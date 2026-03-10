MOVA S20 Pro – profesjonalna kawa w domowym zaciszu

MOVA S20 Pro to ekspres do kawy, który aspiruje do miana urządzenia profesjonalnego w domowej odsłonie. Chiński producent postanowił rzucić wyzwanie uznanym markom, oferując zaawansowane funkcje w konkurencyjnej cenie. Po kilku tygodniach użytkowania mogę podzielić się swoimi wrażeniami na temat tego sprzętu. Czy S20 Pro spełnia te obietnice? Jak sprawuje się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Rozpakowując MOVA S20 Pro, od razu widać, że producent postawił na kompletność zestawu. Opakowanie jest naprawdę konkretnych rozmiarów, ale mieści wszystkie elementy w bardzo poukładany sposób. W pudełku znajdujemy sam ekspres, sitko pojedyncze i podwójne, tamper (ubijak do kawy), igła do czyszczenia dyszy parowej. Do tego dołączony jest dzbanek do mleka ze stali nierdzewnej o pojemności 450 ml. Nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii.

Specyfikacja techniczna robi wrażenie. Moc oscylująca między 2650 a 3200 W zapewnia szybkie nagrzewanie, a ciśnienie pompy wynoszące 20 bar to parametr godny profesjonalnych urządzeń. Szczególnie cieszy standardowa grupa zaparzająca 58 mm – oznacza to kompatybilność z profesjonalnym osprzętem dostępnym na rynku. Podwójny system grzewczy pozwala na jednoczesne przygotowanie kawy i spienianie mleka, co znacząco przyspiesza proces.

Zbiornik na wodę o pojemności 2,8 litra jest wystarczająco duży dla rodzinnego użytku, zaś pojemnik na ziarna mieszczący 250 gramów kawy wymaga uzupełniania mniej więcej raz w tygodniu przy umiarkowanym zużyciu. Ekspres oferuje 12 poziomów temperatury parzenia i aż 34 stopnie regulacji mielenia – to zakres, który zadowoli nawet wymagających entuzjastów kawy. Do samej specyfikacji nie mam uwag, wygląda naprawdę bardzo dobrze, jednak jak całość sprawdza się w praktyce?

Design oraz jakość wykonania

MOVA S20 Pro prezentuje się elegancko i nowocześnie. Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – srebrnej i czarnej – z łatwością wpasuje się w różne aranżacje kuchni. Korpus wykonany jest głównie z metalu i wysokiej jakości tworzywa, co przekłada się na bardzo dobre wrażenie. Wykończenie jest staranne, bez widocznych nierówności czy niedokładności montażowych.

Wymiary urządzenia (32,5 cm szerokości z pokrętłem, 42,7 cm wysokości z pojemnikiem na ziarna i 34 cm głębokości) czynią go stosunkowo kompaktowym jak na możliwości, jakie oferuje. Nie jest to wprawdzie najmniejszy ekspres na rynku, ale zmieści się bez problemu na standardowym blacie kuchennym. Warto jednak zaplanować około 50 cm wysokości wolnej przestrzeni, by wygodnie uzupełniać zbiornik z kawą. Przedni panel wyposażono w wyświetlacz dotykowy oraz klasyczne pokrętła i przyciski fizyczne do sterowania niektórymi funkcjami.

Idąc od lewej jeśli chodzi o ekran mamy możliwość ustawienia mielenia kawy czy pojedynczą czy podwójną porcję, następnie możliwość zmiany temperatury, sekundnik, poziom aktualnej temperatury, następnie cztery predefiniowane rodzaje kaw – pojedyncze i podwójne espresso, lungo i cold brew. W przypadku fizycznych klawiszy z kolei mamy przycisk power, mielenia, uruchamiania konkretnego rodzaju kawy i ostatni umożliwia ustawienie temperatury spieniania mleka. Całość jest naprawdę przejrzysta i czytelna i po chwili korzystania z ekspresu jesteśmy w stanie łatwo nauczyć jak z niego korzystać.

Parzenie kawy

Tutaj MOVA S20 Pro pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Stożkowy młynek żarnowy ze stali radzi sobie znakomicie z różnymi rodzajami ziaren, zapewniając równomierne zmielenie. Możliwość wyboru spośród 34 stopni mielenia pozwala na precyzyjne dostosowanie do preferowanego rodzaju kawy i intensywności smaku. W praktyce różnice między sąsiednimi poziomami są subtelne, więc realnie używa się kilku ulubionych ustawień.

Sama ekstrakcja przebiega wzorowo. Kontrola temperatury oparta na zapewnia stabilność termiczną, co przekłada się na powtarzalność wyników. Zakres temperatur 85-96°C pozwala eksperymentować z różnymi profilami parzenia. Jaśniejsze palenia wymagają niższych temperatur, ciemniejsze – wyższych.

Regulacja czasu preinfuzji od 0 do 10 sekund to funkcja, która czyni różnicę. Preinfuzja pozwala na równomierne zwilżenie zmielonej kawy przed właściwą ekstrakcją, co poprawia wydobycie aromatów i redukuje goryczy. Espresso wydobyte z S20 Pro charakteryzuje się gęstą, trwałą cremą i wyrazistym smakiem.

Urządzenie oferuje cztery predefiniowane programy: Espresso, podwójne Espresso, Lungo oraz Cold Brew. Każdy z nich można dodatkowo personalizować, dostosowując ilość wody, temperaturę i intensywność. Cold Brew to ciekawa opcja na letnie miesiące, choć wymaga nieco cierpliwości.

Spienianie mleka

Funkcja spieniania mleka w MOVA S20 Pro zasługuje na osobne wyróżnienie. Urządzenie oferuje zarówno tryb manualny (tradycyjna lanca parowa), jak i automatyczny. W trybie automatycznym wystarczy włożyć rurkę do dzbanka z mlekiem i wybrać żądaną temperaturę – system sam się zajmie resztą.

Zakres temperatur pary od 40 do 70°C pozwala przygotować wszystko, od delikatnie podgrzanego mleka po gorącą pianę do latte. Jakość mikropiany jest naprawdę dobra – drobna, kremowa, idealna do latte art. Podwójny system grzewczy sprawdza się tutaj znakomicie, eliminując długie oczekiwanie na przełączenie między trybami kawy i pary.

Tryb manualny da radość miłośnikom tradycyjnego podejścia, którzy lubią mieć pełną kontrolę nad procesem. Lanca parowa ma odpowiednią moc i pozwala na szybkie uzyskanie pożądanej konsystencji mleka. Zarówno mleko krowie, jak i alternatywy roślinne (owsiane, sojowe) spieniają się bez zarzutu.

Oprogramowanie

W przypadku tego konkretnego modelu nie mamy dodatkowej aplikacji do zdalnego sterowania ekspresem. Wynika to przede wszystkim z mniejszej automatyki całego urządzenia, dużo rzeczy musimy wykonać ręcznie co na pewno docenią entuzjaści dobrej kawy. Kilka słów na koniec o interfejsie dotykowym i jego działaniu. Interfejs MOVA S20 Pro jest intuicyjny i responsywny. Wyświetlacz dotykowy reaguje szybko na dotyk, a menu jest logicznie zorganizowane. Nawigacja między opcjami jest prosta, a ikony czytelne. System prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji i przygotowania kawy krok po kroku. Nie jest to wyświetlacz najwyższej klasy, ale do parzenia kawy moim zdaniem wystarczający.

Podsumowanie

MOVA S20 Pro to ekspres, który pozytywnie zaskakuje na wielu płaszczyznach. Łączy profesjonalne możliwości z domową wygodą, oferując poziom kontroli porównywalny z wielokrotnie droższymi urządzeniami. Jakość espresso dorównuje tej z dobrych kawiarni, a funkcja automatycznego spieniania mleka sprawia, że przygotowanie cappuccino czy flat white staje się dziecinnie proste.

Do mocnych stron zaliczam przede wszystkim elastyczność ustawień, doskonały młynek, stabilną temperaturę ekstrakcji oraz przemyślany interfejs. Standardowa grupa 58 mm otwiera drzwi do świata profesjonalnych akcesoriów, co docenią osoby pragnące rozwijać swoje umiejętności baristyczne.

Ostatecznie MOVA S20 Pro to propozycja dla osób, które traktują kawę poważnie i chcą mieć możliwość eksperymentowania, ale nie są gotowe wydać fortuny na topowe modele znanych marek. Za stosunek możliwości do ceny można śmiało przyznać mu wysoką ocenę.