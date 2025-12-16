Samsung Galaxy Watch 8 Classic – recenzja

Samsung Galaxy Watch 8 Classic to kolejna odsłona flagowej serii smartwatchy koreańskiego giganta. Ten model stanowi ewolucję poprzednich generacji, wprowadzając ulepszenia w obszarze monitorowania zdrowia, wydajności oraz funkcjonalności codziennego użytkowania. Jak się sprawuje w praktyce? Czy obrotowy pierścień to ponownie świetne rozwiązanie? Zapraszam do lektury pełnej recenzji najnowszego zegarka od koreańskiego producenta.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W pudełku Samsung Galaxy Watch 8 Classic znajdziemy minimalistyczny zestaw akcesoriów, typowy dla współczesnych urządzeń co odzwierciedla ogólną tendencję producentów do ograniczania ilości dołączanych elementów w trosce o środowisko. Oprócz samego zegarka, producent dołącza kabel wraz ładowarką oraz standardowy zestaw papierologii. Nie mamy tutaj niczego dodatkowo – absolutna podstawa.

Serce urządzenia stanowi najnowszy procesor Samsung Exynos W1000. Procesor jest wspierany przez 2 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich generacji. Zegarek wyposażono w spory zestaw czujników medycznych i sportowych, włączając w to akcelerometr do śledzenia ruchów, barometr umożliwiający monitorowanie zmian ciśnienia atmosferycznego i wysokości, czujnik EKG i ECG do monitorowania pracy serca, cyfrowy kompas wspierający nawigację, pulsoksymetr do pomiaru saturacji krwi, ciągły pulsometr nowej generacji, żyroskop do wykrywania orientacji oraz czujnik BIA (analiza impedancji bioelektrycznej) do szczegółowej analizy składu ciała. Tak właściwie mamy komplet najważniejszych modułów do pomiarów naszej aktywności.

Jakość wykonania oraz design

Samsung Galaxy Watch 8 Classic prezentuje się niezwykle elegancko dzięki kopercie wykonanej ze stali nierdzewnej w srebrnym kolorze, który nadaje zegarowi charakter. Jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie charakterystycznym dla flagowych produktów Samsunga. Nie ma mowy by jakikolwiek element skrzypiał czy miał „luzy”. Warto również dodać, że zegarek nie należy do najmniejszych, więc dla drobniejszej kobiecej ręki może być za duży. Pomijając sam rozmiar koperty (46 mm) jest on zauważalnie masywniejszy od podstawowych modeli Galaxy Watch 8, choć nieco mniejszy od Galaxy Watch Ultra. W przypadku paska mamy ciekawe połączenie – z jednej strony na pierwszy rzut oka pasek wygląda jak skórzany, ale w praktyce jest on z tworzywa sztucznego, wygląda elegancko, a zapewne w dłuższym użytkowaniu będzie zauważalnie wytrzymalsze od skórzanego paska. W przypadku mocowania miało być prościej i wygodniej, choć moim zdaniem dla tych którzy zmieniają pasek po raz pierwszy muszą się chwilę potrudzić.

Ekran

Samsung Galaxy Watch 8 Classic wyposażony jest w 1,34-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 438 x 438 pikseli, co przekłada się na gęstość pikseli wynoszącą około 326 ppi. Ekran wykorzystuje technologię Always-On Display, mam też kilka opcji personalizacji. Maksymalna jasność wyświetlacza sięgająca 3000 nitów pozwala na wygodne korzystanie z zegarka nawet w pełnym słońcu podczas letnich dni. Responsywność ekranu jest na bardzo wysokim poziomie. Oleofobowa powłoka powierzchni znacznie redukuje widoczność odcisków palców i ułatwia czyszczenie ekranu. Ogólnie ekran stanowi zdecydowanie mocną stronę tego modelu.

Bateria

Bateria litowo-jonowa o pojemności 445 mAh w Galaxy Watch 8 Classic nie wydaje się przesadnie duża i niestety w tej kwestii wiele się nie pomyliłem. Podczas testów udało mi się średnio osiągnąć 2 dni działania zakładając niezbyt intensywne korzystanie z zegarka. Intensywne wykorzystanie funkcji takich jak ciągły GPS, strumieniowanie muzyki przez Bluetooth, częste korzystanie z Always-On Display czy długotrwałe sesje treningowe z włączonym monitowaniem tętna może skrócić ten czas do około półtora dnia. Samsung zdążył nas przyzwyczaić do takiego stanu rzeczy, ale konkurencja pod tym względem zdecydowanie nie śpi i wyniki znacznie lepsze sięgające blisko tygodnia działania są już jak najbardziej realne.

Ładowanie odbywa się za pomocą magnetycznej stacji ładującej z technologią indukcyjną. Pełne naładowanie z 0% do 100% zajmuje około 85 minut, a 50% pojemności uzyskamy w mniej więcej w 30 minut. Dostępne tryby oszczędzania energii, włączając tryb oszczędzania energii, pozwalają dodatkowo wydłużyć pracę jednak z drugiej strony, ograniczając funkcjonalność do podstawowego wyświetlania czasu i najważniejszych powiadomień. Co też nie jest rozwiązaniem. Podobnie jak w poprzedniej generacji nie naładujemy zegarka zwrotnie, przez np. telefon, co było naprawdę przydatne i nieraz ratowało sytuację.

Oprogramowanie

Galaxy Watch 8 Classic działa pod kontrolą najnowszego systemu Wear OS by Google w wersji zoptymalizowanej przez Samsunga, który łączy najlepsze cechy obu platform, zapewniając szeroką kompatybilność z aplikacjami Google oraz bezpośredni dostęp do Google Play Store z tysiącami dedykowanych aplikacji dla smartwatchy. Mamy również One UI w najświeższej wersji oznaczonej numerem 8.0. W przypadku najnowszej wersji oprogramowania Samsung zdecydował się na spore zmiany wyglądu, nowe karty, część inaczej pogrupowana. Całość wymaga chwili przyzwyczajenia, ale korzystając do tej pory z Galaxy Watch 4 Classic zmiany są spore.

Samsung standardowo zachował swoje autorskie aplikacje Samsung Health, Samsung Pay oraz Galaxy Store, które działają równolegle z rozwiązaniami Google. System oferuje rozbudowane możliwości personalizacji, włączając tysiące tarcz zegarka dostępnych w Galaxy Store, możliwość tworzenia własnych kompozycji z osobistych zdjęć, kompletną konfigurację powiadomień z filtrami i priorytetami oraz elastyczne zarządzanie układem aplikacji z możliwością grupowania w foldery. Integracja z całym ekosystemem usług Google, włączając Gmail z pełną synchronizacją, Google Pay z obsługą kart zbliżeniowych, Mapy Google z nawigacją offline itd. Nie mogło zabraknąć nowego „ficzera”, czyli Gemini, który działa naprawdę sprawnie i można w wielu wypadkach korzystać z niego bardzo wygodnie i przyśpiesza pracę.

Aktywność sportowa i funkcje medyczne

Galaxy Watch 8 Classic wyróżnia się na tle konkurencji funkcjami zdrowotnymi i sportowymi. Zegarek oferuje kompleksowy tryb wielodyscyplinowy z automatycznym rozpoznawaniem ponad 90 różnych rodzajów aktywności fizycznej – od podstawowych jak bieganie, jazda na rowerze czy pływanie, po specjalistyczne aktywności jak wspinaczka, golf czy joga. Sztuczna inteligencja Samsung Health uczący się wzorców ruchu użytkownika potrafi automatycznie rozpocząć i zakończyć sesję treningową. W przypadku aktywności sportowej mamy również możliwość wykorzystania dodatkowego fizycznego klawisza np. do przypisania trenowanego sportu.

Łączność

Zegarek oferuje kompleksowy i zestaw opcji łączności. Moduł WiFi 802.11 a/b/g/n obsługuje zarówno częstotliwości 2,4 GHz jak i 5 GHz. Połączenie Bluetooth 5.3 z najnowszymi protokołami LE. Nie mogło zabraknąć modułu NFC. Testowana wersja była jeszcze zaopatrzona w moduł LTE, dzięki dodaniu kart eSIM zegarek tak na dobrą sprawę robi się w całości autonomiczny.

Podsumowanie

Samsung Galaxy Watch 8 Classic to wszechstronny smartwatch, który zadowoli większość użytkowników poszukujących urządzenia do monitorowania zdrowia i aktywności z eleganckim wydaniu. Solidne wykonanie, elegancki design oraz bogaty zestaw funkcji medycznych stanowią główne atuty tego modelu. Pewne ograniczenia to przeciętna żywotność baterii wymagająca codziennego ładowania przy intensywnym użytkowaniu. Pomimo tych drobnych mankamentów, Galaxy Watch 8 Classic zasługuje na rekomendację jako jeden z najlepszych smartwatchy dostępnych obecnie na rynku, szczególnie dla użytkowników ekosystemu Samsung i Google.