolegle z kolejnymi modelami składanych telefonów z serii Galaxy Z.

Na razie pozostaje czekać na kolejne przecieki i oficjalne informacje producenta. Jedno jest jednak pewne – rynek smartwatchy wciąż dynamicznie się rozwija, a Samsung nie zamierza oddawać pola konkurencji w segmencie najbardziej zaawansowanych zegarków.