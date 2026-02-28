Samsung przyspiesza prace nad 6G. Przełomowe testy w paśmie 7 GHz

Choć w wielu krajach sieć 5G wciąż znajduje się w fazie rozbudowy, najwięksi gracze rynku telekomunikacyjnego już intensywnie pracują nad jej następcą. Najnowsze informacje pokazują, że Samsung wykonał istotny krok w kierunku rozwoju technologii 6G, potwierdzając skuteczność nowatorskich rozwiązań radiowych w paśmie 7 GHz. To jeden z kluczowych zakresów częstotliwości rozważanych dla przyszłych sieci nowej generacji.

Testy X-MIMO w praktyce

Za rozwój technologii odpowiada dział sieciowy firmy, czyli Samsung Electronics, który we współpracy z operatorem KT Corporation oraz firmą pomiarową Keysight Technologies przeprowadził testy technologii X-MIMO (eXtreme Multiple-Input Multiple-Output). To rozwinięcie znanej już z 5G koncepcji Massive MIMO, jednak w znacznie bardziej zaawansowanej i gęstszej formie.

Podczas testów wykorzystano prototypową stację bazową wyposażoną w aż 256 portów antenowych. W warunkach zbliżonych do rzeczywistej sieci – a więc nie tylko w laboratorium – udało się osiągnąć prędkości transmisji danych sięgające 3 Gb/s. Co istotne, system jednocześnie obsługiwał wiele strumieni danych kierowanych do jednego urządzenia, co potwierdza potencjał technologii w kontekście przyszłych zastosowań komercyjnych.

Dlaczego 7 GHz ma znaczenie?

Pasmo 7 GHz jest postrzegane jako kompromis między klasycznymi częstotliwościami wykorzystywanymi w 5G (np. 3,5 GHz) a falami milimetrowymi o bardzo wysokich częstotliwościach. Z jednej strony oferuje znacznie większą przepustowość niż obecne pasma średnie, z drugiej – zapewnia lepszy zasięg i penetrację sygnału niż typowe mmWave.

W praktyce oznacza to możliwość budowania wydajnych sieci o dużej przepustowości bez konieczności ekstremalnego zagęszczania infrastruktury. Jednocześnie wyższe częstotliwości wiążą się z większym tłumieniem sygnału, dlatego konieczne jest wykorzystanie zaawansowanych technologii antenowych. Właśnie tutaj kluczową rolę odgrywa X-MIMO, które dzięki ogromnej liczbie elementów antenowych pozwala precyzyjnie kształtować wiązki sygnału i kierować je bezpośrednio do użytkownika.

6G – więcej niż tylko szybszy internet

Sieć 6G nie ma być jedynie kolejnym wzrostem prędkości względem 5G. W założeniach nowa generacja komunikacji mobilnej ma zapewniać transmisję rzędu setek gigabitów na sekundę, opóźnienia liczone w mikrosekundach oraz zdolność obsługi ogromnej liczby urządzeń jednocześnie.

Tego typu parametry otwierają drogę do rozwoju technologii, które dziś pozostają w fazie eksperymentalnej. Mowa o holograficznych połączeniach w czasie rzeczywistym, pełnoskalowej rzeczywistości rozszerzonej i mieszanej, autonomicznych systemach transportowych czy zaawansowanych systemach przemysłowych działających w oparciu o komunikację maszynową.

Samsung podkreśla, że przyszłe sieci będą silnie zintegrowane ze sztuczną inteligencją. AI ma odpowiadać za dynamiczne zarządzanie ruchem, optymalizację energii oraz inteligentne przydzielanie zasobów radiowych. W praktyce oznacza to, że infrastruktura stanie się bardziej autonomiczna i efektywna, a użytkownicy będą korzystać z jeszcze stabilniejszych połączeń.

Długofalowa strategia i standaryzacja

Rozwój 6G to nie tylko kwestia technologii sprzętowej, ale również udział w globalnym procesie standaryzacyjnym. Samsung aktywnie uczestniczy w pracach organizacji 3GPP, która odpowiada za tworzenie standardów komunikacji mobilnej. To właśnie tam definiowane są kluczowe parametry przyszłych sieci, które później trafiają do komercyjnych wdrożeń.

Pierwsze komercyjne sieci 6G przewidywane są na około 2030 rok. Oznacza to, że obecne testy stanowią fundament pod rozwiązania, które trafią na rynek dopiero za kilka lat. Jednak tempo prac pokazuje, że wyścig technologiczny już trwa, a firmy chcą zapewnić sobie silną pozycję w nowej generacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wyzwania przed 6G

Mimo imponujących wyników testów, przed branżą wciąż stoi wiele wyzwań. Kluczowe znaczenie będą miały regulacje dotyczące przydziału nowych pasm częstotliwości, koszty budowy infrastruktury oraz kompatybilność z istniejącymi sieciami 5G. Konieczne będzie także zapewnienie odpowiedniej efektywności energetycznej – przy rosnącej liczbie anten i wyższych częstotliwościach zużycie energii może stać się istotnym problemem.

Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia bezpieczeństwa i ochrony danych. Wraz ze wzrostem liczby podłączonych urządzeń rośnie powierzchnia potencjalnych ataków, dlatego architektura 6G musi uwzględniać zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń już na etapie projektowania.

Kierunek przyszłości

Ostatnie testy w paśmie 7 GHz pokazują, że 6G przestaje być jedynie koncepcją teoretyczną, a staje się realnym projektem inżynieryjnym. Udana weryfikacja technologii X-MIMO w warunkach terenowych to dowód, że rozwiązania nowej generacji zaczynają dojrzewać.

Dla użytkowników oznacza to perspektywę jeszcze szybszych, stabilniejszych i bardziej inteligentnych sieci, które będą w stanie obsłużyć cyfrową gospodarkę kolejnej dekady. Choć do komercyjnego wdrożenia pozostało kilka lat, już dziś widać, że fundamenty pod 6G są budowane z dużym rozmachem.