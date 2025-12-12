Fallout – sezon 3 może ruszyć ze zdjęciami latem 2026. Prime Video szykuje kontynuację hitu

Serial „Fallout” okazał się jednym z największych sukcesów Prime Video ostatnich lat, błyskawicznie zdobywając popularność zarówno wśród fanów gier, jak i widzów, którzy nigdy nie mieli kontaktu z serią Bethesdy. Platforma nie zamierza zwalniać tempa – po potwierdzeniu drugiego sezonu pojawiły się kolejne sygnały, że produkcja trzeciej odsłony również jest już planowana. Według najnowszych doniesień twórcy chcą rozpocząć zdjęcia do sezonu 3 już w lecie 2026 roku, co może oznaczać wyjątkowo szybki powrót postapokaliptycznego świata na ekrany.

Twórcy mówią wprost o planach na przyszłość

Producent wykonawczy i reżyser Jonathan Nolan w ostatnich wypowiedziach przyznał, że zespół odpowiedzialny za serial „Fallout” ma nadzieję ponownie wejść na plan w okresie letnim. Podkreślił przy tym, że kalendarz produkcji w dużej mierze zależy od szeregu czynników – od dostępności kluczowych członków obsady po logistykę zdjęć, które wymagają rozbudowanych planów, skomplikowanych scenografii i charakterystycznego klimatu zrujnowanej Ameryki. Mimo to intencja jest jasna: prace nad trzecią częścią mają ruszyć możliwie najszybciej, bez długich przerw pomiędzy sezonami.

Z informacji zza kulis wynika, że Prime Video jest bardzo zadowolone z dotychczasowych efektów i chce kontynuować rozwój franczyzy. Serial już po pierwszych odcinkach stał się jedną z najczęściej oglądanych produkcji platformy, co natychmiast przełożyło się na decyzje o kontynuacji. Szybkie uzyskanie zielonego światła na sezon 3 ma być sygnałem, że Amazon zamierza traktować „Fallout” jako jeden ze swoich kluczowych projektów na najbliższe lata.

Możliwa data premiery sezonu 3

Jeśli scenariusz zakładający rozpoczęcie zdjęć latem 2026 roku zostanie zrealizowany, najbardziej prawdopodobnym terminem premiery trzeciego sezonu będzie wiosna 2027 roku. Takie ramy czasowe byłyby bardzo krótkie jak na produkcję serialu o tak dużej skali – pełnego efektów specjalnych, rozbudowanych lokacji i zaawansowanej charakteryzacji. Jednak twórcy najwyraźniej nie chcą doprowadzić do zbyt długiej przerwy między sezonami, wiedząc, że widzowie są głodni kolejnych historii z uniwersum pełnego mutantów, ghuli, niby-bezpiecznych schronów i mrocznych tajemnic świata po wielkiej wojnie.

Warto zauważyć, że tak szybkie tempo mogłoby również przyspieszyć rozwój całej marki. Bethesda pracuje nad kolejnymi projektami związanymi z „Falloutem”, a serial znacząco zwiększył popularność gier – również tych starszych. Skumulowana siła obu mediów jest dla Prime Video dużą szansą na zbudowanie wieloletniej, stabilnej produkcji.

Dlaczego sezon 3 powstaje tak szybko?

Ogromny sukces pierwszego sezonu sprawił, że Prime Video natychmiast zainteresowało się dalszym rozwijaniem projektu. Serial przyciągnął nie tylko fanów gier RPG, lecz także szeroką grupę odbiorców, którzy docenili humor, styl retrofuturystyczny oraz dynamiczną, brutalną i nieprzewidywalną historię. Szybkie odnowienie serialu było więc naturalnym ruchem.

Dodatkowo sam proces produkcji pierwszego sezonu pozwolił twórcom dopracować workflow i wypracować standardy pracy na planie, które – jeśli zostaną utrzymane – umożliwią bardziej płynne przejście do kolejnych etapów realizacji. Ekipa zna już świat, jego zasady oraz specyficzny język wizualny, co zwiększa szanse na dotrzymanie ambitnego harmonogramu.

Co może przynieść trzecia odsłona serialu?

Choć szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, wiele wskazuje na to, że twórcy będą chcieli dalej rozwijać wątki rozpoczęte w pierwszym sezonie, jednocześnie rozbudowując uniwersum o nowe frakcje, regiony i konflikty. Świat „Fallouta” jest ogromny i pełen miejsc, które idealnie nadają się do telewizyjnej adaptacji – od pustynnych pustkowi po zniszczone metropolie, w których kryją się dawno zapomniane technologie.

Dużo mówi się również o tym, że w kolejnych sezonach może pojawić się więcej nawiązań do konkretnych odsłon gier. Już pierwsza część serialu udowodniła, że Amazon nie boi się sięgać po elementy znane z wirtualnego świata i przekładać je na język telewizji. Trzeci sezon ma szansę zrobić to jeszcze mocniej, zwłaszcza jeśli twórcy zdecydują się na bardziej rozbudowaną historię, obejmującą wiele lokacji i nowych postaci.

Czego brakuje do oficjalnego potwierdzenia?

Choć informacje o możliwym starcie zdjęć są bardzo konkretne, na ostateczne potwierdzenie planu trzeba poczekać. Prace przygotowawcze do sezonu 2 były intensywne i dopiero po ich zakończeniu stanie się jasne, czy cały harmonogram można utrzymać. Prime Video musi zadbać o dostępność obsady, budżet, ekipę zdjęciową i logistykę, a przy tak dużym projekcie każda przeszkoda może opóźnić start produkcji.

Jednak fakt, że rozmowy o sezonie 3 toczą się już teraz, sugeruje, że streamingowy gigant nie traktuje projektu jako jednorazowego hitu, lecz jako element większej strategii rozwoju.

Podsumowanie

Choć nie ma jeszcze oficjalnych ogłoszeń, wszystko wskazuje na to, że sezon 3 „Fallouta” to nie kwestia „czy”, ale „kiedy”. Optymistyczne plany zakładają wejście na plan latem 2026 roku, co mogłoby przełożyć się na premierę wiosną 2027. Prime Video najwyraźniej wierzy w markę i zamierza kontynuować budowanie serialowego uniwersum, które okazało się jednym z największych tegorocznych fenomenów. Fani mogą więc z dużą dozą pewności oczekiwać kolejnych przygód w postapokaliptycznym świecie pełnym absurdalnego humoru, przemocy i klimatu Ameryki.