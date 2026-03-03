Recenzja MOVA MOBIUS 60 – inteligentne sprzątanie na nowym poziomie

MOVA MOBIUS 60 to robot sprzątający, który ma za zadanie zrewolucjonizować codzienne utrzymanie czystości w domu. W dobie, gdy automatyzacja w naszych domach staje się nie tylko luksusem, ale wręcz standardem w nowoczesnych mieszkaniach i domach, producent postanowił wyposażyć swoje urządzenie w bardzo ciekawe rozwiązanie, które zdecydowanie wyróżnia ten model spośród grona innych.

Rynek robotów odkurzających jest obecnie niezwykle konkurencyjny. Jeszcze kilka lat temu urządzenia tego typu kojarzyły się głównie z zabawkami technologicznymi o ograniczonej funkcjonalności, które częściej utykały pod meblami niż skutecznie sprzątały. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej – nowoczesne roboty to zaawansowane maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję, precyzyjne systemy nawigacji oraz kompleksowe możliwości zarówno odkurzania, jak i mopowania.

MOVA jako marka może nie być jeszcze tak rozpoznawalna jak giganci pokroju Roborock, Ecovacs czy iRobot, jednak to właśnie młodsze firmy często wprowadzają na rynek najciekawsze innowacje. Model MOBIUS 60 jest flagowym urządzeniem w ofercie producenta i ma ambicję konkurować z najdroższymi modelami uznanych marek. Czy rzeczywiście jest to sprzęt, który warto wziąć pod uwagę, planując zakup robota sprzątającego? Postanowiłem to dokładnie sprawdzić podczas intensywnych testów w warunkach domowych.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Karton jak przystało na tak potężny odkurzacz również jest pokaźnych rozmiarów. Po otwarciu pudełka ukazuje się starannie zapakowana zawartość. Wszystkie elementy są zabezpieczone piankami ochronnymi, folią bąbelkową oraz dodatkowymi tekturowymi wkładkami. To poziom pakowania, który rzeczywiście gwarantuje, że urządzenie dotrze do w nienagannym stanie, nawet jeśli kurier nie traktował paczki z należytą ostrożnością.

Rozpakowując MOVA MOBIUS 60, od razu widać, że producent zadbał o kompletne wyposażenie. W pudełku znajdziemy oczywiście sam robot odkurzający, który jest główną gwiazdą zestawu, oraz imponującą rozmiarami stację dokującą. Dodatkowo w komplecie otrzymujemy trzy pary zapasowych mopów z mikrofibry oraz dodatkowy worek na kurz (jeden jest już zamontowany w odkurzaczu) oraz dwa specjalistyczne środku do czyszczenia podłóg. Reszta elementów to standardowe pełne wyposażenie odkurzacza, czyli szczotka główna, boczna komplet filtrów itd. Ogólnie zestaw jest bardzo bogaty, choć do pełni szczęścia zabrakło mi dodatkowego filtra czy szczotki bocznej, bo te elementy wymieniamy najszybciej podczas eksploatacji odkurzacza.

Specyfikacja techniczna MOVA MOBIUS 60 to pozycja, która robi wrażenie już na papierze, a jak się później przekonałem, również w praktyce. Zacznijmy od wymiarów samego robota odkurzającego. Urządzenie ma podstawę o wymiarach 350 × 350 mm, co czyni je stosunkowo kompaktowym jak na robot tej klasy. Wysokość jest zmienna i wynosi od 89,5 mm gdy czujnik DToF (Direct Time of Flight – zaawansowany system pomiaru odległości przy użyciu lasera) jest schowany w korpusie, do 111,5 mm gdy czujnik jest podniesiony w pozycji roboczej. Ta różnica może wydawać się niewielka, ale w praktyce oznacza, że robot zmieści się pod większością standardowych mebli, łóżek i kanap. Warto jednak przed zakupem zmierzyć wysokość prześwitu pod swoimi meblami.

Stacja dokująca jest znacznie bardziej masywna i należy to uwzględnić podczas planowania miejsca dla całego zestawu. Jej wymiary to 416 × 467 × 589 mm – to praktycznie pół metra wysokości i szerokości. W małym mieszkaniu może to stanowić wyzwanie, ale z drugiej strony, te rozmiary są w pełni uzasadnione funkcjonalnością, o której napiszę więcej w dalszej części recenzji. Stacja mieści w sobie bowiem nie tylko „miejsce parkingowe” dla robota, ale także system automatycznego opróżniania pojemnika na kurz, zbiorniki na czystą i zużytą wodę oraz mechanizmy czyszczenia mopów i ich wymiany.

Szczególną uwagę zwraca parametr mocy ssania wynoszącej 30 000 Pa. Dla porównania, standardowe roboty sprzątające oferują moc w zakresie 2000-6000 Pa, modele średniej klasy osiągają 8000-15000 Pa, a dopiero najdroższe flagowce przekraczają granicę 20 000 Pa. MOVA MOBIUS 60 z wynikiem 30 000 Pa plasuje się w czołówce. W praktyce oznacza to, że robot powinien radzić sobie nie tylko z podstawowym kurzem i drobnymi okruszkami, ale także z trudniejszymi zanieczyszczeniami jak piasek, żwirek z kociej kuwety, cięższe odpadki czy głęboko osadzony brud w dywanach.

Robot wyposażono w akumulator litowo-jonowy o pojemności 6400 mAh. Jeśli chodzi o możliwości pokonywania przeszkód, MOVA MOBIUS 60 może przejechać przez progi i inne przeszkody o wysokości do 80 mm.

Stacja dokująca kryje w sobie prawdziwe centrum logistyczne całego systemu sprzątania. Pojemność worka na kurz wynosi 3,2 litra. Pojemnik na kurz wbudowany bezpośrednio w robota ma pojemność około 300 ml (≥300 ml według specyfikacji). Zbiorniki na wodę w stacji to kolejny element układanki, który czyni MOVA MOBIUS 60 prawdziwie autonomicznym urządzeniem. Zbiornik na czystą wodę ma pojemność minimum 5,5 litra, podczas gdy zbiornik na brudną wodę mieści 4,0 litra. Ta asymetria jest zamierzona – część czystej wody zostaje w mopach i na podłodze, więc nie cała ilość wraca jako brudna woda.

Jakość wykonania oraz design

MOVA MOBIUS 60 prezentuje się naprawdę solidnie i nowocześnie. Już pierwsze wrażenie z wyjęcia urządzenia z pudełka jest bardzo pozytywne. Korpus robota wykonano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o matowym wykończeniu, które nie tylko dobrze wygląda, ale też jest odporne na zarysowania i praktycznie nie pozostają na nim odciski palców. Czerń dopełniają złote akcenty, co daje nam ciekawy i bardzo elegancki design. Jednak największe wrażenie robi sama stacja dokująca, która po pierwsze jest bardzo duża, ale mimo wszystko zgrabnie mieści w sobie wszystkie najbardziej zaawansowane funkcje w tym „zmieniarkę” do padów.

System montażu mopów jest intuicyjny i niezawodny. Mopy mocuje się na specjalnych płytkach na rzepy, który zapewnia mocne trzymanie podczas pracy, ale jednocześnie pozwala na szybkie i łatwe zdjęcie mopów.

Czujnik DToF umieszczony jest na szczycie robota w charakterystycznej, cylindrycznej wieży. To właśnie ten element odpowiada za zmienną wysokość urządzenia – w pozycji spoczynkowej chowa się w korpusie, redukując wysokość do 89,5 mm, a podczas pracy wystaje, zwiększając wysokość do 111,5 mm. Mechanizm podnoszenia działa automatycznie.

Stacja dokująca to masywna konstrukcja, która niestety zajmuje sporo miejsca, ale z drugiej strony, jej rozmiary są w pełni uzasadnione funkcjonalnością. To nie jest zwykła stacja, ale kompletne centrum serwisowe dla robota. Wykonanie stacji również jest bez zarzutu – tworzywo sztuczne jest grube, stabilne i wytrzymałe.

Przednia część stacji to rampa, po której robot wjeżdża na platformę dokującą. Na rampie znajdują się metalowe kontakty ładowania oraz otwory systemu opróżniania pojemnika i czyszczenia mopów. W górnej części stacji znajdują się zbiorniki na wodę. Są spore, dzięki czemu nie musimy się martwić o częste ich opróżnianie i uzupełnianie. Uchwyty do wyjmowania zbiorników są wygodne i ergonomiczne. Od frontu stacji mamy z kolei dostęp do systemu wymiany padów, a także pojemnik na płyny i worek na kurz.

Cała konstrukcja sprawia wrażenie przemyślanej i dopracowanej w każdym detalu. Widać, że projektanci zwracali uwagę nie tylko na funkcjonalność, ale też na estetykę i wygodę użytkownika. Design jest nowoczesny, ale nie przesadnie futurystyczny – MOVA MOBIUS 60 dobrze wpisuje się w różne style wnętrz.

Jakość sprzątania

Przechodząc do najważniejszej części każdej recenzji robota sprzątającego, czyli jakości sprzątania, MOVA MOBIUS 60 pokazuje swoją prawdziwą siłę i uzasadnia swoją pozycję w segmencie. Po kilku tygodniach codziennego użytkowania mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że jest to jedno z najskuteczniejszych urządzeń tego typu, z jakimi miałem do czynienia.

Moc ssania 30 000 Pa nie jest jedynie imponującą liczbą w specyfikacji technicznej – to parametr, który rzeczywiście przekłada się na wymierne korzyści w codziennym użytkowaniu. W praktyce robot radzi sobie znakomicie zarówno z drobnymi okruszkami, pyłem i kurzem, jak i z większymi, cięższymi zanieczyszczeniami.

Na twardych podłogach, takich jak panele czy płytki, MOVA MOBIUS 60 zbiera dosłownie wszystko, co napotka na swojej drodze. Drobne okruchy chleba, cukier, sól, ryż, płatki śniadaniowe – wszystko to znika podczas pierwszego przejazdu. Nawet trudniejsze zanieczyszczenia jak piasek przyniesiony na butach z zewnątrz, który ma tendencję do wbijania się w szczeliny między panelami są skutecznie zbierane.

System nawigacji oparty na czujniku DToF (Direct Time of Flight) to kolejny element układanki, który decyduje o wysokiej jakości sprzątania. DToF to zaawansowana technologia wykorzystująca laser do precyzyjnego pomiaru odległości i mapowania przestrzeni. W porównaniu do starszych systemów opartych na kamerze czy podstawowych czujnikach laserowych, DToF zapewnia znacznie wyższą dokładność i działa niezależnie od warunków oświetleniowych. Robot doskonale radzi sobie zarówno w jasno oświetlonych pomieszczeniach w dzień, jak i w całkowitej ciemności w nocy.

Podczas pierwszego uruchomienia MOVA MOBIUS 60 przeprowadza dokładne mapowanie mieszkania. Metodycznie przemieszcza się po wszystkich dostępnych obszarach, tworząc szczegółową mapę z dokładnością do kilku centymetrów. Proces mapowania trwa około 15 minut dla mieszkania o powierzchni 60 m² i polega na systematycznym przemierzaniu wszystkich pomieszczeń. Robot rozpoznaje pomieszczenia, oznacza drzwi przejściowe, identyfikuje meble i inne stałe przeszkody.

Po zakończeniu mapowania, mapa jest automatycznie dzielona na logiczne pokoje, które użytkownik może następnie nazwać i edytować w aplikacji. Robot zapamiętuje do 4 różnych map, co jest przydatne, jeśli używamy go na kilku piętrach domu lub w różnych lokalizacjach. Robot nie jeździ losowo czy spiralnie, jak starsze modele. Zamiast tego planuje optymalną trasę, która pozwala na pokrycie całej powierzchni przy minimalnym przejeżdżaniu po tych samych miejscach.

Funkcja rozpoznawania i omijania przeszkód działa bardzo dobrze, choć nie jest idealna. Robot potrafi wykryć większość obiektów na swojej drodze – buty, zabawki, przewody, nogi krzeseł i stolików – i omija je z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa. Korzysta w tym celu nie tylko z głównego czujnika DToF, ale też z dodatkowych czujników na zderzaku oraz czujników ultradźwiękowych na bokach.

Czasami jednak robot może być zbyt ostrożny. W niektórych sytuacjach zostawia niewielkie, kilkucentymetrowe przestrzenie wokół nóg mebli niesprzątane, traktując je jako przeszkodę, do której nie warto się zbliżać. To bardziej cecha niż wada – lepiej być ostrożnym i zostawić drobny fragment niesprzątany, niż ryzykować kolizję i uszkodzenie mebla czy samego robota. W praktyce te niewielkie pominięte obszary nie są widoczne gołym okiem i nie wpływają znacząco na ogólne wrażenie czystości.

Funkcja mopowania to drugi filar systemu sprzątającego MOVA MOBIUS 60, równie ważny co odkurzanie. Tutaj również urządzenie wypada bardzo dobrze, choć z pewnymi zastrzeżeniami, o których napiszę za chwilę. System mopowania w tym robocie jest znacznie bardziej zaawansowany niż w prostszych modelach, gdzie mop jest po prostu przyczepiony do spodu robota i zwilżany z małego zbiorniczka.

MOVA MOBIUS 60 wykorzystuje technologię, która pozwala mopom na wysuwanie się poza obrys korpusu robota. Dzięki temu docierają one skutecznie do krawędzi pomieszczeń, wzdłuż listew przypodłogowych i w narożnikach – miejscach, które w tradycyjnych robotach często pozostają niedoczyszczone. Podczas obserwacji robota w akcji rzeczywiście widać, że mop wysuwa się kilka centymetrów na boki i docierają tam, gdzie sam korpus robota już nie sięga. Mopy są zwilżane przez system podawania wody ze zbiornika. Natężenie zwilżania można regulować w aplikacji w trzech stopniach: niski, średni i wysoki.

Jakość mycia jest dobra i dla większości codziennych zastosowań w pełni wystarczająca. Robot skutecznie usuwa ślady łap, plamy po rozlanych napojach, plamy z jedzenia, kurz przyklejony do podłogi i inne typowe zabrudzenia. Mikrofibra, z której wykonane są mopy, dobrze absorbuje wodę i skutecznie zbiera brud. Jednak największym ficzerem jest system związany z wymianą padów myjących. W stacji mamy trzy ich pary różniące się kolorem i rodzajem mikrofibry: mop ThermoHold (różowy) utrzymuje dłużej wyższą temperaturę, dzięki czemu może doczyścić najbardziej zaschnięte i tłuste plamy, mop pluszowy (żółty) z kolei jest bardziej chłonny, gdzie najlepiej sprawdzi się w przypadku delikatnych, drewnianych podłóg. Ostatni z padów (niebieski) to ten najbardziej uniwersalny do każdej rodzaju podłóg. Po pierwszym mapowaniu system wykrywa poszczególne rodzaje podłóg i przypisuje do nich odpowiedniego mopa, a następnie podczas sprzątania zmienia je w odpowiedniej kolejności. System działa sprawnie, choć powiem szczerze, że zauważalnie wydłuża czas sprzątania, bo przy każdej zmianie musi zostawić stare pady, później wyjechać przed bazę, dochodzi do zmiany mopów i później montażu. Warto wspomnieć, że podczas sprzątania mop też może zostać podniesiony na nieco ponad 1 cm, więc jeśli tylko mamy dywany te nie zostaną zamoczone.

Po zakończeniu mopowania warto skorzystać z funkcji czyszczenia mopów w stacji. Robot automatycznie wraca do bazy, gdzie specjalne szczotki i przepływ wody czyszczą mopy z nagromadzonego brudu. Można też ustawić w aplikacji automatyczne czyszczenie mopów w trakcie sprzątania – robot co pewien czas (np. co 15-20 minut) wraca do bazy, czyści mopy, uzupełnia wodę i wraca do kontynuowania pracy. To zapewnia, że robot przez cały czas mopuje czystymi mopami, zamiast rozmazywać brud po całym mieszkaniu.

Poziom hałasu podczas normalnej pracy robota jest akceptowalny. Przy standardowej mocy ssania robot generuje około 60-65 dB, co jest porównywalne do normalnej rozmowy. Można spokojnie przebywać w tym samym pomieszczeniu, oglądać telewizję czy prowadzić rozmowę telefoniczną. Przy maksymalnej mocy ssania poziom hałasu wzrasta do około 70-75 dB – jest to już wyraźnie słyszalne, ale wciąż nie na tyle głośne, aby było przeszkadzające. Porównując z innymi robotami wysokiej mocy, MOVA MOBIUS 60 jest stosunkowo cichy jak na swoje możliwości.

Znacznie głośniejszy jest proces opróżniania pojemnika na kurz w stacji dokującej. Gdy robot kończy sprzątanie i aktywuje system ssący w stacji, poziom hałasu osiąga około 80-85 dB, co jest porównywalnie do pracy tradycyjnego odkurzacza. Na szczęście proces ten trwa krótko – około 10-15 sekund – więc nie stanowi większego problemu. Można ustawić w aplikacji, aby opróżnianie następowało tylko w określonych godzinach, co jest przydatne, jeśli chcemy uniknąć hałasu w nocy lub podczas popołudniowej drzemki dziecka.

Czas pracy na jednym ładowaniu zależy od wybranego trybu mocy i typu sprzątania. W trybie ekonomicznym (tylko odkurzanie, niska moc) robot może pracować nawet do 3-4 godzin, co wystarcza na sprzątanie powierzchni ponad 300 m². W trybie standardowym (odkurzanie + mopowanie, automatyczna moc) czas pracy wynosi około 2-2,5 godziny, co odpowiada powierzchni około 150-200 m². W trybie maksymalnym (max moc ssania + intensywne mopowanie) czas pracy spada do około 90-120 minut, ale wciąż wystarcza na dokładne sprzątanie typowego mieszkania czy domu.

Oprogramowanie

Aplikacja mobilna do sterowania MOVA MOBIUS 60 to MOVA Home i jest dostępna zarówno na iOS jak i Android. Jest to kluczowy element całego ekosystemu, ponieważ większość zaawansowanych funkcji robota jest dostępna właśnie przez aplikację. Fizyczne przyciski na robocie pozwalają jedynie na podstawowe operacje (start, stop, powrót do bazy), podczas gdy pełna kontrola wymaga użycia smartfona.

Proces instalacji i pierwszej konfiguracji jest stosunkowo prosty, choć wymaga kilku kroków. Po pobraniu aplikacji i utworzeniu konta (można też zalogować się przez Google lub Apple ID), należy dodać urządzenie. Robot musi być włączony i znajdować się w stacji dokującej podłączonej do zasilania. Aplikacja automatycznie wykrywa robot, a następnie prowadzi użytkownika przez proces łączenia z domową siecią Wi-Fi. Cała procedura zajmuje około 5-10 minut i jest dobrze opisana w instrukcjach krok po kroku.

Po zakończeniu konfiguracji, główny ekran aplikacji prezentuje mapę mieszkania oraz podstawowe przyciski sterowania: Start sprzątania, Powrót do bazy, oraz dostęp do ustawień. Interfejs jest przejrzysty i logicznie zorganizowany, choć – i tu pojawia się pierwszy mankament – polskie tłumaczenie pozostawia wiele do życzenia. Widać, że powstawało ono za pomocą automatycznych narzędzi lub przez osoby nie będące native speakerami. Zdarzają się dziwne sformułowania, literówki, niespójności w nazewnictwie funkcji, a niektóre komunikaty są po prostu niezrozumiałe.

Mimo słabego tłumaczenia, funkcjonalność aplikacji jest naprawdę bogata. Po pierwszym mapowaniu mieszkania, otrzymujemy szczegółową mapę wszystkich pomieszczeń. Aplikacja automatycznie dzieli przestrzeń na logiczne pokoje, rozpoznając ściany, drzwi i większe meble jako punkty orientacyjne. Użytkownik może następnie edytować tę mapę – łączyć lub dzielić pomieszczenia, nazywać je (Salon, Sypialnia, Kuchnia itd.), zaznaczać typ podłogi (twarda/dywan) dla każdego pokoju, oraz ustawiać różne parametry sprzątania dla różnych obszarów.

Tworzenie wirtualnych ścian i stref to kolejna bardzo przydatna funkcja. Wystarczy dotknąć ikony „Edytuj mapę” i narysować palcem na ekranie obszary, których robot ma unikać. Można tworzyć strefy całkowicie zabronione (No-Go Zone), strefy bez mopowania (No-Mop Zone) lub strefy z ograniczoną mocą ssania. Dla każdej strefy można indywidualnie ustawić parametry. Na przykład, w salonie gdzie jest delikatny dywan, możemy ustawić niższą moc ssania, a w kuchni, gdzie podłoga często jest bardziej zabrudzona, maksymalną moc i intensywne mopowanie. Również dobrać odpowiednie mopy do naszych podłóg.

Harmonogramy sprzątania pozwalają na pełną automatyzację. Można stworzyć wiele różnych harmonogramów, każdy z własnymi parametrami. Na przykład: sprzątanie całego mieszkania w trybie standardowym od poniedziałku do piątku o godzinie 10:00, sprzątanie samej kuchni w trybie mocnym codziennie o 20:00 po kolacji, sprzątanie sypialni w trybie cichym w soboty o 9:00. Każdy harmonogram może mieć przypisane konkretne pomieszczenia, tryb mocy, intensywność mopowania i dni tygodnia. Robot będzie automatycznie wykonywał te zadania bez potrzeby ręcznego uruchamiania.

Aplikacja prezentuje również szczegółowe statystyki sprzątania. Można sprawdzić całkowity czas pracy robota, całkowitą posprzątaną powierzchnię, liczbę cykli sprzątania, średni czas jednego sprzątania i wiele innych danych. Dla każdego pojedynczego sprzątania dostępna jest szczegółowa historia – mapa pokazująca trasę robota, czas trwania, posprzątaną powierzchnię i użytą moc. To przydatne do weryfikacji, czy robot rzeczywiście posprzątał wszystkie zaplanowane obszary.

System przypomnień o konserwacji to kolejna pomocna funkcja. Aplikacja monitoruje czas użytkowania różnych komponentów robota i przypomina o konieczności ich czyszczenia lub wymiany. Aktualizacje oprogramowania robota przychodzą stosunkowo regularnie – podczas moich trzech tygodni testów pojawiły się dwie aktualizacje.

Pomimo pewnych niedoskonałości w tłumaczeniu i sporadycznych drobnych błędów (np. czasami mapa się nie odświeża natychmiast, trzeba zamknąć i otworzyć aplikację ponownie), ogólnie oprogramowanie działa stabilnie i oferuje wszystkie funkcje, jakich można oczekiwać od robota tej klasy. Interfejs jest intuicyjny, a większość funkcji jest dostępna maksymalnie w ciągu 2-3 dotknięć ekranu, co jest bardzo wygodne.

Łączność

Kwestie łączności i stabilności połączenia są kluczowe dla nowoczesnego robota sprzątającego, który w dużym stopniu polega na zdalnym sterowaniu przez aplikację. MOVA MOBIUS 60 łączy się z domową siecią Wi-Fi pracującą w paśmie 2,4 GHz. Niestety, robot nie obsługuje pasma 5 GHz, co może stanowić niewielkie niedogodności podczas konfiguracji w domach z nowoczesnymi routerami, ale raczej zdążyliśmy się przyzwyczaić, że urządzenia typu smart korzystają jedynie z 2,4 GHz częstotliwości pracy.

Podsumowanie

Po kilku tygodniach intensywnego testowania MOVA MOBIUS 60 w warunkach domowych, mogę z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jest to robot sprzątający wysokiej klasy, który w wielu aspektach spełnia, a nawet przewyższa oczekiwania stawiane urządzeniom z najwyższej półki cenowej. To produkt, który pokazuje, dokąd zmierza rozwój technologii robotów domowych i jak zaawansowane funkcje stają się dostępne dla zwykłych konsumentów.

Największe atuty MOVA MOBIUS 60 to bez wątpienia moc ssania 30 000 Pa, która nie jest pustą specyfikacją, ale rzeczywiście przekłada się na bardzo dobrą skuteczność zbierania wszelkich rodzajów zanieczyszczeń.

Przemyślane rozwiązania konstrukcyjne, takie jak system wysuwania szczotki bocznej (RoboSwing) z możliwością podnoszenia o 10 mm oraz analogiczny system dla mopów (również 10,5 mm podnoszenia), świadczą o zaawansowaniu inżynierii. Te funkcje nie są jedynie marketingowymi sztuczkami, ale mają realne przełożenie na jakość sprzątania, szczególnie w trudno dostępnych miejscach wzdłuż ścian i w narożnikach, oraz podczas płynnego przechodzenia między twardymi podłogami a dywanami.

Jakość sprzątania zarówno w trybie odkurzania, jak i mopowania, jest bardzo dobra. Choć mopowanie nie zastąpi w 100% tradycyjnego mycia ręcznego przy bardzo uporczywych plamach, to przy regularnym użyciu robot utrzymuje podłogi w świetnym stanie. System RoboSwing rzeczywiście pozwala dotrzeć do krawędzi i trudno dostępnych miejsc, co jest widocznym usprawnieniem w porównaniu do starszych konstrukcji z mopami montowanymi na stałe.

Zaawansowana nawigacja oparta na czujniku DToF zapewnia precyzyjne mapowanie i inteligentne planowanie tras. Robot rzadko się gubi, nie jeździ po wielokrotnie po tych samych miejscach i skutecznie omija przeszkody. Możliwość tworzenia wielu map, definiowania stref, ustawiania harmonogramów i personalizacji parametrów sprzątania dla różnych pomieszczeń to funkcje, które docenią wymagający użytkownicy pragnący mieć pełną kontrolę nad działaniem urządzenia.

Możliwość pokonywania przeszkód do 80 mm wysokości to kolejny atut. W praktyce oznacza to, że robot poradzi sobie z praktycznie każdym progiem czy dywanem w typowym mieszkaniu, co czyni go bardziej uniwersalnym i niezawodnym niż konkurencja o niższych możliwościach.

Jakość wykonania i użyte materiały również zasługują na pochwałę. Robot sprawia wrażenie solidnego, dobrze zmontowanego urządzenia, które powinno służyć przez lata bez problemów technicznych. Design jest nowoczesny, elegancki i uniwersalny – MOVA MOBIUS 60 dobrze wygląda w różnych typach wnętrz.

Przechodząc do wad i obszarów wymagających poprawy, na pierwszym miejscu należy wymienić aplikację mobilną, a konkretnie jej polską wersję językową. Tłumaczenie jest nierówne, miejscami niezrozumiałe lub mylące, co może frustrować użytkowników, szczególnie w pierwszych dniach użytkowania. Spore gabaryty stacji dokującej (416 × 467 × 589 mm) mogą stanowić wyzwanie w małych mieszkaniach.

Brak obsługi pasma 5 GHz Wi-Fi to kolejna drobna niedogodność, szczególnie w nowoczesnych domach z zaawansowanymi routerami. Choć pasmo 2,4 GHz działa stabilnie i jego zasięg jest często lepszy, to brak elastyczności w tym zakresie może komplikować proces konfiguracji.

Cena MOVA MOBIUS 60 plasuje go w segmencie premium, co może być barierą dla części potencjalnych kupujących. Jest to niewątpliwie znacząca inwestycja. Jednak biorąc pod uwagę zaawansowanie techniczne, jakość wykonania, bogatą funkcjonalność i wysoką skuteczność sprzątania, można uznać, że stosunek ceny do możliwości jest uzasadniony. Warto porównać cenę z najdroższymi modelami Roborock czy Ecovacs – MOVA MOBIUS 60 często plasuje się w podobnym przedziale cenowym, oferując porównywalne lub lepsze specyfikacje.

Podsumowując, MOVA MOBIUS 60 to sprzęt godny zdecydowanego polecenia dla osób szukających wydajnego, zaawansowanego technicznie i prawdziwie autonomicznego rozwiązania do utrzymania czystości w domu. Producent stworzył urządzenie, które rzeczywiście potrafi skutecznie odciążyć domowników w codziennych obowiązkach sprzątania.

Zalety:

Wyjątkowa moc ssania 30 000 Pa

Zaawansowany system (wysuwane szczotki i mopy)

Pojemna, autonomiczna stacja dokująca (3,2 l worek, 5,5 l woda)

Precyzyjna nawigacja DToF

Wysoka skuteczność sprzątania na wszystkich typach podłóg

Możliwość pokonywania progów do 80 mm

Bogata aplikacja z szerokim zakresem personalizacji

Solidne wykonanie i elegancki design

Wyjmowane, piorące mopy

Długi czas pracy na baterii (6400 mAh)

Wady: