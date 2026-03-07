OPPO Enco X3s – recenzja słuchawek TWS z podwójnymi przetwornikami

OPPO Enco X3s to kolejna propozycja chińskiego producenta w segmencie TWS czyli tak zwanych prawdziwie bezprzewodowych słuchawek. Model ten pozycjonuje się w średniej półce cenowej, obiecując ciekawe funkcje, takie jak aktywna redukcja hałasu (ANC), wsparcie dla wysokiej jakości kodeków audio oraz solidny czas pracy na baterii. Czy OPPO udało się stworzyć produkt, który rzeczywiście spełnia te obietnice? Zapraszam do lektury pełnej recenzji słuchawek.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko OPPO Enco X3s jest kompaktowe i estetyczne, utrzymane w minimalistycznej stylistyce charakterystycznej dla produktów OPPO. W środku znajdziemy prócz samych słuchawek OPPO Enco X3s także etui ładujące, krótki kabel USB-C do ładowania oraz trzy pary wymiennych gumek dousznych (S, M, L). Nie mogło zabraknąć również zestawu papierologii.

Zawartość jest standardowa dla tej klasy produktu i trudno jest się doszukiwać jakiś większych braków. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, OPPO Enco X3s wyposażono w podwójne przetworniki dynamiczne (11mm + 6mm), Bluetooth 5.4, wsparcie dla kodeków LHDC 5.0, AAC i SBC oraz certyfikat IP55 potwierdzający odporność na wodę i kurz. Całość waży 4,73g na słuchawkę, co czyni je jednymi z lżejszych modeli na rynku. Jak jednak całość sprawdza się w praktyce?

Jakość wykonania oraz design

OPPO Enco X3s prezentują się elegancko i nowocześnie. Etui ładujące ma zaokrąglone kształty i przyjemną w dotyku, matową powierzchnię, która nie zbiera zbyt wielu odcisków palców. Wymiary etui (65,40 × 52,40 × 25,30 mm) sprawiają, że bez problemu zmieści się ono w kieszeni, a całkowita waga zestawu to tylko 49g.

Same słuchawki są kompaktowe (31 × 20,6 × 24,2 mm) i ergonomicznie zaprojektowane. Dzięki niewielkiej wadze nie powodują dyskomfortu nawet podczas długotrwałego noszenia. Certyfikat IP55 to dodatkowy atut – słuchawki są odporne na pot i deszcz, co czyni je dobrym wyborem dla aktywnych użytkowników i osób uprawiających sport.

Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie. Materiały użyte do produkcji sprawiają wrażenie solidnych. Niemniej, nie mam zastrzeżeń do trwałości konstrukcji – wszystko jest dobrze spasowane i nie budzi moich zastrzeżeń.

Jeśli chodzi z kolei o sam design również nie mam większych zastrzeżeń. Prosta forma, bez zbędnych udziwnień, całość wygląda elegancko, choć akurat jeśli chodzi o srebrną wersję kolorystyczną ta niekoniecznie przypadła mi do gustu, ale to już kwestia bardziej indywidualna.

Jakość muzyki

Podwójne przetworniki dynamiczne (11mm + 6mm) to główny atut OPPO Enco X3s w kontekście jakości dźwięku. Taka konfiguracja pozwala na lepsze rozdzielenie pasm częstotliwości – większy przetwornik odpowiada za niskie tony, a mniejszy za średnie i wysokie. Efekt? Brzmienie jest zbalansowane, szczegółowe i przestrzenne.

Basy są głębokie i dobrze kontrolowane, bez nadmiernego przesterowania, które często towarzyszy tańszym modelom TWS. Średnica przetwornika 11mm to rzadkość w słuchawkach dousznych i rzeczywiście słychać różnicę – dźwięki basowe mają większą głębię i moc. Średnie tony są czytelne i naturalne,.

Prawdziwą gwiazdą jest tutaj wsparcie dla kodeka LHDC 5.0, który pozwala na przesyłanie audio w wyższej jakości niż standardowe AAC czy SBC. Różnica jest wyraźnie słyszalna przy odpowiednim źródle dźwięku – muzyka brzmi bardziej szczegółowo, dynamicznie i przestrzennie. Oczywiście, aby w pełni skorzystać z LHDC, potrzebny jest kompatybilny smartfon (np. z ColorOS lub niektórych innych producentów), ale nawet przy AAC jakość dźwięku jest satysfakcjonująca.

Jeśli chodzi o samo ANC również się nie zawiodłem, tłumi ono dźwięki naprawdę przyzwoicie i bez problemu można słuchać w muzyki w komunikacji miejskiej czy ogólnie gwarze miasta. Nie jest to może najlepsze rozwiązanie na rynku, ale w tej półce cenowej wypada naprawdę korzystnie.

Bateria

Czas pracy na baterii to jeden z mocnych punktów OPPO Enco X3s. Słuchawki oferują do 11 godzin odtwarzania przy wyłączonym ANC (AAC, 50% głośności) i do 6 godzin z włączonym ANC. W połączeniu z etui ładującym możemy liczyć odpowiednio na 45 lub 24 godziny pracy. To wyniki, które pozwalają na kilka dni użytkowania bez konieczności ładowania. Tak mówić producent, w praktyce te liczby nie różnią się zbyt wiele od rzeczywistości i średnio w testach czasy były o około 10% gorsze. Jest to mimo wszystko bardzo dobry wynik.

Przy korzystaniu z bardziej wymagającego kodeka LHDC czas pracy nieznacznie spada – do 8 godzin bez ANC i 4,5 godziny z ANC na słuchawkach, co przekłada się na 35 i 20 godzin łącznie z etui. To wciąż bardzo dobre wyniki jak na słuchawki z podwójnymi przetwornikami i ANC.

Czas ładowania to 50 minut dla samych słuchawek i 80 minut dla pełnego zestawu. Tutaj OPPO mogłoby popracować nad szybszym ładowaniem – konkurencja często oferuje funkcje szybkiego ładowania dające kilka godzin pracy po 10-15 minutach podłączenia do prądu. Etui ładowane jest przez port USB-C, co jest obecnie standardem.

Oprogramowanie

OPPO Enco X3s współpracują z aplikacją HeyMelody, dostępną w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja jest intuicyjna i oferuje szereg przydatnych funkcji: możliwość dostosowania ustawień ANC, wybór trybu dźwięku przestrzennego, personalizację sterowania dotykowego, testy dopasowania końcówek dousznych oraz aktualizacje firmware.

Szczególnie przydatna jest opcja dostosowania poziomów ANC – możemy wybierać między pełną redukcją hałasu, trybem przejrzystości (pozwalającym słyszeć otoczenie) oraz całkowitym wyłączeniem funkcji. Opcji personalizacji brzmienia jest nieco mniej niż u konkurencji – brakuje pełnego equalizera graficznego, ale predefiniowane profile brzmienia (Balanced, Bass Boost, Clear Voice) działają przyzwoicie. Aplikacja pozwala również na lokalizację słuchawek, co może się przydać w przypadku ich zgubienia, oraz na zarządzanie połączeniami wielopunktowymi, choć ta funkcja działa z różnym skutkiem w zależności od urządzeń.

Tłumaczenie AI w czasie rzeczywistym

Jedną z ciekawszych funkcji dostępnych w aplikacji HeyMelody jest tłumaczenie AI w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie, które może okazać się przydatne podczas podróży zagranicznych lub rozmów z osobami mówiącymi w obcych językach. System działa w ten sposób, że rozmówca mówi w swoim języku, a słuchawki tłumaczą jego wypowiedź na nasz język ojczysty bezpośrednio do uszu.

W praktyce funkcja sprawdza się całkiem nieźle, choć nie jest pozbawiona ograniczeń. Tłumaczenie następuje z niewielkim opóźnieniem (około 2-3 sekundy), co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę konieczność rozpoznania mowy, przetworzenia jej przez AI i syntezy głosu. Jakość tłumaczenia zależy od wyraźności mowy rozmówcy i poziomu hałasu w otoczeniu – w cichych warunkach system radzi sobie bardzo dobrze, ale w głośnych miejscach może mieć problemy z prawidłowym rozpoznaniem słów.

Dostępnych jest kilkadziesiąt języków, w tym najpopularniejsze jak angielski, niemiecki, hiszpański, francuski czy włoski. Warto jednak pamiętać, że funkcja wymaga aktywnego połączenia internetowego na sparowanym smartfonie, ponieważ przetwarzanie odbywa się w chmurze. To rozwiązanie ma swoją przyszłość i z pewnością będzie się rozwijać, ale obecnie traktuję je raczej jako dodatek.

Łączność

Bluetooth 5.4 to najnowsza wersja standardu, zapewniająca stabilne połączenie i niskie opóźnienia. Zasięg deklarowany przez producenta to 10 metrów, co w praktyce sprawdza się dobrze – połączenie pozostaje stabilne nawet przez ściany w obrębie mieszkania.

Parowanie słuchawek jest dziecinnie proste – po pierwszym uruchomieniu wystarczy wybrać urządzenie w ustawieniach Bluetooth smartfona. Przy kolejnych użyciach słuchawki łączą się automatycznie po wyjęciu z etui. Funkcja wielopunktowego łączenia pozwala na jednoczesne sparowanie z dwoma urządzeniami, co jest przydatne dla osób przełączających się między telefonem a laptopem.

Opóźnienia audio są minimalne, co czyni te słuchawki dobrym wyborem również do oglądania filmów czy grania w gry mobilne. Nie zauważyłem problemów z desynchronizacją obrazu i dźwięku.

Podsumowanie

OPPO Enco X3s to solidne słuchawki TWS, które oferują wiele za stosunkowo rozsądną cenę. Podwójne przetworniki zapewniają wysoką jakość dźwięku, szczególnie w połączeniu z kodekiem LHDC 5.0. Aktywna redukcja hałasu działa skutecznie, a czas pracy na baterii jest. Design jest elegancki, a certyfikat IP55 zapewnia odporność na pot i deszcz.

Do wad można zaliczyć brak szybkiego ładowania, ograniczone opcje personalizacji brzmienia w aplikacji oraz fakt, że pełny potencjał audio ujawnia się tylko przy kompatybilnych urządzeniach obsługujących LHDC. Niemniej, nawet przy standardowym AAC słuchawki brzmią dobrze i sprawdzą się w codziennym użytkowaniu.

Jeśli szukasz słuchawek TWS z dobrym brzmieniem, solidnym ANC i długim czasem pracy, a jednocześnie nie chcesz wydawać fortuny na flagowe modele, OPPO Enco X3s to propozycja godna rozważenia.