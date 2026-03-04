Ultrahuman prezentuje nowy smart ring Ring Pro: nawet 15 dni pracy, zaawansowane sensory, usprawniona wydajność i biointeligencja w czasie rzeczywistym

Firma Ultrahuman oficjalnie zaprezentowała swój najnowszy inteligentny pierścień – Ultrahuman Ring Pro. Nowy model stanowi bezpośrednie rozwinięcie koncepcji znanej z wcześniejszych generacji, ale producent podkreśla, że tym razem mamy do czynienia z największym skokiem technologicznym w historii marki. Najważniejsze zmiany obejmują znacząco wydłużony czas pracy na baterii, ulepszone sensory zdrowotne, wydajniejszy procesor oraz zupełnie nową platformę biointeligencji opartą na sztucznej inteligencji.

Nawet 15 dni pracy na jednym ładowaniu

Najgłośniej komentowaną cechą Ring Pro jest bateria. Producent deklaruje do 15 dni działania na jednym ładowaniu, co w świecie inteligentnych pierścieni jest wynikiem imponującym. Dla porównania wcześniejszy Ultrahuman Ring Air oferował zazwyczaj od 4 do 6 dni pracy. Oznacza to, że nowy model może działać trzykrotnie dłużej bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Dłuższy czas pracy przekłada się na bardziej ciągłe monitorowanie parametrów zdrowotnych – bez przerw na ładowanie w kluczowych momentach, takich jak noc czy intensywny okres treningowy. Co więcej, pierścień potrafi przechowywać do 250 dni danych w pamięci wewnętrznej, dzięki czemu użytkownik nie musi codziennie synchronizować urządzenia ze smartfonem, aby zachować pełną historię pomiarów.

W zestawie z urządzeniem znajduje się także nowe etui ładujące w wersji Pro. Pełni ono funkcję przenośnej stacji zasilania, która pozwala wielokrotnie doładować pierścień w podróży. Według producenta zapas energii zgromadzony w etui może wystarczyć nawet na kilkadziesiąt dodatkowych dni użytkowania.

Nowa konstrukcja i większa wytrzymałość

Ring Pro został wykonany z tytanowej konstrukcji typu unibody. Oznacza to jednolitą, wytrzymałą bryłę bez widocznych łączeń, co przekłada się zarówno na estetykę, jak i trwałość. Producent zapowiada zwiększoną odporność na zarysowania oraz lepszą ochronę przed codziennym zużyciem.

Pierścień dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych – od klasycznego srebra, przez czerń, aż po bardziej wyraziste wykończenia w odcieniach złota i surowego tytanu. Zakres rozmiarów obejmuje popularne standardy stosowane w biżuterii, co ma ułatwić dopasowanie urządzenia do palca użytkownika.

Ciekawym elementem konstrukcyjnym jest rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych. Producent zastosował technologię, która w razie potrzeby umożliwia łatwiejsze przecięcie pierścienia, gdyby doszło do obrzęku palca lub urazu wymagającego szybkiego zdjęcia urządzenia.

Ulepszone sensory i mocniejszy procesor

Kluczową rolę w Ring Pro odgrywają nowe czujniki biometryczne. Producent informuje o poprawionej dokładności pomiaru tętna, lepszym śledzeniu snu oraz bardziej precyzyjnej analizie regeneracji organizmu. System ma skuteczniej wychwytywać subtelne zmiany w rytmie serca i parametrach fizjologicznych, co przekłada się na dokładniejsze raporty zdrowotne.

Sercem urządzenia jest nowy, dwurdzeniowy procesor, który odpowiada za szybsze przetwarzanie danych bezpośrednio w pierścieniu. Większa moc obliczeniowa pozwala realizować część analiz lokalnie, bez konieczności stałego przesyłania informacji do chmury. To nie tylko przyspiesza działanie systemu, ale również może mieć pozytywny wpływ na prywatność użytkownika.

Jade – biointeligencja w czasie rzeczywistym

Jedną z najciekawszych nowości towarzyszących premierze Ring Pro jest platforma biointeligencji o nazwie Jade. To rozwiązanie oparte na modelach sztucznej inteligencji, które ma nie tylko analizować dane, ale także aktywnie interpretować je w kontekście stylu życia użytkownika.

Jade działa w czasie rzeczywistym, łącząc informacje z pierścienia z innymi źródłami danych w ekosystemie producenta. System może wskazywać długoterminowe trendy, ostrzegać o niepokojących zmianach w parametrach zdrowotnych, a także proponować konkretne działania – na przykład ćwiczenia oddechowe, modyfikację planu dnia czy sugestie dotyczące regeneracji.

Producent zapowiada dwa tryby działania: standardowy, skoncentrowany na codziennych wskazówkach, oraz bardziej zaawansowany tryb analityczny, który pozwala na głębsze badanie zależności między snem, aktywnością, poziomem stresu i ogólnym samopoczuciem.

Globalna przedsprzedaż i cena

Ring Pro trafił do globalnej przedsprzedaży, choć dostępność może się różnić w zależności od regionu. Cena została ustalona na poziomie wyższym niż w przypadku poprzedniej generacji.

Firma oferuje również program wymiany dla dotychczasowych użytkowników starszych modeli, co może zachęcić obecnych klientów do przesiadki na nową wersję.

Ambitna wizja przyszłości smart ringów

Premiera Ring Pro pokazuje, że rynek inteligentnych pierścieni dojrzewa i coraz wyraźniej kieruje się w stronę zaawansowanej analizy danych zdrowotnych. Ultrahuman stawia nie tylko na wydłużenie czasu pracy czy poprawę dokładności pomiarów, ale przede wszystkim na integrację sprzętu z inteligentnym oprogramowaniem zdolnym do realnej interpretacji danych.