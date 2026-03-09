Netflix znika z PlayStation 3

To definitywny koniec pewnej epoki. Aplikacja Netflix przestaje działać na konsoli Sony PlayStation 3. Usługa została wycofana z tej platformy 2 marca 2026 roku, co oznacza, że użytkownicy wysłużonej, ale wciąż obecnej w wielu domach konsoli stracą możliwość oglądania filmów i seriali bezpośrednio na tym urządzeniu.

Dla części graczy to jedynie techniczna formalność. Dla innych – symboliczne zamknięcie rozdziału, który trwał niemal dwie dekady. PlayStation 3 zadebiutowało w 2006 roku i sprzedało się w ponad 80 milionach egzemplarzy. Choć kojarzone jest przede wszystkim z takimi produkcjami jak „The Last of Us”, „Uncharted” czy „Metal Gear Solid 4”, z czasem stało się także domowym centrum multimedialnym. Aplikacja Netflix była jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji pozagrowych konsoli.

Decyzja o wycofaniu wsparcia nie jest zaskoczeniem w szerszym kontekście rynkowym. Netflix od kilku lat stopniowo rezygnuje z obsługi starszych urządzeń, które nie spełniają współczesnych wymogów technicznych. Problemem nie jest wyłącznie wiek sprzętu, lecz ograniczenia systemowe. PlayStation 3 korzysta z architektury i oprogramowania zaprojektowanego w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Współczesne standardy kompresji obrazu, zabezpieczeń DRM oraz szyfrowania transmisji danych znacząco ewoluowały, a utrzymywanie kompatybilności ze starym środowiskiem staje się kosztowne i mało efektywne.

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli aplikacja pozostanie zainstalowana na konsoli, po wskazanej dacie nie będzie w stanie połączyć się z serwerami Netflixa. Firma wygasza wsparcie po stronie infrastruktury, a nie jedynie usuwa program ze sklepu. To standardowa procedura stosowana przy końcu życia starszych platform.

Warto pamiętać, że PlayStation 3 przez lata pełniło rolę przystępnej cenowo alternatywy dla dedykowanych przystawek streamingowych. W czasach, gdy inteligentne telewizory dopiero zdobywały popularność, konsola Sony pozwalała wygodnie korzystać z platform VOD bez potrzeby podłączania dodatkowych urządzeń. Dla wielu użytkowników była to główna metoda oglądania seriali w jakości HD, a później także Full HD.

Technologicznie rynek zmienił się diametralnie. Dzisiejsze platformy streamingowe wykorzystują nowoczesne kodeki obrazu, takie jak HEVC czy AV1, oferują wsparcie dla 4K, HDR i dźwięku przestrzennego w zaawansowanych formatach. PlayStation 3 nie zostało zaprojektowane z myślą o takich standardach. Utrzymywanie zgodności z coraz bardziej wymagającą infrastrukturą serwerową wymagałoby dodatkowych nakładów, które przy malejącej liczbie aktywnych użytkowników nie mają uzasadnienia biznesowego.

Dla posiadaczy konsoli oznacza to konieczność sięgnięcia po inne rozwiązanie. Współczesne telewizory Smart TV posiadają wbudowaną aplikację Netflix, a alternatywą pozostają przystawki streamingowe, komputery, smartfony czy nowsze generacje konsol. Zarówno PlayStation 4, jak i PlayStation 5 nadal oferują pełne wsparcie dla platformy streamingowej i obsługują nowoczesne standardy obrazu oraz dźwięku.

Wycofanie aplikacji z PS3 to kolejny przykład naturalnego cyklu życia sprzętu elektronicznego. Każda platforma w pewnym momencie przechodzi do fazy archiwalnej, w której pozostaje już wyłącznie urządzeniem do swojej podstawowej funkcji – w tym przypadku grania w klasyczne tytuły. Netflix nie jest pierwszą usługą, która opuszcza starą konsolę, i z pewnością nie będzie ostatnią.