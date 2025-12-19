Etui, które zmienia sposób robienia zdjęć iPhone’em. Selfix Case daje iPhone’owi 17 Pro… drugi ekran

Akcesoria do smartfonów coraz rzadziej potrafią czymkolwiek zaskoczyć. Większość etui pełni dziś wyłącznie funkcję ochronną lub estetyczną. Na tym tle Selfix Case wyróżnia się pomysłem, który realnie rozszerza możliwości iPhone’a 17 Pro i 17 Pro Max. To nie jest zwykła obudowa — to etui z dodatkowym ekranem, które w praktyce zmienia sposób korzystania z aparatu i multimediów.

Drugi ekran z tyłu iPhone’a – po co?

Najbardziej charakterystycznym elementem Selfix Case jest okrągły wyświetlacz umieszczony na tylnej części etui. To pełnoprawny ekran AMOLED o przekątnej 1,6 cala i wysokiej rozdzielczości, który działa jako podgląd obrazu z aparatu. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie wygodnego robienia selfie oraz nagrywania wideo z użyciem głównego aparatu iPhone’a, bez konieczności zgadywania kadru.

Do tej pory użytkownicy iPhone’ów byli skazani na przednią kamerę, która – choć coraz lepsza – wciąż ustępuje jakością głównym matrycom. Selfix Case rozwiązuje ten problem w prosty sposób: odwracasz telefon, patrzysz na tylny ekran i widzisz dokładnie to, co rejestruje aparat.

Nie tylko ekran – etui z dodatkowymi funkcjami

Selfix Case nie ogranicza się wyłącznie do roli wizjera. To etui, które wprowadza kilka funkcji dotąd praktycznie nieobecnych w ekosystemie Apple.

Na uwagę zasługuje obsługa kart microSD, dzięki której można rozszerzyć pamięć telefonu nawet o bardzo duże pojemności. Co istotne, zapisane na karcie zdjęcia i filmy mogą być widoczne bezpośrednio w systemowych aplikacjach iPhone’a, bez potrzeby ręcznego kopiowania danych.

Kolejnym elementem jest port USB-C z obsługą szybkiego ładowania, który pozwala zasilać urządzenie bez zdejmowania etui. Producent przewidział także fizyczny przycisk, służący do aktywowania lub dezaktywowania tylnego ekranu, co pozwala oszczędzać energię wtedy, gdy dodatkowy wyświetlacz nie jest potrzebny.

Design i dopasowanie do iPhone’a 17 Pro

Etui zostało zaprojektowane wyłącznie z myślą o iPhonie 17 Pro i Pro Max, dzięki czemu idealnie przylega do obudowy i nie ogranicza dostępu do przycisków ani aparatów.

Dostępne warianty kolorystyczne są utrzymane w minimalistycznej estetyce, dzięki czemu etui nie wygląda jak gadżet technologiczny, a raczej jak integralna część telefonu. Mimo obecności dodatkowego ekranu całość sprawia wrażenie przemyślanej i spójnej konstrukcji.

Czy Apple mogło zrobić to samo?

Selfix Case pokazuje coś, czego Apple oficjalnie wciąż nie oferuje — praktycznego tylnego ekranu, który realnie poprawia komfort korzystania z aparatu. Choć podobne rozwiązania pojawiały się już w niektórych smartfonach z Androidem, w świecie iPhone’a to wciąż nowość.

To właśnie dlatego etui może zainteresować nie tylko entuzjastów mobilnej fotografii, ale też użytkowników, którzy oczekują od akcesoriów czegoś więcej niż ochrony przed upadkiem.

Podsumowanie

Selfix Case to przykład akcesorium, które dodaje iPhone’owi nowych funkcji bez ingerowania w jego konstrukcję. Drugi ekran, możliwość robienia selfie głównym aparatem, rozszerzenie pamięci i dodatkowe opcje zasilania sprawiają, że to etui wykracza daleko poza standardowe ramki.

Jeśli iPhone 17 Pro ma być nie tylko smartfonem, ale także narzędziem do tworzenia treści na wysokim poziomie, Selfix Case może okazać się jednym z najciekawszych dodatków tej generacji.