Pre-ordery i cena Grand Theft Auto VI mogą zostać ujawnione lada moment

W sieci pojawiły się informacje sugerujące, że długo wyczekiwane Grand Theft Auto VI może wkrótce trafić do przedsprzedaży, a wraz z tym poznamy wreszcie oficjalną cenę produkcji. Wszystko za sprawą zmian zauważonych w bazie danych PlayStation, które często stanowią zapowiedź zbliżających się ogłoszeń wydawców.

Według doniesień w systemie PlayStation Network pojawiły się nowe identyfikatory produktu przypisane do Grand Theft Auto VI. Tego typu wpisy zazwyczaj dodawane są na krótko przed uruchomieniem karty produktu w sklepie, co z kolei oznacza możliwość uruchomienia przedsprzedaży. To nie jest jeszcze oficjalne potwierdzenie startu pre-orderów, jednak w branży podobne ruchy wielokrotnie poprzedzały publiczne komunikaty.

Za produkcję odpowiada oczywiście Rockstar Games, studio, które przyzwyczaiło graczy do perfekcyjnie zaplanowanych kampanii marketingowych. Wydawcą pozostaje Take-Two Interactive, który w ostatnich miesiącach wielokrotnie podkreślał ogromne znaczenie GTA 6 dla wyników finansowych firmy. Nic więc dziwnego, że każdy techniczny ruch w zapleczu cyfrowych sklepów wywołuje falę spekulacji.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, przedsprzedaż może wystartować znacznie wcześniej, niż wielu graczy się spodziewało. Do tej pory oficjalnie potwierdzono, że gra zmierza na konsole obecnej generacji, w tym PlayStation 5. Wersja pecetowa tradycyjnie może pojawić się później, choć wciąż nie ogłoszono szczegółów w tej sprawie.

Jednym z najbardziej elektryzujących tematów pozostaje cena. W branży od dawna toczy się dyskusja, czy GTA 6 nie stanie się pierwszą produkcją AAA nowej generacji, która wyraźnie podniesie poprzeczkę cenową. Analitycy rynku sugerują, że Take-Two może rozważać kwotę wyższą niż obecny standard 70 dolarów czy 80 euro za podstawową edycję. Pojawiają się nawet spekulacje o cenie sięgającej 100 dolarów, choć na ten moment brak jakiegokolwiek oficjalnego potwierdzenia.

Tak wysoka kwota mogłaby zostać uzasadniona skalą projektu. GTA 6 zapowiada się na jedną z największych i najdroższych produkcji w historii branży. Ogromny, żyjący świat, rozwinięty tryb online, potencjalne wsparcie przez wiele lat po premierze oraz rozbudowane edycje specjalne – wszystko to może wpłynąć na ostateczną wycenę. Nie można wykluczyć, że standardowa wersja utrzyma klasyczną cenę, natomiast droższe warianty zaoferują dodatkową zawartość cyfrową, wcześniejszy dostęp czy bonusy do trybu sieciowego.

Społeczność graczy reaguje bardzo żywiołowo. Media społecznościowe wypełniły się analizami i porównaniami do wcześniejszych premier Rockstar. W przypadku Grand Theft Auto V przedsprzedaż ruszyła wiele miesięcy przed debiutem i osiągnęła rekordowe wyniki. Wielu obserwatorów jest przekonanych, że „szóstka” bez trudu pobije te rezultaty, niezależnie od ceny.

Na ten moment Rockstar Games nie wydało żadnego komunikatu w tej sprawie. Jednak doświadczenie pokazuje, że gdy dane produktu pojawiają się w systemie cyfrowego sklepu, ogłoszenie bywa kwestią dni lub tygodni. Jeśli scenariusz się potwierdzi, wkrótce poznamy nie tylko cenę jednej z najbardziej wyczekiwanych gier dekady, ale także datę startu przedsprzedaży, która niemal na pewno ustanowi nowe rekordy.

Jedno jest pewne – machina marketingowa wokół Grand Theft Auto VI zaczyna nabierać tempa, a kolejne tygodnie mogą przynieść przełomowe informacje dla milionów graczy na całym świecie.