Logitech Ergo M575 – recenzja

Logitech Ergo M575S to jedna z najpopularniejszych myszy typu trackball, czyli urządzeń, w których kursor na ekranie sterowany jest nie poprzez przesuwanie myszy po podkładce, lecz za pomocą kulki obsługiwanej kciukiem. To urządzenie zaprojektowane z myślą o wysokim komforcie pracy, ergonomii i minimalizacji obciążenia dłoni, nadgarstków oraz przedramienia. Trackballe od lat kojarzą się z alternatywą dla standardowych myszy, ale dopiero takie modele jak M575S sprawiają, że technologia ta staje się przystępna dla szerokiego grona użytkowników. Logitech stawia tutaj na wygodę, stabilność i prostotę obsługi, tworząc konstrukcję, która ma poprawić komfort codziennej pracy, jednocześnie nie komplikując interakcji z komputerem. Jak się sprawuje w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Jakość wykonania oraz design

M575S jest dobrze przemyślany i od razu widać, że Logitech stawia na połączenie ergonomicznego profilu z prostą, stonowaną estetyką. Obudowa jest wykonana z przyjemnego w dotyku tworzywa. Korpus myszy jest mocno wyprofilowany, a krzywizny prowadzą dłoń do naturalnego, wygodnego ułożenia. Dominująca część obudowy przeznaczona jest dla odpoczynku dłoni, natomiast kulka trackballa umieszczona jest tak, by kciuk mógł ją obsługiwać bez nadmiernego wyginania palców. Całość waży nieco ponad 140 gramów — to masa, która sprawia, że urządzenie stoi stabilnie na biurku, ale jednocześnie nie jest ociężałe.

Przyciski są miękkie i pracują wyraźnie ciszej niż w klasycznych myszkach biurowych. Wersja M575S ma dodatkowo wyciszone kliknięcia, co doceni każdy, kto pracuje w otwartej przestrzeni biurowej lub w domowym zaciszu, gdzie hałas może przeszkadzać innym domownikom. Rolka przewijania działa płynnie i jest dość precyzyjna, choć nie oferuje takich funkcji jak tryb szybkiego przewijania znany z droższych modeli Logitecha.

Całe wzornictwo jest raczej minimalistyczne, nie ma tu fajerwerków, podświetlenia ani metalowych akcentów — to sprzęt projektowany po to, by być wygodnym, dyskretnym narzędziem pracy.

Ergonomia

Ergonomia to zdecydowanie najmocniejszy argument przemawiający za wyborem Logitech Ergo M575S. Zastosowanie trackballa oznacza, że kursor sterowany jest ruchem kciuka, podczas gdy cała dłoń pozostaje w naturalnej, rozluźnionej pozycji na korpusie myszy. W praktyce oznacza to, że nadgarstek i przedramię nie wykonują żadnych gwałtownych, powtarzalnych ruchów, dzięki czemu redukuje się napięcia mięśniowe i ryzyko przeciążeń.

Dla osób, które zmagają się z bólem nadgarstków, zespołem cieśni nadgarstka lub zwyczajnie odczuwają zmęczenie dłoni po wielu godzinach przed komputerem — M575S może być dużą ulgą. Myszka została zaprojektowana tak, by podtrzymywać naturalną pozycję dłoni, co jest zauważalne już po kilku godzinach użytkowania.

Warto jednak pamiętać, że sterowanie kulką wymaga odrobiny praktyki — osoby przyzwyczajone do tradycyjnych myszy mogą potrzebować jednego lub dwóch dni, by w pełni wyczuć ruch kursora. Gdy już jednak przyzwyczaisz się do tego sposobu interakcji, okazuje się on nie tylko wygodny, ale także bardzo precyzyjny.

Jedynym ograniczeniem ergonomii jest fakt, że konstrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób praworęcznych, a użytkownicy o bardzo dużych dłoniach czasem wskazują, że profil mógłby być nieco większy.

Bateria

Logitech Ergo M575S jest zasilany pojedynczą baterią AA, która — według deklaracji producenta — wystarcza nawet do 18 miesięcy pracy. To imponujący wynik i jeden z najlepszych wśród tego typu urządzeń. W praktyce dopiero dłuższe testy będą w stanie odpowiedzieć czy 18 miesięcy to realny czas, zapewne w dużej mierze wynikać to będzie z intensywności korzystania z trackballa.

Brak wbudowanego akumulatora ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony nie trzeba pamiętać o ładowaniu, a bateria AA jest powszechnie dostępna i można ją wymienić w kilka sekund. Z drugiej — część użytkowników preferuje jednak ładowanie przewodowe lub przez USB-C, żeby unikać używania baterii jednorazowych lub nawet akumulatorowych.

Oprogramowanie

Do personalizacji myszy służy aplikacja Logi Options+, która umożliwia dostosowanie ustawień kursora, DPI oraz konfigurację przycisków bocznych i środkowych. Zakres czułości trackballa też można modyfikować, co pozwala dopasować prędkość ruchu kursora do preferowanego stylu pracy — użytkownicy mogą wybrać zarówno bardziej dynamiczny, jak i precyzyjny, powolny sposób sterowania.

Przyciski można przypisać do wielu funkcji, takich jak przełączanie aplikacji, wstecz/przód, obsługa multimediów czy gesty systemowe. Opcje nie są tak zaawansowane jak w przypadku najbardziej rozbudowanych modeli Logitecha, ale do codziennego użytku wystarczą w zupełności.

Jedynym mankamentem jest to, że ustawienia nie zapisują się w pamięci myszy — oznacza to, że jeśli chcesz korzystać z niej na kilku komputerach, na każdym z nich musisz mieć zainstalowany program Logi Options+. Dla części użytkowników może być to drobną niedogodnością.

Łączność

M575S oferuje dwa sposoby połączenia: przez Bluetooth oraz przez odbiornik USB. Takie rozwiązanie zapewnia dużą elastyczność — można szybko przełączać się między komputerem stacjonarnym a laptopem, albo korzystać z Bluetooth w urządzeniach mobilnych i jednocześnie mieć możliwość użycia odbiornika w komputerze biurowym.

Zasięg łączności sięga około 10 metrów, co w praktyce oznacza stabilną i przewidywalną pracę. W codziennej pracy mysz działa stabilnie, a sam trackball jest wystarczająco precyzyjny, by wygodnie obsługiwać dokumenty, strony internetowe, a nawet bardziej wymagające zadania.

Podsumowanie

Logitech Ergo M575S to bardzo udana mysz typu trackball, która potrafi diametralnie odmienić komfort pracy przy komputerze. Jej największymi zaletami są ergonomia, długi czas pracy na baterii, dobre wykonanie i wygodna, elastyczna łączność bezprzewodowa. To sprzęt, który szczególnie docenią osoby pracujące długo przy biurku, mające problemy z nadgarstkami lub po prostu chcące odciążyć rękę i zwiększyć komfort pracy.

Oczywiście nie jest to mysz dla każdego — sterowanie trackballem wymaga krótkiego okresu adaptacji, a brak wbudowanego akumulatora nie każdemu przypadnie do gustu. Mimo to w swojej kategorii M575S jest jednym z najlepszych wyborów, łącząc wygodę, oszczędność energii i funkcjonalność w rozsądnej, uczciwej cenie. Jeżeli szukasz ergonomicznej alternatywy dla klasycznej myszy i zależy Ci na komforcie, to Logitech Ergo M575S jest zdecydowanie godna polecenia.