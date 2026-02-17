Death Stranding 2 – premiera wersji PC i nowe tryby

Death Stranding 2: On the Beach oficjalnie zmierza na komputery osobiste, a jego premiera ma być czymś więcej niż tylko standardowym portem. Jak wynika z najnowszych informacji, wersja PC nie tylko zaoferuje techniczne usprawnienia, ale również zadebiutuje wraz z zupełnie nowymi trybami i funkcjami, które trafią równocześnie także na PlayStation 5. To oznacza, że gracze konsolowi również mogą liczyć na świeżą zawartość, a debiut na nowej platformie stanie się okazją do rozszerzenia produkcji.

Produkcja studia Kojima Productions, kierowanego przez Hideo Kojima, od początku była jednym z najbardziej intrygujących projektów obecnej generacji. Kontynuacja historii Sama Portera Bridges rozwija koncepcję „łączenia świata”, oferując jeszcze bardziej rozbudowaną narrację, nowe lokacje i świeże mechaniki rozgrywki. Teraz twórcy potwierdzili, że edycja PC nie będzie jedynie technicznym przeniesieniem gry, lecz przyniesie dodatkowe elementy zabawy, które mają zostać szczegółowo zaprezentowane w nadchodzących tygodniach.

Największą ciekawość budzą właśnie zapowiedziane „nowe tryby i funkcje”. Na ten moment szczegóły pozostają tajemnicą, jednak zapowiedź sugeruje, że mogą one wpłynąć zarówno na strukturę rozgrywki, jak i na wyzwania czekające na graczy po ukończeniu głównego wątku fabularnego. Niewykluczone, że zobaczymy dodatkowe warianty trudności, nowe wyzwania logistyczne, a może nawet rozszerzone opcje eksploracyjne czy nowe elementy sieciowego systemu współdzielenia świata, który był jednym z filarów pierwszej części.

Wersja PC ma również wykorzystać pełnię możliwości współczesnego sprzętu. Gracze mogą liczyć na odblokowaną liczbę klatek na sekundę, szerokie wsparcie dla ultrapanoramicznych monitorów oraz zaawansowane technologie skalowania obrazu i generowania dodatkowych klatek. Oznacza to, że na odpowiednio mocnych konfiguracjach tytuł może działać w jeszcze wyższej płynności niż na konsoli, oferując przy tym większą elastyczność w dostosowywaniu ustawień graficznych.

Co istotne, nowe tryby i funkcje nie będą ekskluzywne wyłącznie dla komputerów osobistych. Twórcy zapowiedzieli, że pojawią się one także na PlayStation 5, co wskazuje na równoległy rozwój obu wersji i chęć utrzymania jednej, spójnej społeczności graczy. To ruch, który może pozytywnie wpłynąć na długowieczność produkcji, zachęcając zarówno nowych odbiorców, jak i weteranów do ponownego zanurzenia się w postapokaliptycznym świecie.

Debiut PC-owej edycji wpisuje się w coraz wyraźniejszą strategię udostępniania dużych tytułów konsolowych szerszej publiczności. Pierwsza część serii po czasie trafiła na komputery i spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, szczególnie dzięki solidnej optymalizacji. W przypadku kontynuacji ambicje są jeszcze większe – nie tylko pod względem technicznym, ale i zawartościowym.

Dla fanów twórczości Kojimy to kolejny dowód na to, że projekt nie jest zamkniętym rozdziałem, lecz żywym organizmem, który będzie rozwijany także po premierze. Jeśli zapowiadane nowości okażą się znaczące, premiera wersji PC może stać się impulsem do ponownego zainteresowania tytułem również wśród graczy, którzy ukończyli go już na konsoli.