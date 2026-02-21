Baseus Bass BH1 Lite – test słuchawek

Rynek bezprzewodowych słuchawek nausznych w segmencie budżetowym i średnim jest dziś niezwykle konkurencyjny. Producenci prześcigają się w oferowaniu coraz dłuższego czasu pracy na baterii, lepszej jakości dźwięku i dodatkowych funkcji, które jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane wyłącznie dla droższych modeli. Baseus Bass BH1 Lite idealnie wpisują się w ten trend. To słuchawki stworzone z myślą o użytkownikach, którzy chcą korzystać z nich przez wiele godzin dziennie – w pracy, w domu, w podróży czy podczas nauki – bez ciągłego myślenia o ładowarce. Jak ten zestaw cech sprawdza się w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Baseus od lat przykłada sporą wagę do pierwszego wrażenia i nie inaczej jest w przypadku BH1 Lite. Słuchawki trafiają do użytkownika w estetycznym, firmowym opakowaniu, które dobrze zabezpiecza sprzęt podczas transportu. W środku panuje porządek – każdy element ma swoje miejsce, a całość sprawia wrażenie przemyślanej i dopracowanej. Opakowanie zachowane jest w charakterystycznym żółto-białej kolorystyce, ale w środku znajdziemy podstawowy zestaw czyli prócz samych słuchawek mamy również kabel USB-C do ładowania oraz przewód AUX umożliwiający połączenie przewodowe. Choć zestaw jest minimalistyczny, trudno uznać to za wadę – otrzymujemy dokładnie to, czego potrzeba do pełnego korzystania z możliwości słuchawek. Dodałbym jakieś proste etui do transportu urządzenia.

Specyfikacja techniczna prezentuje się bardzo solidnie:

40-milimetrowe przetworniki dynamiczne,

czas pracy do 75 godzin przy 50% głośności,

szybkie ładowanie (10 minut = do 8 godzin odtwarzania),

Bluetooth 6.0 z obsługą połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie,

AI ENC do poprawy jakości rozmów,

Jakość wykonania oraz design

Baseus Bass BH1 Lite są słuchawkami lekkimi, ale nie sprawiają wrażenia delikatnych. Cała konstrukcja wykonana jest z tworzywa sztucznego, jednak jest to plastik dobrej jakości, odporny na drobne zarysowania i codzienne użytkowanie. Nic tu nie trzeszczy, a poszczególne elementy są dobrze spasowane. Słuchawki występują w dwóch wersjach kolorystycznych – białej oraz czarnej. Sam miałem okazję testować tę drugą.

Czarna wersja kolorystyczna wygląda nowocześnie i dość elegancko, dzięki czemu słuchawki nie kojarzą się wyłącznie ze sprzętem „sportowym” czy młodzieżowym. Miękkie nauszniki pokryte przyjemnym w dotyku ekoskórą dobrze dopasowują się do uszu.

Przy wadze 210 gramów BH1 Lite należą do jednych z lżejszych słuchawek nausznych w swojej klasie. W praktyce oznacza to, że można z nich korzystać przez wiele godzin bez uczucia dyskomfortu. Składana konstrukcja i obrotowe muszle (120°) sprawiają, że słuchawki łatwo spakować do torby lub plecaka, co docenią osoby często podróżujące. Pałąk jest bardzo elastyczny i w środkowej części jest pokryty również eko skórą, co poprawia wygodę korzystania ze słuchawek, szczególnie przy dłuższym stosowaniu. Całość wygląda naprawdę dobrze, zakładając, że mamy do czynienia ze słuchawkami z niższej półki cenowej za około 100 zł.

Na prawej słuchawce mamy komplet wyjść i przycisków. Idąc od górnej części znajdziemy przyciski regulacji głośności plus pauzowania w środku, następnie wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, wyjście USB typu C oraz przełącznik on/off. Całość uzupełnia mikrofon i dioda informująca o stanie słuchawek.

Bateria

Jednym z najmocniejszych argumentów przemawiających za wyborem Baseus Bass BH1 Lite jest bez wątpienia czas pracy na baterii. Producent deklaruje nawet do 75 godzin odtwarzania przy 50% głośności i – co istotne – nie są to wartości wyłącznie marketingowe. W praktycznym użytkowaniu, przy codziennym słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów oraz prowadzeniu rozmów, słuchawki potrafią działać przez wiele dni bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Bardzo dobrze wypada również funkcja szybkiego ładowania. Zaledwie 10-15 minut podłączenia do ładowarki wystarcza nawet na 8 godzin odtwarzania, co w sytuacjach awaryjnych potrafi uratować dzień. Pełne naładowanie akumulatora zajmuje około 2 godzin, co przy tak dużej pojemności baterii jest wynikiem jak najbardziej akceptowalnym.

W codziennym użytkowaniu BH1 Lite dają poczucie dużej niezależności – można zabrać je w kilkudniowy wyjazd, intensywnie korzystać z nich w pracy lub na uczelni i nie martwić się o poziom naładowania. To właśnie bateria sprawia, że Baseus Bass BH1 Lite wyróżniają się na tle wielu konkurencyjnych modeli w podobnej półce cenowej.

Jakość muzyki

Brzmienie Baseus Bass BH1 Lite zostało wyraźnie zestrojone pod gusta masowego odbiorcy. Dominującym elementem jest tutaj bas – głęboki, wyraźny i mocno zaakcentowany. Technologia SuperBass faktycznie robi różnicę, szczególnie przy niższych i średnich poziomach głośności.

Średnie pasma są czytelne, wokale są wyraźne i nie giną w basie, choć osoby przyzwyczajone do bardziej neutralnego brzmienia mogą odczuć lekkie ocieplenie dźwięku. Góra pasma została zestrojona dość bezpiecznie.

Ogólnie rzecz biorąc słuchawki w tej półce cenowej grają naprawdę nieźle. Oczywiście audifile nie będą ukontentowani, ale la przeciętnego użytkownika będą grały naprawdę przyjemnie. Druga sprawa to nie uświadczymy ANC, jedynie pasywne tłumienie otoczenia, ale tutaj nie działa specjalnie dobrze, trzeba to też wziąć pod uwagę przy zakupie tych słuchawek dla siebie.

Oprogramowanie

Dedykowana aplikacja Baseus to jeden z elementów, który zwiększa funkcjonalność BH1 Lite. Użytkownik ma możliwość wyboru trybów dźwięku, ręcznej regulacji korektora, a także zarządzania podstawowymi ustawieniami słuchawek. Opcji jest całkiem sporo, aplikacja jednak jest prosta w codziennym użytkowaniu, jest również w języku polskim. Warto wspomnieć, że aplikacja jest dostępna zarówno na Androidzie jak i Apple App Store zupełnie za darmo. Aplikacja działa stabilnie i jest czytelna, co sprawia, że nawet mniej zaawansowani użytkownicy bez problemu odnajdą się w jej interfejsie.

Łączność

Bluetooth 6.0 zapewnia stabilne i szybkie połączenie. Opóźnienia są minimalne, dzięki czemu słuchawki dobrze sprawdzają się nie tylko przy słuchaniu muzyki, ale również podczas oglądania filmów czy grania. Dużym atutem jest możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami. Przełączanie się między laptopem a smartfonem odbywa się płynnie i bez irytujących przerw. Dodatkowo obecność złącza AUX sprawia, że BH1 Lite mogą działać nawet wtedy, gdy bateria jest rozładowana.

Podsumowanie

Baseus Bass BH1 Lite to słuchawki stworzone z myślą o wygodzie i długim użytkowaniu. Dobry czas pracy na baterii, szybkie ładowanie, lekka konstrukcja i mocny bas czynią z nich bardzo atrakcyjną propozycję w swojej klasie cenowej. Nie są to słuchawki dla audiofilów, ale jako uniwersalny model do codziennego użytku – do pracy, nauki, rozrywki i podróży – sprawdzają się znakomicie. Jeśli szukasz słuchawek, które po prostu działają, długo trzymają na jednym ładowaniu i oferują przyjemne, dynamiczne brzmienie, Baseus Bass BH1 Lite są zdecydowanie warte uwagi.