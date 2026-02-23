Xiaomi potwierdza globalną premierę serii Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra – premiera 28 lutego 2026 w Barcelonie

Globalna premiera nowej serii flagowców od Xiaomi została oficjalnie potwierdzona. Producent ogłosił, że modele Xiaomi 17 oraz Xiaomi 17 Ultra zadebiutują na rynkach międzynarodowych już 28 lutego 2026 roku podczas wydarzenia w Barcelonie. Konferencja odbędzie się tuż przed rozpoczęciem targów Mobile World Congress, co jasno pokazuje, że chiński gigant chce mocno zaznaczyć swoją obecność na początku nowego sezonu technologicznego.

Oficjalna data i strategiczny moment

Wydarzenie zaplanowano na dzień poprzedzający start MWC, co nie jest przypadkiem. Barcelona od lat stanowi światowe centrum mobilnych premier, a producenci wykorzystują ten okres do prezentowania swoich najważniejszych urządzeń.

Globalny event ma być transmitowany online, dzięki czemu prezentację będą mogli śledzić użytkownicy z całego świata. Producent zapowiada pokaz skoncentrowany na możliwościach fotograficznych i innowacjach w zakresie mobilnego obrazowania, co wyraźnie sugeruje, że to właśnie aparat stanie się kluczowym elementem komunikacji marketingowej.

Dwa modele na start

Na rynkach międzynarodowych pojawią się dwa warianty – podstawowy Xiaomi 17 oraz topowy Xiaomi 17 Ultra. Choć w Chinach rodzina obejmowała więcej modeli, globalnie producent najwyraźniej chce skupić się na najbardziej atrakcyjnych konfiguracjach.

Xiaomi 17 ma być kompaktowym flagowcem z wyświetlaczem o przekątnej około 6,3 cala, wykonanym w technologii LTPO AMOLED z adaptacyjną częstotliwością odświeżania. Smartfon ma oferować wysoką jasność maksymalną oraz bardzo wąskie ramki, co wpisuje się w aktualne trendy projektowe. Sercem urządzenia będzie najnowszy topowy układ Qualcomma.

Z kolei Xiaomi 17 Ultra to propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników. Model ma otrzymać większy, niemal 6,9-calowy ekran LTPO AMOLED o jeszcze wyższej jasności i rozdzielczości. Producent stawia tu na maksymalną jakość wykonania – obudowa ma łączyć szkło i metal, a konstrukcja spełniać normy odporności IP68 lub wyższe.

Fotografia w centrum uwagi

Hasło przewodnie wydarzenia wskazuje jednoznacznie: fotografia mobilna będzie najważniejszym elementem tej premiery. Wariant Ultra ma otrzymać rozbudowany system aparatów z dużymi sensorami, w tym peryskopowy teleobiektyw o wysokiej rozdzielczości i zaawansowanym zoomie optycznym. Oczekuje się również dalszej współpracy z marką Leica w zakresie strojenia kolorystyki i charakterystyki obrazu.

Podstawowy model także ma oferować zestaw trzech aparatów 50 Mpx, z naciskiem na poprawę jakości zdjęć nocnych i wideo. Xiaomi od kilku generacji inwestuje w rozwój algorytmów przetwarzania obrazu, a nowa seria ma wykorzystywać jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Wydajność i bateria

Nowa generacja flagowców ma przynieść znaczący skok w zakresie wydajności. Topowy chipset Qualcomm w połączeniu z szybkim pamięciami RAM LPDDR5X i pamięcią masową UFS najnowszej generacji ma zapewnić bezproblemową pracę nawet przy najbardziej wymagających zadaniach.

Istotnym elementem ma być również pojemna bateria. W zależności od modelu mówi się o akumulatorach przekraczających 6000 mAh, co w segmencie premium wciąż pozostaje rzadkością. Do tego dochodzi szybkie ładowanie przewodowe o bardzo wysokiej mocy oraz szybkie ładowanie bezprzewodowe.

HyperOS i funkcje AI

Seria 17 ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu HyperOS, bazującej na aktualnej odsłonie Androida. Producent rozwija własny ekosystem oraz funkcje oparte na sztucznej inteligencji, obejmujące m.in. inteligentne podsumowania treści, ulepszone rozpoznawanie mowy, generatywną edycję zdjęć czy zaawansowane funkcje zarządzania energią.

Można spodziewać się również dalszej integracji z urządzeniami AIoT – zegarkami, opaskami, słuchawkami czy inteligentnym domem.

Ceny i pozycjonowanie

Choć oficjalne ceny poznamy dopiero podczas wydarzenia, przecieki sugerują, że seria będzie pozycjonowana bezpośrednio w segmencie ultra-premium. Oznacza to konkurencję z najdroższymi smartfonami Samsunga i Apple. Xiaomi konsekwentnie podnosi aspiracje swojej linii flagowej, odchodząc od wizerunku producenta oferującego wyłącznie „najlepszy stosunek ceny do jakości” na rzecz pełnoprawnego rywala dla największych graczy.

Mocne otwarcie sezonu 2026

Premiera 28 lutego zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń mobilnych początku 2026 roku. Xiaomi wyraźnie chce rozpocząć nowy sezon z przytupem i wykorzystać globalną uwagę skupioną wokół MWC. Jeśli zapowiedzi dotyczące fotografii, baterii i wydajności się potwierdzą, seria 17 może stać się jedną z najmocniejszych propozycji w segmencie flagowym w pierwszej połowie roku.

Więcej szczegółów – w tym pełną specyfikację, ceny w Polsce oraz datę rozpoczęcia sprzedaży – poznamy już podczas barcelońskiego wydarzenia.