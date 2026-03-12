Baseus Bass BS1 NC – recenzja

Rynek słuchawek TWS stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej konkurencyjnych segmentów elektroniki użytkowej. Producenci prześcigają się w dodawaniu kolejnych funkcji, coraz skuteczniejszej redukcji hałasu czy wsparcia dla zaawansowanych kodeków audio, a wszystko to przy jednoczesnym utrzymaniu rozsądnej ceny.

Już sama nazwa sugeruje wyraźne nastawienie na bas, ale producent nie ograniczył się jedynie do podbicia niskich tonów. W specyfikacji znajdziemy bowiem aktywną redukcję hałasu, kodek LDAC, rozbudowany system mikrofonów oparty na algorytmach AI. Sprawdzę w poniższej recenzji czy Baseus Bass BS1 NC to rzeczywiście kompletne słuchawki, czy jedynie efektowna lista marketingowych haseł. Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Po otwarciu pudełka wita nas klasyczny, minimalistyczny zestaw, charakterystyczny dla nowoczesnych słuchawek TWS. Baseus nie stara się imponować ilością dodatków, lecz skupia się na tym, by użytkownik otrzymał wszystko, co realnie potrzebne.

W środku znajdziemy same słuchawki umieszczone w etui ładującym, kabel USB-C oraz dokumentację. Nie mamy w zestawie odpowiednich nakładek silikonowych, bowiem podobnie jak zwykłe AirPodsy ich nie potrzebujemy.

Nie zabrakło również aktywnej redukcji hałasu z czujnikami analizującymi otoczenie w czasie rzeczywistym oraz rozbudowanego, 6-mikrofonowego systemu wspieranego przez sztuczną inteligencję. Odporność na pot, kurz i zachlapania potwierdzona certyfikatem IP55 jasno sugeruje, że są to słuchawki stworzone także z myślą o bardziej aktywnych użytkownikach.

Jakość wykonania oraz design

Pod względem wizualnym Baseus Bass BS1 NC prezentują się nowocześnie i elegancko, bez zbędnych ekstrawagancji. Biała wersja kolorystyczna nadaje im lekkości i subtelnie podkreśla charakter. Zarówno słuchawki, jak i etui wykonane są z dobrej jakości tworzywa, które sprawia wrażenie solidnego i odpornego na codzienne użytkowanie.

Same słuchawki mają ergonomiczny kształt, dzięki czemu dobrze dopasowują się do ucha i nie powodują dyskomfortu nawet podczas dłuższego słuchania. Stabilne osadzenie sprawia, że nie wypadają podczas chodzenia, jazdy komunikacją miejską czy lekkiego treningu. Etui ładujące jest kompaktowe, dobrze spasowane i bez problemu mieści się w kieszeni spodni lub kurtki. Klapka otwiera się pewnie, bez żadnych dodatkowych „ficzerów”. Warto wspomnieć, że Baseus zdecydował się na normę IP55, która zwiększa uniwersalność tego modelu. Słuchawki niestraszne są potowi, deszczowi czy zapyleniu, co czyni je dobrym wyborem zarówno do biura, jak i na siłownię czy spacer.

Jakość muzyki

Brzmienie to zdecydowanie jeden z najmocniejszych elementów Baseus Bass BS1 NC. Już pierwsze minuty odsłuchu jasno pokazują, że producent postawił na dźwięk efektowny, dynamiczny i angażujący. Bas jest głęboki i wyraźnie zaakcentowany, ale – co ważne – nie zalewa pozostałych pasm. Technologia SuperBass 200% boost faktycznie robi różnicę, szczególnie w muzyce elektronicznej, hip-hopie czy popie.

Średnie tony pozostają czytelne i dobrze zbalansowane. Wokale brzmią naturalnie. Góra pasma jest nieco wygładzona, co sprzyja komfortowi odsłuchu i sprawia, że słuchawki nie męczą nawet podczas wielogodzinnego słuchania. Na plus też można zaliczyć aktywną redukcję szumów ANC, która działa dosyć przeciętnie, ale i tak ważne że udało się z ANC dodać w budżecie około 120 zł za słuchawki.

Zakładając, że te słuchawki zostały wycenione na około 120 zł grają naprawdę bardzo dobrze, owszem nie można porównywać ich do rozwiązań za 400zł czy 500 zł. Jeśli ktoś szuka podstawowych rozwiązań to myślę, że bez problemów powinny one spełnić te oczekiwania.

Bateria

Czas pracy to kolejny element, w którym Baseus Bass BS1 NC wypadają bardzo dobrze. Same słuchawki są w stanie pracować do 6 godzin na jednym ładowaniu przy wyłączonej redukcji hałasu, a etui ładujące wydłuża ten czas nawet do 35 godzin. W praktyce oznacza to kilka dni umiarkowanego użytkowania bez konieczności sięgania po ładowarkę. Wynik przyzwoity, choć szczególnie działanie na jednym ładowaniu samych słuchawek jest mocno przeciętny, szczególnie gdy dodamy do tego ANC, które zmniejsza czas działania blisko o 2 godziny i zostają nam około 4 godziny działania. Mimo wszystko dosyć mało.

Sytuację nieco ratuje szybkie ładowanie, bowiem w 10 minut w etui pozwala uzyskać około 2 godzin odtwarzania. To rozwiązanie idealne dla osób, które często korzystają ze słuchawek w biegu i nie zawsze pamiętają o regularnym ładowaniu. Ładowania indukcyjnego w tym modelu nie uświadczymy, ale nie jest to w żadnym stopniu zaskoczenie.

Oprogramowanie

Baseus udostępnia dedykowaną aplikację mobilną, która zwiększa funkcjonalność słuchawek. Użytkownik może z jej poziomu zarządzać trybami redukcji hałasu, personalizować sterowanie dotykowe, kontrolować poziom naładowania oraz aktualizować oprogramowanie.

Interfejs aplikacji jest przejrzysty i intuicyjny, dzięki czemu nawet mniej zaawansowani użytkownicy bez problemu odnajdą się w ustawieniach. Możliwość dostosowania działania słuchawek do własnych preferencji realnie wpływa na komfort codziennego użytkowania.

Łączność

Stabilność połączenia stoi na dobrym poziomie. Bluetooth zapewnia szybkie parowanie, niski poziom opóźnień oraz brak problemów z utratą sygnału w typowych warunkach domowych i miejskich. Słuchawki sprawdzają się zarówno podczas słuchania muzyki, jak i oglądania filmów czy prowadzenia rozmów. Podczas testów nie miałem problemów z łącznością słuchawek, nie pojawiały się straty jakości czy inne usterki. W przypadku rozmów również nie mam uwag, całość działała sprawnie.

Podsumowanie

Baseus Bass BS1 NC to słuchawki, które zaskakują swoją kompletnością. Oferują dynamiczne, basowe brzmienie, aktywną redukcję hałasu, dobrą jakość rozmów . Do tego dochodzi solidne wykonanie, odporność IP55 i wsparcie dla kodeka LDAC, które wciąż pozostaje rzadkością w tym segmencie.

Jeśli szukasz uniwersalnych słuchawek TWS do codziennego użytku, które sprawdzą się zarówno w pracy, w podróży, jak i podczas aktywności fizycznej, Baseus Bass BS1 NC są propozycją zdecydowanie wartą uwagi. To model, który pokazuje, że nowoczesne technologie audio nie muszą być zarezerwowane wyłącznie dla najdroższych konstrukcji.