EA nie planuje nowego Dead Space. Seria ponownie trafia do „zamrażarki”

Electronic Arts nie ma obecnie żadnych planów dotyczących stworzenia nowej odsłony Dead Space – wynika z informacji ujawnionych w podcaście Insider Gaming. Seria, która w 2023 roku otrzymała głośny remake pierwszej części, ponownie trafiła do kategorii projektów „zawieszonych”, a źródła bliskie wydawcy mówią wprost: przyszłość marki jest niepewna.

Według ustaleń Insider Gaming, Dead Space pozostaje „na lodzie”, co w praktyce oznacza, że EA nie prowadzi aktywnych prac nad sequelem, rebootem ani kolejnym remakiem. Nie ma również żadnych sygnałów, aby wewnątrz firmy przygotowywano preprodukcję jakiegokolwiek projektu związanego z tą marką. Źródła serwisu podkreślają, że decyzja nie jest chwilowa – w strukturach EA temat nie pojawia się w żadnych planach krótkoterminowych ani strategicznych.

Jednocześnie informatorzy zwracają uwagę na rosnące spekulacje w samej firmie. Część pracowników EA uważa, że pod nowym kierownictwem przedsiębiorstwo mogłoby rozważyć nawet sprzedaż praw do Dead Space. Nie jest to oficjalnie potwierdzone, ale tego typu rozmowy mają pojawiać się w kontekście poszukiwania nowych sposobów na porządkowanie portfolio marek i koncentracji na kluczowych seriach, takich jak EA Sports FC, Apex Legends czy Battlefield.

Decyzja o wstrzymaniu dalszego rozwoju Dead Space może wynikać z rezultatów sprzedażowych remake’u z 2023 roku. Gra została bardzo dobrze przyjęta przez recenzentów i graczy, ale według wcześniejszych doniesień nie osiągnęła oczekiwanego przez EA poziomu komercyjnego. W branży AAA, gdzie koszty produkcji stale rosną, wynik finansowy często decyduje o tym, czy dany projekt otrzyma kontynuację. W przypadku Dead Space – mimo uznania dla jakości odświeżonej wersji – sprzedaż mogła okazać się niewystarczająca, by uzasadnić prace nad kolejną częścią.

Warto przypomnieć, że w 2023 roku remake pierwszej części miał być początkiem odbudowy marki. Projekt został przygotowany przez studio Motive, które skupiło się na wiernym odtworzeniu klimatu grozy i ciężkiej atmosfery znanej z oryginału. Gra spotkała się z entuzjazmem fanów, a wielu liczyło, że otworzy to drogę do odświeżenia drugiej i trzeciej odsłony, a być może nawet powrotu do pełnoprawnej kontynuacji fabularnej. Najnowsze informacje sugerują jednak, że EA nie planuje iść w tym kierunku.

Co istotne, mimo braku aktywnych prac nad nowym Dead Space, sama marka nie została oficjalnie anulowana. W branży gier „zamrożenie” oznacza, że projekt może zostać wznowiony w sprzyjających warunkach – np. w przypadku pojawienia się odpowiedniego partnera, zmiany strategii wydawniczej albo restrukturyzacji wewnętrznych zespołów. W tej chwili jednak nie ma sygnałów, aby takie okoliczności miały nastąpić w najbliższym czasie.

Dla fanów serii to kolejna rozczarowująca informacja po wcześniejszych doniesieniach, według których wewnątrz EA rozważano pomysły na Dead Space 2 Remake, ale projekt nigdy nie wszedł w fazę pełnej produkcji. Obecnie priorytety firmy wydają się skupiać na markach gwarantujących stabilne przychody i wysoką aktywność graczy, co dodatkowo zmniejsza szanse na szybki powrót liniowego survival horroru.

Choć niektóre osoby związane z serią – w tym jej współtwórcy poza EA – wyrażają zainteresowanie możliwością stworzenia kolejnej części, decyzja należy wyłącznie do Electronic Arts jako właściciela pełni praw. A według aktualnych informacji wydawca nie widzi dziś miejsca na inwestycję w Dead Space.

Na ten moment fani muszą więc pogodzić się z tym, że przyszłość jednej z najbardziej kultowych serii horrorów science-fiction pozostaje niejasna. Dead Space powraca do stanu zawieszenia, a ewentualne zmiany będą zależały od ruchów biznesowych EA w najbliższych latach.