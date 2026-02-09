Samsung Galaxy A57 5G coraz bliżej premiery. Certyfikacja Bluetooth potwierdza gotowość urządzenia

Samsung konsekwentnie rozwija swoją popularną serię Galaxy A, która od lat stanowi jeden z filarów oferty koreańskiego producenta w segmencie średniej półki. Najnowsze doniesienia wskazują, że Samsung Galaxy A57 5G znajduje się już na zaawansowanym etapie przygotowań do debiutu. Smartfon został właśnie zauważony w bazie certyfikacyjnej Bluetooth SIG, co jednoznacznie sugeruje, że premiera urządzenia zbliża się wielkimi krokami.

Certyfikacja Bluetooth SIG to formalny, ale niezwykle istotny etap w procesie wprowadzania nowego smartfona na rynek. Pojawienie się Galaxy A57 5G w tej bazie oznacza, że urządzenie spełnia wymagania techniczne dotyczące łączności bezprzewodowej i jest gotowe do masowej produkcji oraz dystrybucji. Co ważne, w dokumentach certyfikacyjnych widnieje kilka numerów modelu, w tym warianty przeznaczone na różne rynki, co sugeruje globalną premierę i szeroką dostępność telefonu.

Choć sama certyfikacja nie ujawnia szczegółowej specyfikacji technicznej, wcześniejsze przecieki i informacje z innych źródeł pozwalają zarysować, czego można spodziewać się po Galaxy A57 5G. Smartfon ma być naturalnym następcą Galaxy A56 5G i zaoferować wyraźne usprawnienia w kluczowych elementach, takich jak wydajność, design czy oprogramowanie.

Sercem urządzenia ma być nowy procesor z rodziny Exynos, który zapewni wyższe osiągi i lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do poprzednika. Całość ma pracować pod kontrolą najnowszej wersji systemu Android z aktualną odsłoną nakładki One UI, co oznacza dostęp do nowych funkcji, poprawionego interfejsu i długoterminowego wsparcia aktualizacjami.

Pod względem wizualnym Galaxy A57 5G ma kontynuować stylistykę znaną z nowszych modeli Samsunga. Mówi się o smuklejszej obudowie, mniejszej wadze oraz węższych ramkach wokół ekranu. Wyświetlacz typu AMOLED o przekątnej przekraczającej 6,5 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Na tyle urządzenia ma znaleźć się zestaw trzech aparatów fotograficznych. Główny sensor o wysokiej rozdzielczości ma odpowiadać za większość zdjęć, oferując dobrą jakość zarówno w dzień, jak i po zmroku. Uzupełnieniem ma być obiektyw ultraszerokokątny do fotografii krajobrazowej oraz aparat makro do zdjęć z bliskiej odległości. Przednia kamera ma z kolei zapewnić solidną jakość selfie oraz rozmów wideo. Nie zabraknie również mocnej baterii, która według doniesień zachowa pojemność około 5000 mAh.

Galaxy A57 5G będzie oczywiście wspierał nowoczesne standardy łączności, w tym sieć 5G, szybkie Wi-Fi oraz Bluetooth, którego obecność została właśnie oficjalnie potwierdzona certyfikacją. To kolejny sygnał, że Samsung finalizuje prace nad urządzeniem i przygotowuje je do rynkowego debiutu.

Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, wszystko wskazuje na to, że oficjalna prezentacja Galaxy A57 5G nastąpi w najbliższych tygodniach. Model ten ma szansę stać się jednym z najważniejszych średniopółkowych smartfonów Samsunga w nadchodzącym roku, oferując solidne połączenie wydajności i długiego wsparcia systemowego.