TP-Link Tapo C260 – recenzja kamery wewnętrznej 

Bezpieczeństwo i kontrola nad domem to aspekty, które z roku na rok zyskują na znaczeniu. Jeszcze kilka lat temu kamery monitoringu kojarzyły się głównie z biurami, sklepami czy posesjami wyposażonymi w rozbudowane systemy ochrony. Dziś, dzięki rozwojowi technologii, dostępność tego typu urządzeń jest znacznie większa, a ich cena zdecydowanie bardziej przystępna. Producenci, tacy jak TP-Link, postawili na rozwój segmentu smart home, wprowadzając do oferty kamery, które nie wymagają skomplikowanej instalacji, a jednocześnie oferują funkcje znane z profesjonalnych systemów monitoringu.

Model TP-Link Tapo C260 to jedna z najnowszych propozycji tej marki, stworzona z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wysokiej jakości obrazu. Kamera wyróżnia się przede wszystkim rejestrowaniem obrazu w rozdzielczości 4K, obsługą sztucznej inteligencji do wykrywania ruchu, dźwięków i obiektów, a także integracją z popularnymi platformami smart home. Jak jednak sprawuje się w praktyce? Czy warta jest swojej ceny? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Opakowanie jak przystało na rozwiązanie TP-Linka jest mocno standardowe czyli zachowane w jasnej kolorystyce dokładniej mówiąc błękitnej, a całość wykonana jest z grubego kartonu. Jednak to co najważniejsze znajdziemy w środku, a zestaw jak na chińskiego producenta przystało zawiera wszystkie niezbędne elementy do korzystania w pełni z kamery. W środku znajdziemy kamerę Tapo C260, zasilacz sieciowy, kabel USB-C o długości aż 3 metrów. Dodatkowo mamy wspornik montażowy w kształcie litery L, dwie śruby i dwie kołki montażowe, naklejkę z szablonem ułatwiającą montaż oraz zestaw instrukcję szybkiej instalacji.

Już na tym etapie widać, że producent przemyślał proces konfiguracji urządzenia. Kabel o długości 3 metrów daje dużą swobodę wyboru miejsca instalacji, a elementy montażowe pozwalają szybko zamocować kamerę na suficie, ścianie lub po prostu postawić ją na półce czy biurku.

Pod względem technicznym urządzenie prezentuje się solidnie. Najważniejsze elementy specyfikacji:

Przetwornik obrazu: 1/2.7″ Progressive Scan CMOS ze wsparciem technologii Starlight.

1/2.7″ Progressive Scan CMOS ze wsparciem technologii Starlight. Obiektyw: ogniskowa 4,3 mm, jasna przysłona F1.6.

ogniskowa 4,3 mm, jasna przysłona F1.6. Pole widzenia: 109,6° (po przekątnej), 91,5° (w poziomie), 46,1° (w pionie).

109,6° (po przekątnej), 91,5° (w poziomie), 46,1° (w pionie). Rozdzielczość nagrywania: 4K 8MP (3840 × 2160 pikseli).

4K 8MP (3840 × 2160 pikseli). Liczba klatek: do 25 fps

do 25 fps Tryb nocny: diody IR LED 850 nm o zasięgu do 12 m, automatyczny filtr podczerwieni.

diody IR LED 850 nm o zasięgu do 12 m, automatyczny filtr podczerwieni. Audio: wbudowany mikrofon i głośnik, dwukierunkowa komunikacja audio, redukcja szumów, syrena alarmowa 90 dB.

wbudowany mikrofon i głośnik, dwukierunkowa komunikacja audio, redukcja szumów, syrena alarmowa 90 dB. Pamięć: slot na kartę microSD do 512 GB, opcja przechowywania w chmurze Tapo Care.

slot na kartę microSD do 512 GB, opcja przechowywania w chmurze Tapo Care. Funkcje SI: wykrywanie twarzy, ludzi, zwierząt, pojazdów, płaczu dziecka, szczekania, miauczenia, tłuczonego szkła, przekroczenia linii czy sabotażu kamery.

wykrywanie twarzy, ludzi, zwierząt, pojazdów, płaczu dziecka, szczekania, miauczenia, tłuczonego szkła, przekroczenia linii czy sabotażu kamery. Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, wsparcie RTSP i ONVIF, brak portu Ethernet.

Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, wsparcie RTSP i ONVIF, brak portu Ethernet. Bezpieczeństwo: szyfrowanie AES 128-bit, protokoły SSL/TLS, obsługa WPA3-Personal.

szyfrowanie AES 128-bit, protokoły SSL/TLS, obsługa WPA3-Personal. Wymiary i waga: 74,59 × 88,74 × 118,87 mm, 210,6 g.

Na papierze kamera wygląda imponująco – szczególnie rozdzielczość 4K i bogaty zestaw funkcji sztucznej inteligencji, które wykraczają daleko poza standardowe wykrywanie ruchu.

Jakość wykonania oraz design

TP-Link Tapo C260 to urządzenie, które od razu sprawia wrażenie solidnego i nowoczesnego. Obudowa została wykonana z tworzywa o matowej powierzchni, odpornej na odciski palców i drobne zarysowania. Kamera utrzymana jest w biało-czarnej kolorystyce, charakterystycznej dla całej linii Tapo, co sprawia, że dobrze komponuje się zarówno w nowoczesnych wnętrzach, jak i bardziej klasycznych aranżacjach.

Konstrukcja jest kompaktowa – kamera nie dominuje przestrzeni, ale jest na tyle widoczna, że pełni funkcję odstraszającą w przypadku potencjalnych intruzów. Zaokrąglone kształty i minimalistyczny design nadają jej elegancji, dzięki czemu nie wygląda jak typowe, toporne urządzenie monitorujące.

Ważnym elementem jest wspornik montażowy, który pozwala łatwo przytwierdzić kamerę do ściany lub sufitu. Sama kamera jest lekka, więc nie wymaga skomplikowanego montażu ani wzmacniania powierzchni. Długi przewód zasilający (3 m) eliminuje problem związany z dostępem do gniazdka, co jest częstą bolączką konkurencyjnych modeli.

W porównaniu do poprzednich generacji kamerek w przypadku swojego najnowszego rozwiązania TP-Link postawił na zupełnie nowy design, który wygląda zupełnie inaczej niż do tej pory nas chiński producent przyzwyczaił. Gorzej/lepiej? To moim zdaniem w tym przypadku przede wszystkim kwestia gustu, ale na pewno ciekawiej i mniej sztampowo.

Oprogramowanie

Kamera współpracuje z aplikacją Tapo, dostępną na Androida i iOS. To właśnie w niej kryje się największy potencjał urządzenia, ponieważ pozwala ona na pełne zarządzanie kamerą i jej funkcjami.

Proces konfiguracji jest bardzo prosty – wystarczy zeskanować kod QR, połączyć się z siecią Wi-Fi i nadać kamerze nazwę. Już po kilku minutach urządzenie jest gotowe do pracy.

Aplikacja umożliwia:

podgląd obrazu na żywo w rozdzielczości 4K,

odtwarzanie nagrań zapisanych na karcie microSD lub w chmurze,

ustawianie stref aktywności,

obsługę funkcji sztucznej inteligencji (np. rozpoznawanie twarzy, wykrywanie płaczu dziecka czy szczekania psa),

sterowanie głośnością syreny alarmowej i komunikacją audio.

Opcji związanych z personalizacją jest naprawdę sporo i każdy będzie mógł kamerę przystosować w całości pod siebie. Tym bardziej że wszelkie komunikaty Producent zadbał także o bezpieczeństwo danych – nagrania są szyfrowane, a transmisja odbywa się w protokole SSL/TLS. Obsługa WPA3 sprawia, że urządzenie spełnia najnowsze standardy bezpieczeństwa sieciowego.

Jakość nagrań

To właśnie jakość obrazu jest kluczowym elementem każdej kamery monitorującej – i tutaj Tapo C260 naprawdę błyszczy. Rozdzielczość 4K zapewnia świetną szczegółowość, pozwalając dostrzec drobne detale.

W dzień obraz jest jasny, naturalny i bogaty w kolory. Dzięki jasnej przysłonie F1.6 kamera świetnie radzi sobie w pomieszczeniach o umiarkowanym oświetleniu. Z kolei technologia Starlight sprawia, że nawet w warunkach ograniczonego światła obraz pozostaje czytelny i szczegółowy, bez konieczności przechodzenia od razu w tryb nocny. Tryb nocny z diodami IR LED o zasięgu do 12 m działa bardzo dobrze – obiekty i osoby są wyraźnie widoczne, a obraz nie traci kontrastu. Automatyczne przełączanie między trybem dziennym a nocnym jest płynne i szybkie.

Na plus należy zaliczyć także obecność funkcji WDR i 3DNR, które poprawiają kontrast i redukują szumy w nagraniach – szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych, np. przy silnym świetle wpadającym przez okno. Dwukierunkowa komunikacja audio działa bez opóźnień – głos z głośnika jest donośny, a mikrofon dobrze wyłapuje dźwięki z otoczenia. Funkcja wykrywania dźwięków, takich jak płacz dziecka czy szczekanie psa, sprawdza się w praktyce i stanowi dodatkowy atut.

Łączność

TP-Link Tapo C260 obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, co pozwala na elastyczne dopasowanie do domowej sieci Wi-Fi. W praktyce oznacza to stabilne połączenie i brak problemów z opóźnieniami w przesyle obrazu, o ile sygnał routera jest odpowiednio mocny.

Brak portu Ethernet może być uznany za wadę przez osoby preferujące przewodowe rozwiązania, jednak dla większości użytkowników łączność bezprzewodowa w zupełności wystarczy. Kamera wspiera protokoły RTSP i ONVIF, co umożliwia integrację z rejestratorami NVR czy oprogramowaniem monitoringu – to ważna zaleta dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Trzeba jednak pamiętać by cieszyć się w pełni płynnym podglądem na żywo w 4K trzeba korzystać z szybkiego internetu.

Podsumowanie

TP-Link Tapo C260 to kamera, która łączy w sobie wszystkie cechy nowoczesnego urządzenia monitorującego: wysoką rozdzielczość obrazu, szeroki wachlarz funkcji opartych na sztucznej inteligencji, wygodną obsługę i atrakcyjny design. Do niewielkich wad można zaliczyć brak portu Ethernet oraz spadek jakości przy maksymalnym zoomie cyfrowym. Jednak są to kwestie drugorzędne wobec ogromu zalet, jakie oferuje kamera. Podsumowując – TP-Link Tapo C260 to świetny wybór dla osób szukających niezawodnej, funkcjonalnej i zaawansowanej kamery do monitorowania wnętrz. Doskonale sprawdzi się zarówno jako element domowego systemu bezpieczeństwa.