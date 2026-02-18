Samsung przygotowuje nową wersję Galaxy Z Fold – szeroki składany smartfon zmieniający reguły gry

Samsung szykuje kolejną dużą zmianę w świecie składanych smartfonów. Tym razem nie chodzi jednak o cieńszą obudowę czy mocniejszy procesor, lecz o coś znacznie bardziej fundamentalnego – zupełnie nowe proporcje urządzenia z serii Galaxy Z Fold. Najnowsze doniesienia wskazują, że firma pracuje nad wariantem określanym jako „Wide”, który ma oferować zdecydowanie szerszą konstrukcję niż dotychczasowe modele.

Informacje o nowym projekcie pojawiły się w kodzie testowych wersji oprogramowania One UI. W zasobach systemowych odnaleziono animacje oraz oznaczenia sugerujące istnienie nowego typu składanego urządzenia. Co istotne, nie wygląda to na standardową ewolucję obecnego modelu, lecz na zupełnie inną koncepcję konstrukcyjną. Z grafik wynika, że smartfon ma być wyraźnie szerszy zarówno w trybie złożonym, jak i po rozłożeniu.

Dotychczasowe generacje, takie jak Samsung Galaxy Z Fold 5 czy Samsung Galaxy Z Fold 6, charakteryzowały się dość wąskim ekranem zewnętrznym. Choć miało to swoje zalety ergonomiczne, wielu użytkowników zwracało uwagę, że korzystanie z klawiatury czy przeglądanie stron internetowych w trybie zamkniętym bywa mniej komfortowe niż w klasycznych smartfonach. Po rozłożeniu urządzenie oferowało dużą przestrzeń roboczą, jednak proporcje wciąż pozostawały bardziej wydłużone niż typowo „tabletowe”.

Nowy „Wide Fold” może to zmienić. Szersza konstrukcja oznaczałaby bardziej naturalne proporcje ekranu zewnętrznego – bliższe tradycyjnym smartfonom. To z kolei mogłoby znacząco poprawić komfort codziennego użytkowania bez konieczności każdorazowego rozkładania urządzenia. W trybie otwartym użytkownik otrzymałby natomiast ekran o bardziej kwadratowych proporcjach, potencjalnie lepiej dopasowany do pracy wielookienkowej, edycji dokumentów czy oglądania wideo.

Z przecieków wynika, że zmiana formatu nie będzie wyłącznie kosmetyczna. Oprogramowanie ma zostać dostosowane do nowej konstrukcji, co sugeruje głębszą integrację sprzętu z systemem. Możliwe, że Samsung wprowadzi specjalne tryby pracy interfejsu zoptymalizowane pod kątem szerszego panelu, oferując inne układy podziału ekranu czy zmodyfikowane rozmieszczenie elementów systemowych.

Warto pamiętać, że rynek składanych smartfonów staje się coraz bardziej konkurencyjny. Samsung od lat jest liderem w tym segmencie, ale inni producenci eksperymentują z różnymi proporcjami i mechanizmami składania. Wprowadzenie szerokiego wariantu Folda może być próbą rozszerzenia portfolio i dotarcia do użytkowników, którym dotychczasowy format nie do końca odpowiadał.

Nowy model nie musi zastępować klasycznej linii Fold – możliwe, że będzie funkcjonował równolegle jako alternatywa. Taka strategia pozwoliłaby producentowi sprawdzić, jak rynek zareaguje na bardziej „tabletowe” podejście do konstrukcji bez rezygnacji z dotychczasowej koncepcji.

Na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia nazwy handlowej ani dokładnej daty premiery. Branżowe spekulacje sugerują jednak, że urządzenie może zostać zaprezentowane podczas jednego z letnich wydarzeń Unpacked, gdzie tradycyjnie debiutują nowe składane smartfony Samsunga.

Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, „Wide Galaxy Z Fold” może być jedną z najciekawszych zmian w historii tej serii. Zamiast kolejnej iteracyjnej aktualizacji otrzymalibyśmy realną redefinicję formatu, który od kilku lat pozostawał stosunkowo spójny. Szersza konstrukcja to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim ergonomii i funkcjonalności.

Samsung najwyraźniej nie zamierza spoczywać na laurach. Po latach dopracowywania zawiasów, redukcji grubości i poprawy wytrzymałości ekranów przyszedł czas na eksperyment z samymi proporcjami. Jeśli projekt wejdzie do masowej produkcji, może wyznaczyć nowy kierunek rozwoju całej kategorii składanych smartfonów – a konkurencja będzie musiała szybko odpowiedzieć na ten ruch.