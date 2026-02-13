Xiaomi YU7 GT ujawniony. Elektryczny SUV o mocy niemal 1000 KM pokazuje ambicje marki

Xiaomi konsekwentnie udowadnia, że jego wejście na rynek motoryzacyjny nie jest jedynie pobocznym eksperymentem, lecz długofalową strategią. Po udanym debiucie pierwszych modeli elektrycznych firma ujawnia kolejne szczegóły dotyczące Xiaomi YU7 GT – ekstremalnej, sportowej wersji dużego elektrycznego SUV-a, która pod względem osiągów może zawstydzić wielu uznanych producentów samochodów klasy premium.

Zgodnie z ujawnionymi dokumentami homologacyjnymi, Xiaomi YU7 GT oferuje łączną moc 738 kW, co odpowiada około 990 koniom mechanicznym. To wynik, który stawia ten model w ścisłej czołówce najmocniejszych seryjnych SUV-ów elektrycznych na świecie. W porównaniu do standardowej wersji YU7 Max, różnica jest kolosalna i jasno pokazuje, że wariant GT został zaprojektowany z myślą o maksymalnych osiągach, a nie jedynie codziennej użyteczności.

Za generowanie tak imponującej mocy odpowiada układ dwóch silników elektrycznych. Jednostka przednia rozwija moc 288 kW, natomiast silnik umieszczony na tylnej osi aż 450 kW. Taki zestaw zapewnia stały napęd na cztery koła oraz bardzo agresywną charakterystykę przyspieszenia, co w praktyce przekłada się na osiągi znane dotąd głównie z samochodów sportowych i supersamochodów.

Choć Xiaomi nie podało jeszcze oficjalnych danych dotyczących sprintu do 100 km/h, wszystko wskazuje na to, że YU7 GT może przyspieszać do „setki” w około 2 sekund. Byłby to wynik absolutnie wyjątkowy jak na samochód o nadwoziu SUV-a, który łączy duże gabaryty z bardzo wysoką masą własną. Równie imponująco prezentuje się prędkość maksymalna, która według dokumentów homologacyjnych sięga aż 300 km/h.

Sportowy charakter modelu GT widać również w jego stylistyce. Xiaomi YU7 GT otrzymał bardziej agresywny pakiet aerodynamiczny, obejmujący przeprojektowane zderzaki, poszerzone nadkola oraz wyraźnie zaznaczony dyfuzor z tyłu. Całość uzupełniają 21-calowe felgi z szerokimi oponami o zróżnicowanym rozmiarze przodu i tyłu, co sugeruje nacisk na stabilność przy dużych prędkościach i lepszą trakcję podczas dynamicznej jazdy. Charakterystycznym akcentem są także czerwone zaciski hamulcowe, zapowiadające wydajny układ hamulcowy dostosowany do ekstremalnych osiągów.

Pod względem wymiarów YU7 GT pozostaje pełnowymiarowym SUV-em. Samochód mierzy ponad 5 metrów długości i oferuje rozstaw osi wynoszący 3000 mm, co przekłada się na przestronne wnętrze i komfort podróżowania dla pięciu pasażerów. Mimo sportowych ambicji nie jest to więc pojazd pozbawiony praktyczności.

Energia dla tak potężnego układu napędowego pochodzi z wysokowydajnego akumulatora litowo-jonowego typu NMC, dostarczanego przez jednego z największych producentów baterii na świecie. Xiaomi nie ujawniło jeszcze dokładnej pojemności ani zasięgu w cyklu homologacyjnym, jednak można się spodziewać, że firma postawiła na kompromis pomiędzy maksymalną wydajnością a akceptowalnym zasięgiem w codziennym użytkowaniu.

Jeśli chodzi o pozycjonowanie rynkowe, Xiaomi YU7 GT ma być wyraźnie droższy od standardowych wersji modelu YU7. Szacuje się, że jego cena w Chinach może oscylować w granicach 450–500 tysięcy juanów, co i tak czyni go wyjątkowo konkurencyjnym na tle europejskich i amerykańskich SUV-ów elektrycznych o zbliżonej mocy.

Debiut YU7 GT to kolejny sygnał, że chińscy producenci nie tylko doganiają zachodnią konkurencję, ale coraz częściej zaczynają wyznaczać nowe standardy w segmencie samochodów elektrycznych. Xiaomi pokazuje, że potrafi połączyć zaawansowaną technologię, ekstremalne osiągi i atrakcyjną cenę, co może w najbliższych latach mocno przetasować układ sił na globalnym rynku EV.