Mercusys Halo H25BE – recenzja

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii bezprzewodowych i coraz większą liczbą urządzeń podłączonych do sieci, tradycyjne routery coraz częściej przestają wystarczać – zwłaszcza w dużych domach, biurach czy budynkach o wielu ścianach działowych. W takich warunkach idealnym rozwiązaniem okazują się systemy Wi-Fi mesh, które zapewniają szybkie i stabilne połączenie w każdym zakątku przestrzeni. Jednym z najnowszych przedstawicieli tego segmentu jest Halo H25BE, który należy do generacji Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) – a więc najnowszego standardu sieciowego, oferującego nie tylko bardzo dobrą przepustowość, ale też znacznie mniejsze opóźnienia, lepsze wykorzystanie pasma i bardziej wydajne zarządzanie wieloma urządzeniami jednocześnie.

Wersja Halo H25BE 3-pak jest skierowana do użytkowników, którzy oczekują maksymalnego zasięgu i stabilności. System trzech jednostek pozwala objąć siecią nawet duże, kilkupiętrowe domy lub przestrzenie biurowe, eliminując irytujące „martwe strefy” i zapewniając pełne pokrycie sygnałem. Jak Halo H25BE wypada w praktyce – od jakości wykonania, przez funkcje oprogramowania, aż po rzeczywistą wydajność i stabilność połączenia? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Zestaw Halo H25BE w wersji 3-pak zapakowano w minimalistyczne pudełko, charakterystyczne dla produktów Mercusys. W tym wypadku dominuje czerwień z bielą. Po otwarciu ukazuje się schludnie ułożony komplet trzech identycznych jednostek, każdy zapakowany oddzielnie w ochronną folię. W pudełku znajdziemy również:

3 jednostki Halo H25BE ,

, 3 zasilacze sieciowe,

1 kabel Ethernet RJ45,

instrukcję szybkiej instalacji.

W przypadku wersji 2-pak producent dodaje oczywiście dwie jednostki i dwa zasilacze.

Pod względem technicznym Halo H25BE prezentuje się solidnie. Każda jednostka pracuje w dwóch pasmach – 2,4 GHz oraz 5 GHz – obsługując najnowsze standardy IEEE 802.11b/g/n/ax/be (Wi-Fi 7). Maksymalna przepustowość wynosi 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Daje to łączną, teoretyczną prędkość sięgającą 3568 Mb/s.

Czułość odbiornika to –97 dBm (2,4 GHz) i –98,5 dBm (5 GHz), co przekłada się na dobrą stabilność połączenia nawet przy dużych odległościach od głównego punktu. Moc transmisji wynosi odpowiednio < 20 dBm w paśmie 2,4 GHz, < 23 dBm w pasmach 5G 1 i 2, oraz < 30 dBm w paśmie 5G 3 – wartości te są wystarczające, by efektywnie pokryć duże przestrzenie sygnałem bez strat jakości.

W kwestii bezpieczeństwa mamy komplet. System obsługuje WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, co gwarantuje najwyższy poziom ochrony danych użytkownika. Wspierany jest też standard 802.11k/v/r, odpowiadający za płynne przełączanie urządzeń między jednostkami (tzw. seamless roaming), co ma kluczowe znaczenie przy korzystaniu z Wi-Fi podczas przemieszczania się po domu.

Na tylnej ściance każdego urządzenia znajdują się trzy porty 1 Gb/s z automatycznym wykrywaniem WAN/LAN, co pozwala elastycznie skonfigurować sieć. Urządzenia mają kompaktowe wymiary 128 × 81,3 × 83,7 mm i ważą niewiele, dzięki czemu można je ustawić w dowolnym miejscu – na biurku, półce czy nawet parapecie.

Jakość wykonania oraz design

Halo H25BE wyróżnia się minimalistycznym, eleganckim designem, który doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza. Każdy moduł ma prostą prostopadłościenną bryłę, wykonaną z matowego, białego tworzywa o wysokiej jakości. Materiał jest przyjemny w dotyku, nie zbiera odcisków palców ani kurzu, co ma znaczenie przy dłuższym użytkowaniu.

Subtelna dioda LED umieszczona z przodu informuje o statusie połączenia – kolor zmienia się w zależności od aktualnego stanu sieci, ale światło jest delikatne, nie przeszkadza w nocy i nie razi wzroku (można ten element wyłączyć również z poziomu aplikacji). Na spodzie znajdują się gumowe nóżki zapobiegające przesuwaniu się urządzenia, a z tyłu – trzy porty Ethernet i przycisk Reset i wyjście do zasilacza.

Pod względem konstrukcyjnym Halo H25BE to przykład dobrze zaprojektowanego sprzętu. Producent zadbał o odpowiednią wentylację – otwory na tylnej i dolnej części obudowy zapewniają cyrkulację powietrza, dzięki czemu urządzenie pozostaje chłodne nawet przy dużym obciążeniu. Podczas długotrwałego użytkowania jednostki pracują cicho i stabilnie, nie nagrzewając się nadmiernie.

Oprogramowanie

Jednym z atutów Halo H25BE jest intuicyjne i funkcjonalne oprogramowanie. Użytkownik może skonfigurować system w dwóch trybach: routera lub punktu dostępowego (AP). Tryb routera będzie właściwy, gdy Halo H25BE ma zastąpić istniejący router dostarczony przez operatora, natomiast tryb AP sprawdzi się, gdy system ma jedynie rozszerzyć zasięg istniejącej sieci.

Proces konfiguracji jest bardzo prosty – wystarczy uruchomić aplikację TP-Link Halo, dostępną zarówno na Androida, jak i iOS. Aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces instalacji, automatycznie wykrywając jednostki i tworząc sieć mesh. W praktyce cały proces zajmuje mniej niż 10 minut.

Interfejs aplikacji jest przejrzysty i bogaty w funkcje. Możemy:

monitorować liczbę podłączonych urządzeń,

ustalać limity prędkości i priorytety połączeń (funkcja Quality of Service – WMM ),

), włączać sieci dla gości w obu pasmach,

w obu pasmach, aktywować kontrolę rodzicielską ,

, zarządzać siecią zdalnie z dowolnego miejsca (dzięki chmurze TP-Link),

dodawać współadministratorów (zarządzanie wieloosobowe).

Halo H25BE posiada również wbudowany SPI Firewall, obsługuje protokoły IPv4 oraz IPv6, a także różne typy połączeń WAN: Dynamiczne IP, Statyczne IP, PPPoE, L2TP i PPTP. Dzięki temu można go bez problemu dostosować do wymagań różnych dostawców internetu.

Dodatkowo system automatycznie pobiera aktualizacje oprogramowania, co zapewnia bieżące poprawki bezpieczeństwa i stabilności. W codziennym użytkowaniu oprogramowanie działa płynnie – nie odnotowałem żadnych problemów z zawieszaniem, restartami czy utratą połączenia.

Łączność

Halo H25BE to sprzęt, który w praktyce robi dokładnie to, czego oczekujemy od nowoczesnego systemu Wi-Fi mesh – zapewnia pełną stabilność, zasięg i wysoką przepustowość. W testach wydajnościowych przeprowadzonych w mieszkaniu system złożony z trzech jednostek pokrył całość równomiernym sygnałem. Nawet w miejscach najbardziej oddalonych od routera głównego prędkość pobierania spadała nieznacznie, co jest wynikiem świetnym.

Nowy standard Wi-Fi 7 przynosi realne korzyści – dzięki lepszemu zarządzaniu kanałami i technologii Multi-Link Operation (MLO) system może jednocześnie korzystać z kilku pasm, zapewniając szybsze i bardziej stabilne połączenie. W praktyce oznacza to mniejsze opóźnienia, zwłaszcza podczas streamingu wideo w 4K lub grania online.

Halo H25BE obsługuje również płynny roaming – przechodząc z jednego pomieszczenia do drugiego, urządzenia (np. smartfon czy laptop) automatycznie przełączają się na bliższą jednostkę bez żadnych przerw w połączeniu. Nie ma zacięć, spadków prędkości ani buforowania.

Na uwagę zasługuje też stabilność połączeń przewodowych. Wszystkie trzy porty gigabitowe zapewniają pełną prędkość łącza, co pozwala np. podłączyć komputer stacjonarny, konsolę i telewizor bez żadnych strat. Szkoda jedynie, że TP-Link nie zdecydował się na dodanie portów 2.5G Ethernet, co uczyniłoby ten model jeszcze bardziej przyszłościowym.

Podsumowanie

TP-Link Halo H25BE w wersji 3-pak to system mesh, który wyznacza nowy standard w swojej kategorii cenowej. Dzięki wsparciu Wi-Fi 7, ogromnej wydajności, solidnej konstrukcji i dopracowanemu oprogramowaniu, jest to rozwiązanie idealne zarówno do domu, jak i do małego biura.

Wady są nieliczne i raczej kosmetyczne – ograniczenie portów Ethernet do 1 Gb/s, brak również trzeciej częstotliwości czyli 6 GHz oraz brak dodatkowego kabla LAN w zestawie. Nie zmienia to jednak faktu, że Halo H25BE to jedno z najlepszych rozwiązań mesh Wi-Fi na rynku w swojej półce cenowej. Działa szybko, stabilnie i niezawodnie, a jego konfiguracja jest prosta.