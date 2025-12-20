Tetris w chmurach: jak drony zamieniły niebo Dubaju w największą grę w historii

Wyobraź sobie Tetrisa — tę prostą, ale uzależniającą grę logiczną, która towarzyszy nam od dziesiątek lat — nie na ekranie telefonu czy komputera, ale dosłownie na niebie. To właśnie stało się w Dubaju podczas spektakularnego finału światowych mistrzostw Tetrisa. Zamiast tradycyjnego telewizyjnego monitora, rolę planszy przejęła charakterystyczna konstrukcja w kształcie ogromnej ramy — Dubai Frame, monumentalna rama architektoniczna o wysokości aż 150 metrów.

Ale jak przenieść piksele z gry wideo do przestrzeni powietrznej? Odpowiedź to tłum dronów, unoszących się w idealnej synchronizacji i oświetlonych tak, żeby tworzyć kształty. W sumie wykorzystano ich około 2 800.

Gra jakiej jeszcze nie było

Ten event przeszedł do historii jako pierwsza w pełni grywalna, otwarta wersja Tetrisa rozgrywana w przestrzeni powietrznej. Drony nie były tylko efektowną iluminacją — stanowiły dynamiczną, reagującą na ruchy graczy siatkę, która w czasie rzeczywistym odzwierciedlała ich decyzje i postępy w grze. Gracze z całego świata mogli brać udział na odległość, wykorzystując swoje smartfony do sterowania akcją.

Technologia stojąca za projektem to połączenie zaawansowanych systemów sterowania dronami, algorytmów synchronizacji i transmisji danych oraz precyzyjnego planowania trajektorii lotu. Każdy dron pełnił rolę jednego “piksela” w ogromnej, świetlistej matrycy, a ich ruchy i zmiana kolorów tworzyły iluzję poruszających się bloków. Tak jak w klasycznym Tetrisie, elementy opadały, obracały się i układały w linie, które znikały, gdy zostały poprawnie wypełnione.

Zawodnicy, emocje i rekordy

Finał odbył się w ramach globalnego turnieju, w którym kwalifikacje przeprowadzono w ponad 60 krajach. Do Dubaju dotarli najlepsi gracze z każdego regionu, by zmierzyć się w bezpośrednich starciach. Ostatecznym zwycięzcą został gracz z Turcji, który osiągnął imponujący wynik w pięciominutowej rozgrywce, znacznie przewyższając osiągnięcie swojego rywala z Peru.