Disney+ usuwa Dolby Vision i HDR10+ w Europie. Jakość obrazu w dół, pytania w górę

Subskrybenci Disney+ w Europie zaczęli w ostatnich dniach zauważać niepokojącą zmianę: z platformy zniknęły formaty Dolby Vision oraz HDR10+, które do tej pory odpowiadały za najwyższą jakość obrazu. Decyzja została wprowadzona po cichu, bez wcześniejszych zapowiedzi i bez jednoznacznego komunikatu wyjaśniającego powody. Dla wielu widzów, szczególnie tych korzystających z nowoczesnych telewizorów OLED i QLED, oznacza to realne pogorszenie jakości obrazu.

Co dokładnie się zmieniło?

Do niedawna Disney+ oferował sporą część swojego katalogu w Dolby Vision, czyli najbardziej zaawansowanym obecnie formacie HDR, wykorzystującym dynamiczne metadane. Dzięki nim jasność, kontrast i kolory były dostosowywane scena po scenie, a nawet klatka po klatce, co pozwalało maksymalnie wykorzystać możliwości współczesnych ekranów. Alternatywą był HDR10+, działający na podobnej zasadzie.

Obecnie w wielu europejskich krajach oba te formaty zostały usunięte, a treści premium są dostępne jedynie w standardowym HDR10. Choć nadal mówimy o obrazie w 4K, to HDR10 korzysta wyłącznie ze statycznych metadanych, co w praktyce oznacza mniej precyzyjne odwzorowanie jasnych i ciemnych scen. Różnica jest szczególnie widoczna w filmach o dużej dynamice obrazu.

Brak komunikacji i frustracja użytkowników

Jednym z najbardziej problematycznych aspektów całej sytuacji jest brak jasnej komunikacji ze strony Disney+. Platforma nie poinformowała użytkowników o planowanych zmianach, a informacja o usunięciu Dolby Vision nie pojawiła się wprost ani w aplikacji, ani w oficjalnych materiałach marketingowych. Dla wielu subskrybentów była to niemiła niespodzianka, szczególnie że Dolby Vision było jednym z kluczowych argumentów przemawiających za wyborem droższego pakietu.

W praktyce oznacza to, że użytkownicy płacą za usługę Premium, która oferuje mniej niż jeszcze kilka tygodni temu. Wzbudza to uzasadnione pytania o zasadność ceny i transparentność polityki platformy.

Techniczne problemy czy coś więcej?

Oficjalne stanowisko Disney+ sprowadza się do stwierdzenia o „wyzwaniach technicznych” związanych z dostępnością Dolby Vision w Europie. Jednocześnie firma zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemu. Taki komunikat nie rozwiewa jednak wątpliwości, zwłaszcza że zmiany objęły wiele krajów jednocześnie i dotyczą konkretnych technologii.

W branży coraz częściej pojawiają się głosy, że prawdziwą przyczyną może być spór patentowy dotyczący technologii HDR. Tego typu konflikty nie są rzadkością w świecie streamingu i często prowadzą do tymczasowego wycofywania funkcji, aby uniknąć ryzyka prawnego. Choć Disney nie potwierdził oficjalnie takiego scenariusza, skala i nagłość zmian sugerują, że problem nie ogranicza się wyłącznie do kwestii technicznych.

Co tracą widzowie?

Dla przeciętnego użytkownika różnica między HDR10 a Dolby Vision może początkowo wydawać się subtelna, ale na lepszych ekranach jest wyraźna. Mniej precyzyjne zarządzanie jasnością oznacza uboższe detale w cieniach i prześwietleniach, a kolory nie prezentują się tak naturalnie i efektownie jak wcześniej. Najbardziej odczują to osoby, które zainwestowały w drogi sprzęt właśnie po to, by korzystać z treści najwyższej jakości.

Konkurencja nie śpi

Sytuacja stawia Disney+ w niekorzystnym świetle na tle konkurencji. Inne duże platformy streamingowe wciąż oferują Dolby Vision i nie zapowiadają podobnych ograniczeń. Dla części użytkowników może to być impuls do ponownego przemyślenia wyboru serwisu, zwłaszcza jeśli jakość obrazu jest dla nich jednym z kluczowych kryteriów.

Czy Dolby Vision wróci?

Na ten moment nie ma żadnych konkretnych deklaracji dotyczących przywrócenia Dolby Vision i HDR10+ w Europie. Wszystko wskazuje na to, że sprawa może ciągnąć się miesiącami, a jej finał zależy od rozstrzygnięć prawnych lub negocjacji licencyjnych. Do tego czasu europejscy widzowie muszą pogodzić się z faktem, że Disney+ oferuje dziś mniej niż wczoraj, przynajmniej pod względem jakości obrazu.