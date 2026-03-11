Nowa generacja smartfonów nadchodzi. Szerokie składane modele i ultracienkie konstrukcje mogą zadebiutować pod koniec 2026 roku

Rynek smartfonów od kilku lat przechodzi powolną, ale wyraźną transformację. Producenci szukają nowych form i sposobów na wyróżnienie swoich urządzeń, a jednym z najważniejszych kierunków rozwoju pozostają składane smartfony. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że w najbliższych latach możemy zobaczyć kolejną dużą zmianę. Pod koniec 2026 roku na rynku mogą pojawić się dwie zupełnie nowe kategorie urządzeń: składane smartfony z wyjątkowo szerokimi ekranami oraz ultracienkie modele określane mianem „Air”.

Jeśli te plany się potwierdzą, czwarty kwartał 2026 roku może być momentem, w którym projektowanie smartfonów ponownie ulegnie ewolucji.

Składane smartfony wciąż się zmieniają

Pierwsze składane telefony pojawiły się na rynku kilka lat temu i początkowo traktowane były głównie jako technologiczna ciekawostka. Producenci koncentrowali się przede wszystkim na udowodnieniu, że tego typu konstrukcje mogą być trwałe i funkcjonalne. W kolejnych generacjach poprawiano zawiasy, zwiększano wytrzymałość ekranów oraz optymalizowano oprogramowanie.

Obecnie składane smartfony stały się już pełnoprawną częścią rynku premium. Nadal jednak mają pewne ograniczenia, które często wskazują użytkownicy. Jednym z najczęściej krytykowanych elementów jest proporcja ekranów, szczególnie w modelach składanych w stylu książki. W wielu z nich ekran zewnętrzny jest dość wąski, co sprawia, że korzystanie z urządzenia po złożeniu bywa mniej wygodne niż w klasycznym smartfonie.

To właśnie ten problem ma rozwiązać kolejna generacja urządzeń.

Szerokie foldy – nowy kierunek dla składanych smartfonów

Jednym z najciekawszych trendów, który może pojawić się w nadchodzących latach, są tzw. wide-screen foldables, czyli składane smartfony z wyraźnie szerszym ekranem. Konstrukcje tego typu mają oferować znacznie bardziej naturalne proporcje zarówno po złożeniu, jak i po rozłożeniu.

W praktyce oznacza to, że po zamknięciu telefon będzie przypominał klasyczny smartfon o standardowych proporcjach. Po otwarciu natomiast użytkownik otrzyma ekran znacznie bliższy tabletowi niż w obecnych konstrukcjach.

Nowe urządzenia mają oferować wyświetlacze o proporcjach zbliżonych do tych znanych z tabletów, co może znacząco poprawić komfort korzystania z wielu aplikacji. Szerszy ekran ułatwi między innymi:

pracę w trybie podzielonego ekranu,

przeglądanie stron internetowych,

czytanie dokumentów i e-booków,

oglądanie materiałów wideo.

Dzięki temu składany smartfon może jeszcze bardziej zbliżyć się funkcjonalnością do małego tabletu, zachowując jednocześnie mobilność telefonu.

Nowe projekty mogą pojawić się już w 2026 roku

Według informacji pochodzących z branżowych przecieków, pierwsze urządzenia z takim podejściem do konstrukcji mogą pojawić się pod koniec 2026 roku. Oznacza to, że producenci prawdopodobnie pracują już nad prototypami oraz testują nowe rozwiązania konstrukcyjne.

Wprowadzenie szerszych foldów wymaga bowiem zmian nie tylko w samym ekranie, ale także w całej konstrukcji urządzenia. Konieczne jest przeprojektowanie zawiasu, układu baterii oraz rozmieszczenia podzespołów tak, aby całość zachowała odpowiednią wytrzymałość i ergonomię.

Nie można wykluczyć, że nowe konstrukcje pojawią się najpierw w segmencie najbardziej zaawansowanych modeli premium, które tradycyjnie są miejscem debiutu nowych technologii.

Ultracienkie smartfony typu „Air”

Drugim trendem, który może zyskać na znaczeniu w najbliższych latach, są ultracienkie smartfony określane jako modele „Air”. W tym przypadku producenci skupiają się przede wszystkim na maksymalnym odchudzeniu konstrukcji.

Celem jest stworzenie urządzenia, które będzie niezwykle smukłe i lekkie, a jednocześnie zachowa wysoką wydajność i nowoczesne funkcje. Osiągnięcie takiego efektu nie jest jednak proste, ponieważ wymaga zastosowania nowych materiałów oraz bardziej zaawansowanych technologii baterii.

Wiele wskazuje na to, że producenci chcą ponownie zwrócić uwagę na design i komfort użytkowania. Bardzo cienkie smartfony mogą być atrakcyjne dla osób, które cenią elegancki wygląd urządzenia oraz jego niewielką wagę.

Nowe technologie pozwalają na cieńsze konstrukcje

Rozwój ultracienkich smartfonów jest możliwy dzięki kilku technologicznym zmianom. Jedną z nich jest postęp w dziedzinie baterii, które mogą oferować większą gęstość energii przy mniejszej objętości. Dzięki temu producenci mogą zmniejszać grubość urządzeń bez drastycznego ograniczania czasu pracy na jednym ładowaniu.

Równie ważne są nowe materiały wykorzystywane w konstrukcji obudów oraz zawiasów. Nowoczesne stopy metali i kompozyty pozwalają zachować odpowiednią wytrzymałość nawet przy bardzo cienkiej konstrukcji.

Postęp w miniaturyzacji podzespołów również odgrywa ogromną rolę. Procesory, moduły pamięci oraz inne komponenty stają się coraz mniejsze, co pozwala projektantom lepiej wykorzystać przestrzeń wewnątrz urządzenia.

Konkurencja na rynku składanych smartfonów rośnie

Rozwój nowych kategorii urządzeń nie jest przypadkowy. Rynek składanych smartfonów staje się coraz bardziej konkurencyjny, a producenci muszą szukać sposobów na wyróżnienie swoich produktów.

W ostatnich latach pojawiło się wiele różnych koncepcji składanych telefonów. Oprócz klasycznych modeli składanych jak książka dostępne są także urządzenia typu flip, które po zamknięciu zajmują znacznie mniej miejsca.

Niektórzy producenci eksperymentują nawet z bardziej zaawansowanymi konstrukcjami, takimi jak smartfony składane w kilku miejscach. Tego typu urządzenia po rozłożeniu mogą oferować ekran o rozmiarze zbliżonym do tabletu.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach producenci będą nadal poszukiwać idealnego formatu, który połączy mobilność smartfona z funkcjonalnością większego urządzenia.

2026 rok może być ważnym momentem dla rynku smartfonów

Jeżeli zapowiedzi dotyczące nowych konstrukcji okażą się trafne, końcówka 2026 roku może przynieść jedną z najciekawszych fal premier w ostatnich latach. Szerokie składane smartfony mogą rozwiązać wiele problemów obecnych konstrukcji, a ultracienkie modele „Air” mogą ponownie zwrócić uwagę na elegancję i minimalizm w projektowaniu urządzeń mobilnych.

Takie połączenie nowych form i technologii może sprawić, że rynek smartfonów wejdzie w kolejny etap rozwoju. Zamiast jedynie zwiększać wydajność i poprawiać aparaty fotograficzne, producenci mogą zacząć eksperymentować z samą formą urządzeń.

Jeśli tak się stanie, druga połowa tej dekady może być okresem, w którym smartfony ponownie zaczną się wyraźnie różnić między sobą – nie tylko specyfikacją, ale także konstrukcją i sposobem użytkowania.