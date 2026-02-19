Ubisoft tnie projekty i anuluje sześć gier. Co dokładnie zostało skasowane?

Francuski gigant branży gier wideo, Ubisoft, znalazł się w samym centrum kolejnych doniesień o poważnych zmianach w swoim portfolio. Według najnowszych informacji firma zdecydowała się anulować aż sześć projektów, które znajdowały się na różnych etapach produkcji. To kolejny sygnał, że wydawca przechodzi przez intensywny okres restrukturyzacji, próbując ustabilizować sytuację finansową i skupić się wyłącznie na najbardziej perspektywicznych markach.

Decyzja o skasowaniu projektów nie zapadła nagle. Od miesięcy mówiło się o wewnętrznych przetasowaniach, zmianach w strukturze zespołów deweloperskich oraz rewizji strategii wydawniczej. Teraz jednak widać wyraźnie, że Ubisoft przechodzi od słów do czynów. Anulowane produkcje obejmują zarówno zupełnie nowe marki, jak i projekty powiązane z rozpoznawalnymi seriami.

Największe emocje wzbudza bez wątpienia los remake’u kultowej gry Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Tytuł zapowiedziano kilka lat temu i od samego początku towarzyszyły mu kontrowersje – od krytykowanej oprawy wizualnej, przez opóźnienia, aż po przeniesienie prac między studiami. Dla wielu graczy był to symbol powrotu do klasyki z początku XXI wieku, która ukształtowała gatunek przygodowych gier akcji. Anulowanie projektu może więc oznaczać, że Ubisoft definitywnie rezygnuje z prób odświeżenia tej konkretnej odsłony w dotychczasowej formie. To bolesna decyzja, szczególnie dla fanów czekających na nowoczesną reinterpretację jednej z najważniejszych produkcji w historii firmy.

Na liście anulowanych gier znalazły się także projekty o roboczych nazwach, które nigdy nie zostały oficjalnie w pełni zaprezentowane. Wśród nich wymienia się m.in. eksperymentalne tytuły sieciowe oraz strzelanki PvE rozwijane z myślą o modelu „games as a service”. W ostatnich latach Ubisoft mocno inwestował w tego typu projekty, próbując stworzyć długowieczne produkcje generujące stałe przychody. Wygląda jednak na to, że nie wszystkie z nich spełniły wewnętrzne oczekiwania jakościowe lub biznesowe.

Cięcia dotknęły również markę Assassin’s Creed w jej mobilnym wydaniu. Zrezygnowano z dalszego rozwijania Assassin’s Creed Rebellion, które przez lata funkcjonowało jako strategiczna odsłona serii na smartfonach. Produkcja ta miała wierne grono odbiorców, ale najwyraźniej nie wpisuje się już w nową strategię firmy. Skasowany został także projekt o nazwie Assassin’s Creed Singularity, który miał trafić zarówno na urządzenia mobilne, jak i komputery osobiste. Decyzja ta pokazuje, że Ubisoft może ograniczać inwestycje w mniejsze, poboczne odsłony swoich flagowych marek, koncentrując się na dużych premierach AAA.

Co istotne, anulowanie sześciu projektów nie oznacza całkowitego wycofania się z ambitnych planów. Według dostępnych informacji w produkcji nadal pozostają największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcia firmy. Jednym z nich jest Beyond Good & Evil 2 – gra, która przez lata stała się wręcz symbolem deweloperskiego „czyśćca”. Mimo licznych problemów i zmian koncepcji, projekt wciąż oficjalnie nie został skreślony. To sygnał, że Ubisoft nie zamierza porzucać wszystkich ryzykownych inwestycji, lecz raczej selektywnie ogranicza te, które nie rokują najlepiej.

Dlaczego firma zdecydowała się na tak radykalne kroki? W tle znajdują się kwestie finansowe oraz presja ze strony akcjonariuszy. Ostatnie lata nie były dla Ubisoftu łatwe – kilka dużych premier nie spełniło oczekiwań sprzedażowych, a koszty produkcji stale rosły. W branży gier wideo coraz trudniej jest utrzymać stabilność, gdy budżety projektów sięgają setek milionów dolarów, a rynek jest nasycony wysokobudżetowymi tytułami. Anulowanie części projektów może więc być próbą ograniczenia strat i przesunięcia zasobów na produkcje o większym potencjale komercyjnym.

Nie bez znaczenia jest także zmiana podejścia do struktury organizacyjnej. Ubisoft w ostatnim czasie reorganizował swoje studia, tworząc bardziej wyspecjalizowane zespoły skupione na konkretnych gatunkach i markach. Taki model ma ułatwić kontrolę kosztów oraz poprawić jakość finalnych produktów. Jednak każda restrukturyzacja wiąże się z trudnymi decyzjami – w tym z zamykaniem projektów, które jeszcze niedawno były częścią ambitnych planów wydawniczych.

Reakcje graczy są mieszane. Część społeczności rozumie konieczność cięć i wskazuje, że lepiej anulować grę na wczesnym etapie, niż wypuścić niedopracowany produkt. Inni podkreślają jednak, że ciągłe zapowiedzi i późniejsze kasowanie projektów podkopują zaufanie do marki. Szczególnie bolesne jest to w przypadku remake’u Prince of Persia, który dla wielu był sentymentalnym powrotem do złotej ery przygodowych gier akcji.

Najbliższe miesiące pokażą, czy strategia ograniczenia portfolio przyniesie oczekiwane efekty. Ubisoft stoi dziś przed wyzwaniem odbudowy wizerunku oraz udowodnienia, że potrafi dostarczać wysokiej jakości produkcje bez wieloletnich opóźnień i zmian koncepcji. Anulowanie sześciu gier to wyraźny sygnał, że firma nie boi się radykalnych decyzji. Pytanie tylko, czy będą one początkiem stabilizacji, czy też kolejnym etapem trudnego okresu w historii jednego z największych wydawców w branży gier wideo.