Xiaomi 18 w przeciekach: design jak iPhone 16 Pro i pierwsze szczegóły specyfikacji

Do sieci trafiły właśnie pierwsze rendery przedstawiające rzekomy wygląd nadchodzącego Xiaomi 18. I choć do premiery nowego flagowca chińskiego producenta pozostało jeszcze sporo czasu, grafiki już teraz wywołały spore poruszenie. Powód? Smartfon ma do złudzenia przypominać iPhone 16 Pro.

Design niemal jak u Apple?

Z udostępnionych renderów wynika, że Xiaomi postawi w tym roku na stylistykę wyjątkowo mocno inspirowaną flagowcem Apple. Na tylnej obudowie widzimy wyraźnie wyodrębnioną, kwadratową wyspę aparatów w lewym górnym rogu. Obiektywy rozmieszczono w układzie trójkątnym, a całość do złudzenia przypomina konstrukcję znaną z najnowszych modeli z Cupertino.

Nie chodzi jedynie o sam moduł aparatów. Również bryła urządzenia – płaskie krawędzie, delikatnie zaokrąglone rogi oraz ogólne proporcje – przywodzą na myśl estetykę Apple. Gdyby nie logo producenta, wiele osób mogłoby pomylić ten model z iPhone’em. To pokazuje, że Xiaomi może w tym roku postawić na bardziej zachowawczy, elegancki i „premium” wygląd, zamiast eksperymentować z formą.

Co ciekawe, na renderach widać również oznaczenia Leica przy module aparatu, co sugeruje kontynuację współpracy fotograficznej. Xiaomi od kilku generacji mocno akcentuje możliwości fotograficzne swoich flagowców i wszystko wskazuje na to, że w przypadku serii 18 nie będzie inaczej.

Mniejszy, kompaktowy flagowiec?

Według dostępnych informacji Xiaomi 18 ma otrzymać ekran o przekątnej około 6,4 cala. To oznaczałoby powrót do nieco bardziej kompaktowych rozmiarów, co może spodobać się użytkownikom zmęczonym coraz większymi smartfonami. Oczywiście mowa o panelu OLED z wysoką częstotliwością odświeżania, prawdopodobnie adaptacyjną, jak przystało na urządzenie z najwyższej półki.

Front urządzenia ma być symetryczny, z bardzo cienkimi ramkami dookoła wyświetlacza. Aparat do selfie najpewniej zostanie umieszczony w centralnym otworze w ekranie, bez większych zmian względem poprzednika.

Nowa generacja wydajności

Sercem urządzenia ma być najnowszy topowy układ Qualcomma, czyli Snapdragon z kolejnej generacji serii 8. Oczekuje się wyraźnego wzrostu wydajności zarówno w zakresie CPU, jak i GPU, a także poprawy efektywności energetycznej. To oznacza, że Xiaomi 18 powinien bez problemu radzić sobie z najbardziej wymagającymi grami i aplikacjami, a jednocześnie oferować stabilną kulturę pracy.

W połączeniu z dużą ilością pamięci RAM oraz szybkim standardem pamięci wewnętrznej możemy spodziewać się jednego z najmocniejszych smartfonów na rynku w momencie premiery.

Aparaty nadal w centrum uwagi

Najwięcej emocji budzi jednak zaplecze fotograficzne. Potrójny aparat ma obejmować główny sensor o wysokiej rozdzielczości, ultraszeroki kąt oraz teleobiektyw – możliwe, że w wersji peryskopowej. Xiaomi od kilku lat konsekwentnie rozwija swoje możliwości zoomu i fotografii nocnej, dlatego można zakładać, że seria 18 będzie kolejnym krokiem naprzód.

Jeśli przecieki się potwierdzą, Xiaomi ponownie spróbuje konkurować z najlepszymi fotosmartfonami na rynku, w tym bezpośrednio z Apple.

Strategia czy kontrowersja?

Największym tematem dyskusji pozostaje jednak design. Inspiracje Apple w świecie Androida nie są niczym nowym, ale w tym przypadku podobieństwo wydaje się wyjątkowo wyraźne. Pytanie brzmi, czy to świadoma strategia mająca przyciągnąć użytkowników ceniących estetykę iPhone’a, czy też ruch, który wywoła falę krytyki za brak oryginalności.

Warto podkreślić, że na ten moment mamy do czynienia wyłącznie z nieoficjalnymi renderami. Ostateczny wygląd urządzenia może jeszcze ulec zmianie przed premierą. Mimo to już teraz widać, że Xiaomi 18 zapowiada się na jeden z najgłośniejszych smartfonów nadchodzącego sezonu.

Źródło: gsmarena.com