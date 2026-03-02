Produkcja filmu „BioShock” powoli nabiera tempa — Netflix i Take-Two celują w start zdjęć w 2027 roku i powiązanie z nową grą

Platforma Netflix nie rezygnuje z ekranizacji kultowej serii BioShock. Po miesiącach ciszy pojawiły się nowe informacje sugerujące, że projekt wreszcie zaczyna nabierać realnych kształtów. Co więcej, film może być bezpośrednio powiązany z nadchodzącą odsłoną gry, a start produkcji planowany jest na 2027 rok.

Za realizację odpowiada m.in. producent Roy Lee, który w najnowszych wypowiedziach potwierdził, że projekt wciąż znajduje się w fazie rozwoju i nie został anulowany. Według przekazanych informacji zdjęcia mogłyby ruszyć właśnie w 2027 roku – o ile harmonogram prac oraz sytuacja produkcyjna pozwolą utrzymać obecne tempo przygotowań. To pierwszy tak konkretny sygnał od dłuższego czasu.

Film powstaje we współpracy z wydawcą marki, czyli Take-Two Interactive. Firma od lat podkreśla, że seria „BioShock” pozostaje dla niej ważną franczyzą, mimo że od premiery ostatniej pełnoprawnej odsłony minęło już wiele lat. Nad nową częścią pracuje studio Cloud Chamber, choć szczegóły projektu wciąż owiane są tajemnicą. Z dotychczasowych doniesień wynika jednak, że zarówno wydawca, jak i Netflix chcieliby zsynchronizować premierę filmu z debiutem nowej gry.

Taki ruch miałby ogromne znaczenie marketingowe i wizerunkowe. Wspólna kampania promocyjna mogłaby nadać marce zupełnie nową energię i przyciągnąć zarówno wieloletnich fanów, jak i nowych odbiorców, którzy dotąd nie mieli styczności z mrocznym światem serii. Coraz częściej obserwujemy bowiem strategię łączenia premier filmowych i growych w ramach jednego, szerokiego uniwersum.

Choć oficjalne szczegóły fabularne nie zostały jeszcze ujawnione, wcześniejsze informacje sugerowały, że film może bazować na wydarzeniach z pierwszej części gry z 2007 roku. To właśnie wtedy gracze po raz pierwszy trafili do podwodnego miasta Rapture – utopijnej wizji stworzonej przez Andrew Ryana, która z czasem przerodziła się w dystopijny koszmar. Atmosfera izolacji, filozoficzne podłoże konfliktu oraz charakterystyczna stylistyka art déco sprawiły, że „BioShock” do dziś uznawany jest za jedną z najważniejszych narracyjnie gier w historii branży.

Nie wiadomo jeszcze, czy film będzie wierną adaptacją wydarzeń z gry, czy raczej nową historią osadzoną w tym samym uniwersum. Pojawiają się jednak sugestie, że produkcja może mieć bardziej kameralny charakter niż pierwotnie zakładano. Zamiast widowiska nastawionego wyłącznie na efekty specjalne, twórcy mogą postawić na klimat, psychologiczne napięcie i wierne oddanie niepokojącej atmosfery Rapture. Taki kierunek mógłby lepiej oddać ducha oryginału i jednocześnie wyróżnić film na tle innych adaptacji gier wideo.

Warto przypomnieć, że plany ekranizacji „BioShocka” pojawiały się już wiele lat temu, lecz projekt przechodził przez różne fazy rozwoju i zmiany koncepcyjne. Dopiero teraz widać wyraźny sygnał, że produkcja zaczyna zmierzać w stronę realizacji. Jeśli zdjęcia faktycznie ruszą w 2027 roku, premiery można spodziewać się najwcześniej rok lub dwa lata później, w zależności od skali projektu i etapu postprodukcji.

Dla fanów serii to długo wyczekiwana wiadomość. Powrót do świata „BioShocka” – zarówno w formie filmowej, jak i growej – może stać się jednym z najważniejszych wydarzeń w branży rozrywki interaktywnej w nadchodzących latach. Synchronizacja obu premier mogłaby nadać marce drugie życie i ponownie uczynić ją jednym z filarów popkultury.

Na ten moment pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenia dotyczące obsady, reżysera oraz pierwszych materiałów promocyjnych. Jedno jest jednak pewne – projekt nie trafił do szuflady, a plany związane z „BioShockiem” są znacznie bardziej ambitne, niż mogło się wydawać jeszcze kilka miesięcy temu.